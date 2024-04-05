В Минцифры заявили о росте числа ИТ-специалистов в России на 13% за 2023 год Статьи редакции
При этом спрос на ВНЖ в Европе среди российских айтишиников с начала 2024-го вырос на 233%, писал «Ъ» со ссылкой на данные агентства Garant In.
- Две трети уехавших в 2022 году ИТ-специалистов вернулись в Россию, а в 2023-м оттока кадров не наблюдалось, заявили в Минцифры со ссылкой на собственные данные.
- По оценкам Росстата, количество ИТ-специалистов в России по итогам 2023 года увеличилось на 13% и составило 875 тысяч человек, подчеркнули в министерстве. Средняя зарплата в отрасли за тот же период также выросла на 13%, ведомство не приводит конкретное значение.
- 5 апреля 2024 года «Ъ» со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In сообщил, что спрос российских ИТ-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы за первый квартал увеличился на 233%. Опрошенные газетой участники HR-рынка рассказали, что квалифицированные сотрудники уезжают, в том числе чтобы «не потерять компетенции на изолированном рынке».
- В августе 2023-го глава Минцифры Максут Шадаев оценивал число работников ИТ-сферы в России в 740 тысяч человек. При этом он отмечал, что отрасли не хватает еще 500-700 тысяч специалистов.
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Тут уже дело не в количестве, а в качестве ИТ-специалистов.
Рынок наводнили скиллбоксеры и фрилансеры.
Я так понял, по скиллбоксерам и насчитали. Знаю чувака, который оплатил курс и уже на второй день везде написал, что он айтишник и резюме создал, типа джун. Спрашиваю: а ты знаешь, что джун должен уже прямо много чего уметь? Говорит: похер, как-нибудь пролезу, там разберемся. Ну таких айтишников у нас и правда завались)
Чем скилбокс плох? Почему его многие ругают?
Ну ты же сам сразу сеньором родился, да? 🙃
Ага, периодически отклики на вакансию прилетают - я фрилансер после ит-курсиков, возьмите меня на работу, позязя.
Есть ощущение что IT-специалистами просто стали считать всех подряд. Ну раз все подряд себя айтишниками зовут (-:
Если вы уборщица и хотите получить айтишную ипотеку, то в должностных обязанностях надо указать:
"Поддержание чистоты для обеспечения стабильной работы серверов и стационарных компьютеров. Оперативное устранение причин перегрева оборудования."
Компания, разумеется, должна быть сертифицирована как айти.
Ну да, щас СММщик - это тоже айтишник, … если есть смартфон - айтишник…написал Hello World, айтишник, да еще 100к в месяц просить можешь. Интересно Максут себя айтишником считает!?)
Ну так ИТ-специалист - это сотрудник ИТ-прокладки с точки зрения государства. А чем он там занимается - код пишет или бухгалтерию сводит - параллельно
Даже не знаю, какая часть шутки смешнее, первая или вторая
Третья самая смешнаяПри этом спрос на ВНЖ в Европе среди российских айтишиников с начала 2024-го вырос на 233%
Есть, что возразить по существу?
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Раньше юристов и экономистов дохуя было, теперь айтишников
Когда было модно, им и платили дохера, сейчас скажи что юрист или экономист дохера получают - на тебя посмотрят как на дурочка. Тоже самое ждет и айтишников, по-моему у них уже рост ЗП остановился (во всяком случае у джунов и мидлов), когда на одну вакансию откликается 70 скиллбоксеров, как-то наивно считать что ЗП будет держаться на былом уровне.
@Средняя зарплата в отрасли за тот же период также выросла на 13%@
Ниже инфляции...
@чтобы «не потерять компетенции на изолированном рынке».@
Ага...
@отрасли не хватает еще 500-700 тысяч специалистов.@
Зачем?
Чтобы
@потерять компетенции на изолированном рынке@ наверное?
вопрос в том какое количество из них действительно хорошие специалисты)
Это продавцы из Магнита переквалифицировались
Большая часть этих спецов - откровенные распиздяи, которые ничего не умеют
Всё так. В прошлом году искали спецов, замучались собесы проводить. Но думаю, что это во всех профессиях так.
Максут, тут мне сообщили, что ты до сих пор Паршина не проведал в СИЗО. Ай-ай-ай, какой ты ненадёжный товарищ.
Число не маленькое.. но с учётом возросшего объёма работы и соответственно спроса на этих специалистов конечно маловато будет. Как пишут что не хватает ещё по сути столько же сколько и занято в этой отрасли. Большой дефицит кадров. Будем надеется на скорое улучшение ситуации.
Не,я надеюсь что все останется как прежде. Иначе зарплаты станут низкими. А зачем мне низкая зарплата? Цены на жилье выросли и меня не спрашивают где я работаю и какую пользу обществу приношу.
Никакого дефицита нет, наоборот предложений стало кратно меньше, также ухудшились и условия у работодателей.
Дедушкины сказки подвезли...
А если у меня есть доступ к чатжпт и я умею писать промты, то я уже синьор или ещё мидл?))
говнокодер
Как хорошо что все хорошо
- У тебя случайно нет знакомого программиста?
- На С++ или Java?
- Да без разницы. Мужа ищу.
Отличная новость. Знаю не мало хороших айтишников.
Видимо немало, но это же неважно, когда речь идёт о хо-роших ой тишниках?)))
Тот самый Минцифры у которого хакатоны это зоно ответственности Минспорт?
https://vc.ru/claim/1065169-programmirovanie-otnesli-k-minsportu
Спортивное программирование не совсем тоже самое, что классическая разработка. Даже сама по себе разработка гораздо более многогранное понятие, включающее в себя, но не ограничивающееся программированием.
Опять таки, к киберспорту или шахматам у вас тоже вопросы?
Удачно вкатились в Ит
Ну всё логично. Спрос за границей вырос, потому что стали меньше уезжать или больше возвращаться. Любой из этих раскладов автоматом даёт прибавку количества на внутреннем рынке. С качеством, как выше подметили, конечно, отдельный вопрос, но новость по делу, получается)
Чинушы перед Путиным отчитываются, как в стране все хорошо. А по факту IT-специалиста можно назвать любого. Максут Шадаев профан, вор и предатель. Когда же его выгонят то....
233% а конкретный цифры будут? Рост с 10 до 33 тоже 230%