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Карьера
Альберт Хабибрахимов
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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft ради благотворительности Материал редакции

Один из самых богатых людей в мире посвятит себя развитию здравоохранения и образования, а также борьбе с изменениями климата.

3 комментария
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Один из основателей Microsoft Билл Гейтс вышел из совета директоров корпорации. Компания объявила об изменениях в составе 13 марта 2020 года.

Гейтс решил посвятить больше времени филантропии, в том числе здравоохранению, образованию и борьбе с изменениями климата, объяснили в Microsoft. Он также вышел из совета директоров Berkshire Hathaway.

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом, который умер в 2018 году. Гейтс был гендиректором компании до 2000 года, а до 2014 года возглавлял совет директоров, пока не решил уделять больше времени благотворительному фонду, который основал вместе с супругой Мелиндой Гейтс. В 2018 году журнал о благотворительности The Chronicle of Philanthropy назвал их самыми щедрыми филантропами, общий размер их пожертвований составил $4,8 млрд.

64-летний Гейтс остаётся одним из крупнейших акционеров Microsoft и владеет 1,36% акций, пишет CNBC со ссылкой на аналитическую компанию FactSet. Капитализация Microsoft на 13 марта — $1,2 трлн, Bloomberg оценивает состояние Гейтса в $98 млрд, называя его вторым самым богатым человеком на Земле после основателя Amazon Джеффа Безоса.

​Билл и Мелинда Гейтс

Билл Гейтс опубликовал в LinkedIn заметку Focusing My Time («Сосредоточившись на времени»), в которой объяснил своё решение и поблагодарил основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта и пожелал успехов гендиректору Microsoft Сатье Наделле.

Я принял решение покинуть советы директоров, в которых я работаю — Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы посвятить больше времени филантропии, включая здравоохранение и развитие, образование и борьбу с изменениями климата. Лидеры Berkshire и Microsoft сильны как никогда, поэтому сейчас самое время для такого шага.

Работа в совете директоров Berkshire была одной из величайших наград в моей карьере. Уоррен [Баффет] и я были лучшими друзьями ещё до того, как я присоединился к его компании, и останемся ещё надолго. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего партнёрства в качестве соучредителей фонда Билла и Мелинды Гейтс и создателей кампании «Клятва дарения» (The Giving Pledge).

Если же говорить о Microsoft, то уход из совета директоров ни в коем случае не означает уход из компании. Microsoft навсегда останется важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей [Наделлой] и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании. Мои ощущения насчёт прогресса компании и пользы, которую она может принести миру, оптимистичнее, чем когда либо.

Я с нетерпением жду следующего этапа как возможности сохранить дружеские и партнёрские отношения, которые для меня важнее всего, а также продолжать вносить свой вклад в две компании, которыми я горжусь, и эффективно расставлять приоритеты в своём стремлении решить одни из самых сложных проблем в мире.

Билл Гейтс
сооснователь Microsoft

#новость #microsoft #биллгейтс

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3 комментария
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Евгений Делюкин

2

Microsoft в надежных руках Сатьи Наделлы. А Биллу желаю удачи и успехов в новых проектах — планета сама себя не спасёт

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Alexander Gess

1

Ну покинул и покинул.

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Nick Sidorov

–1

Молодец. 
Знает, когда нужно отойти от дел. 
Не то что сами понимаете кто... 

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