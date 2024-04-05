Карьера
Артур Томилко

В Минцифры заявили о росте числа ИТ-специалистов в России на 13% за 2023 год Статьи редакции

При этом спрос на ВНЖ в Европе среди российских айтишиников с начала 2024-го вырос на 233%, писал «Ъ» со ссылкой на данные агентства Garant In.

  • Две трети уехавших в 2022 году ИТ-специалистов вернулись в Россию, а в 2023-м оттока кадров не наблюдалось, заявили в Минцифры со ссылкой на собственные данные.
  • По оценкам Росстата, количество ИТ-специалистов в России по итогам 2023 года увеличилось на 13% и составило 875 тысяч человек, подчеркнули в министерстве. Средняя зарплата в отрасли за тот же период также выросла на 13%, ведомство не приводит конкретное значение.
  • 5 апреля 2024 года «Ъ» со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In сообщил, что спрос российских ИТ-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы за первый квартал увеличился на 233%. Опрошенные газетой участники HR-рынка рассказали, что квалифицированные сотрудники уезжают, в том числе чтобы «не потерять компетенции на изолированном рынке».
  • В августе 2023-го глава Минцифры Максут Шадаев оценивал число работников ИТ-сферы в России в 740 тысяч человек. При этом он отмечал, что отрасли не хватает еще 500-700 тысяч специалистов.

#новости #минцифры

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76 комментариев
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 Александр Кайт

Тут уже дело не в количестве, а в качестве ИТ-специалистов.
Рынок наводнили скиллбоксеры и фрилансеры.

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Токс

Я так понял, по скиллбоксерам и насчитали. Знаю чувака, который оплатил курс и уже на второй день везде написал, что он айтишник и резюме создал, типа джун. Спрашиваю: а ты знаешь, что джун должен уже прямо много чего уметь? Говорит: похер, как-нибудь пролезу, там разберемся. Ну таких айтишников у нас и правда завались)

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18 комментариев
Чай поставьте

Чем скилбокс плох? Почему его многие ругают?

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8 комментариев
Artem Borisenko

Ну ты же сам сразу сеньором родился, да? 🙃

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Михаил Хомутов

Ага, периодически отклики на вакансию прилетают - я фрилансер после ит-курсиков, возьмите меня на работу, позязя.

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1 комментарий
Вадим Д.

Есть ощущение что IT-специалистами просто стали считать всех подряд. Ну раз все подряд себя айтишниками зовут (-:

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Griby Lenina

Если вы уборщица и хотите получить айтишную ипотеку, то в должностных обязанностях надо указать:
"Поддержание чистоты для обеспечения стабильной работы серверов и стационарных компьютеров. Оперативное устранение причин перегрева оборудования."
Компания, разумеется, должна быть сертифицирована как айти.

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Ну да, щас СММщик - это тоже айтишник, … если есть смартфон - айтишник…написал Hello World, айтишник, да еще 100к в месяц просить можешь. Интересно Максут себя айтишником считает!?)

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9 комментариев
Невкусно и грустно

Ну так ИТ-специалист - это сотрудник ИТ-прокладки с точки зрения государства. А чем он там занимается - код пишет или бухгалтерию сводит - параллельно

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Токс
Две трети уехавших в 2022 году ИТ-специалистов вернулись в Россию, а в 2023-м оттока кадров не наблюдалось

Даже не знаю, какая часть шутки смешнее, первая или вторая

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Чай поставьте

Третья самая смешная

При этом спрос на ВНЖ в Европе среди российских айтишиников с начала 2024-го вырос на 233%
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Сергей Д.

Есть, что возразить по существу?

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Кирилл Митушин

Раньше юристов и экономистов дохуя было, теперь айтишников

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xsignes

Когда было модно, им и платили дохера, сейчас скажи что юрист или экономист дохера получают - на тебя посмотрят как на дурочка. Тоже самое ждет и айтишников, по-моему у них уже рост ЗП остановился (во всяком случае у джунов и мидлов), когда на одну вакансию откликается 70 скиллбоксеров, как-то наивно считать что ЗП будет держаться на былом уровне.

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4 комментария
Премудрый пискарь

@Средняя зарплата в отрасли за тот же период также выросла на 13%@
Ниже инфляции...

@чтобы «не потерять компетенции на изолированном рынке».@
Ага...

@отрасли не хватает еще 500-700 тысяч специалистов.@
Зачем?
Чтобы
@потерять компетенции на изолированном рынке@ наверное?

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flash

вопрос в том какое количество из них действительно хорошие специалисты)

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Я сказал свое имя машине

Это продавцы из Магнита переквалифицировались

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Энтони Лавджой

Большая часть этих спецов - откровенные распиздяи, которые ничего не умеют

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Алекс

Всё так. В прошлом году искали спецов, замучались собесы проводить. Но думаю, что это во всех профессиях так.

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Слегка Придурковатый

Максут, тут мне сообщили, что ты до сих пор Паршина не проведал в СИЗО. Ай-ай-ай, какой ты ненадёжный товарищ.

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Юрий Карташов

Число не маленькое.. но с учётом возросшего объёма работы и соответственно спроса на этих специалистов конечно маловато будет. Как пишут что не хватает ещё по сути столько же сколько и занято в этой отрасли. Большой дефицит кадров. Будем надеется на скорое улучшение ситуации.

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Kelerius

Не,я надеюсь что все останется как прежде. Иначе зарплаты станут низкими. А зачем мне низкая зарплата? Цены на жилье выросли и меня не спрашивают где я работаю и какую пользу обществу приношу.

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4 комментария
xsignes

Никакого дефицита нет, наоборот предложений стало кратно меньше, также ухудшились и условия у работодателей.

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1 комментарий
Премудрый пискарь

Дедушкины сказки подвезли...

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Дмитрий

А если у меня есть доступ к чатжпт и я умею писать промты, то я уже синьор или ещё мидл?))

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hakhagmon

говнокодер

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Просветленный Ипполит

Как хорошо что все хорошо

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Тоже хочу

- У тебя случайно нет знакомого программиста?
- На С++ или Java?
- Да без разницы. Мужа ищу.

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viktorian85

Отличная новость. Знаю не мало хороших айтишников.

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Alexey Kochetkov

Видимо немало, но это же неважно, когда речь идёт о хо-роших ой тишниках?)))

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Тоже хочу

Тот самый Минцифры у которого хакатоны это зоно ответственности Минспорт?
https://vc.ru/claim/1065169-programmirovanie-otnesli-k-minsportu

Программирование отнесли к Минспорту — Приёмная…
Оставили в Минцифры коллективную жалобу на хакатон, но ее переслали в Минспорт. И вот их объяснение:
vc.ru
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Pseudo Genius

Спортивное программирование не совсем тоже самое, что классическая разработка. Даже сама по себе разработка гораздо более многогранное понятие, включающее в себя, но не ограничивающееся программированием.
Опять таки, к киберспорту или шахматам у вас тоже вопросы?

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Ale K

Удачно вкатились в Ит

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Darth Swordman

Ну всё логично. Спрос за границей вырос, потому что стали меньше уезжать или больше возвращаться. Любой из этих раскладов автоматом даёт прибавку количества на внутреннем рынке. С качеством, как выше подметили, конечно, отдельный вопрос, но новость по делу, получается)

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Тоже хочу

Чинушы перед Путиным отчитываются, как в стране все хорошо. А по факту IT-специалиста можно назвать любого. Максут Шадаев профан, вор и предатель. Когда же его выгонят то....

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Александр Казанский

233% а конкретный цифры будут? Рост с 10 до 33 тоже 230%

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