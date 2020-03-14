Я принял решение покинуть советы директоров, в которых я работаю — Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы посвятить больше времени филантропии, включая здравоохранение и развитие, образование и борьбу с изменениями климата. Лидеры Berkshire и Microsoft сильны как никогда, поэтому сейчас самое время для такого шага.

Работа в совете директоров Berkshire была одной из величайших наград в моей карьере. Уоррен [Баффет] и я были лучшими друзьями ещё до того, как я присоединился к его компании, и останемся ещё надолго. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего партнёрства в качестве соучредителей фонда Билла и Мелинды Гейтс и создателей кампании «Клятва дарения» (The Giving Pledge).

Если же говорить о Microsoft, то уход из совета директоров ни в коем случае не означает уход из компании. Microsoft навсегда останется важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей [Наделлой] и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании. Мои ощущения насчёт прогресса компании и пользы, которую она может принести миру, оптимистичнее, чем когда либо.



Я с нетерпением жду следующего этапа как возможности сохранить дружеские и партнёрские отношения, которые для меня важнее всего, а также продолжать вносить свой вклад в две компании, которыми я горжусь, и эффективно расставлять приоритеты в своём стремлении решить одни из самых сложных проблем в мире.

