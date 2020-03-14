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Один из самых богатых людей в мире посвятит себя развитию здравоохранения и образования, а также борьбе с изменениями климата.
Один из основателей Microsoft Билл Гейтс вышел из совета директоров корпорации. Компания объявила об изменениях в составе 13 марта 2020 года.
Гейтс решил посвятить больше времени филантропии, в том числе здравоохранению, образованию и борьбе с изменениями климата, объяснили в Microsoft. Он также вышел из совета директоров Berkshire Hathaway.
Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом, который умер в 2018 году. Гейтс был гендиректором компании до 2000 года, а до 2014 года возглавлял совет директоров, пока не решил уделять больше времени благотворительному фонду, который основал вместе с супругой Мелиндой Гейтс. В 2018 году журнал о благотворительности The Chronicle of Philanthropy назвал их самыми щедрыми филантропами, общий размер их пожертвований составил $4,8 млрд.
64-летний Гейтс остаётся одним из крупнейших акционеров Microsoft и владеет 1,36% акций, пишет CNBC со ссылкой на аналитическую компанию FactSet. Капитализация Microsoft на 13 марта — $1,2 трлн, Bloomberg оценивает состояние Гейтса в $98 млрд, называя его вторым самым богатым человеком на Земле после основателя Amazon Джеффа Безоса.
Билл Гейтс опубликовал в LinkedIn заметку Focusing My Time («Сосредоточившись на времени»), в которой объяснил своё решение и поблагодарил основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта и пожелал успехов гендиректору Microsoft Сатье Наделле.
Microsoft в надежных руках Сатьи Наделлы. А Биллу желаю удачи и успехов в новых проектах — планета сама себя не спасёт
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