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Карьера
Евгений Делюкин
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Как продуктивно и комфортно работать из дома: советы издания AdWeek Материал редакции

Удалённая работа становится вынужденной нормой — коротко о том, как не потерять в удобстве и получать удовольствие от работы из дома.

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Придерживаться расписания

Основное препятствие при работе из дома — прокрастинация, считает консультант по удалённой работе Мелисса Смит. Дома комфортно, поэтому появляется желание и силы заниматься делами, которые отвлекают от работы: уборка, мытьё окон, проверка холодильника, организация фотографий и так далее.

Может появиться соблазн смешивать рабочее время с задачами по дому, особенно если день не представляет собой «бутерброд из встреч и дедлайнов».

Если задачи подразумевают самостоятельную работу и никто не следит за тем, как тратится рабочее время, — нужно стать руководителем для самого себя. Нужно установить собственные рабочие часы, сроки и перерывы и придерживаться их несмотря ни на что.

Если возникают проблемы с фокусировкой внимания, Смит предлагает сделать 15-минутную прогулку, чтобы зарядиться энергией, и вернуться к работе, установив периодические перерывы в 10–15 минут.

Создать дома офис

Главное правило, которого рекомендует придерживаться консультант по удалённой работе Лиссет Сазерленд, — выбрать в доме место и использовать его только для работы.

Чтобы лучше и быстрее фокусироваться на делах, после работы и во время перерывов нужно складывать все связанные с работой вещи в одно месте, а не разбрасывать их по дому, считает менеджер по маркетингу Джо Сибек.

Детям нужно объяснить, что взрослого во время работы нельзя отвлекать. Чтобы было проще, достаточно распечатать несколько картинок зелёного и красного цвета и сделать из них табличку. Красный цвет будет означать, что взрослый занят.

С животными сложнее: собака будет проситься гулять, а кот — усаживаться на колени и клавиатуру. Но прогулка с собакой может стать перерывом и возможностью подышать свежим воздухом, а для кота, например, можно найти грелку или тёплое место рядом.

Использовать технологии в своих интересах

Чтобы взаимодействовать с коллегами удалённо, есть несколько приложений, распределённых по категориям:

  • Slack и Microsoft Teams для общения с командой.
  • Google Hangouts и Skype для личных бесед.
  • Zoom, Bluejeans и Gather для видеоконференций и встреч с несколькими участниками.

Редактор Adweek Мэри Эмили О’Хара приводит пример работы в издании, где удалённые сотрудники работают наравне с офисными.

Утро начинается с конференц-звонка, в ходе которого журналист и редактор уточняют, над чем собираются работать. Их планы публикуются в Excel-таблице, которая отслеживает ежедневный график публикаций, а авторы общаются с редакторами и арт-директорами в Slack. А в хабе Microsoft Planner краткосрочные и долгосрочные редакционные проекты делятся по темам и разделам.

Мэри Эмили О’Хара

Не изолироваться полностью

Одно из главных преимуществ удалённой работы — возможность менять окружение, считает писатель Джон Шадель.

Если вы живёте вне зоны карантина, необязательно работать исключительно дома — можно менять местоположение в зависимости от деятельности. Например, писать тексты за кухонным столом, работать с почтой в кофейне, а в баре заниматься администрированием.

Джон Шадель

Также Adweek рекомендует после рабочего дня или в течение недели выделять время, чтобы общаться с людьми вживую.

Продуктивность может быть выше, но нельзя забывать о перерывах

Многие новички удалённой работы могут заметить, что стали продуктивнее при работе из дома, так как их не отвлекают коллеги, разговоры и другие события, а длительные встречи легко заменяются электронной почтой.

Повышение производительности может увеличить время отдыха — за счет ожидания действий от коллеги или если закончились собственные задачи. При этом может возникнуть соблазн работать ещё больше, чтобы компенсировать своё отсутствие в офисе — но этого не стоит делать, чтобы не переработать и не выгореть, отмечает Adweek.

Максимально использовать возможность удалённой работы

  • Многим придётся вернуться к поездкам в офис после снятия карантина, поэтому нужно развлекаться и наслаждаться удалённой работой, пока она есть, например, работать только в нижнем белье, советует Adweek.
  • Это время можно использовать, чтобы показать детям, родным или соседям по комнате, чем занимаетесь на протяжении рабочего дня.
  • В середине дня можно выделить час для приготовления здорового обеда или похода в тренажёрный зал.
  • Дома работать удобнее, поэтому можно успеть сделать не только актуальные задачи, но и работу наперёд.
  • Обратите внимание, сколько времени уходит на задачи при работе из дома. Если они решаются значительно быстрее, можно поговорить о своих успехах с руководителем и предложить чаще работать удалённо.

#коронавирус #удалённаяработа

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Работа из дома: руководство для специалиста
Возможно, одним из плюсов вспышки коронавируса COVID-19 станет то, что какие-то компании попробуют и успешно перейдут на удалённую работу. В связи с этим те специалисты, которые уже прокачались в этом навыке, смогут получить внезапное преимущество перед теми, кто предпочитает оупенспейсы.
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