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Евгений Делюкин
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Дискуссия: действительно ли удалённая работа приводит к сильному падению эффективности Материал редакции

И есть ли необходимость в личных встречах для работы над проектами.

1 комментарий
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14 марта основатель компании AmoCRM Михаил Токовинин на странице Facebook высказал мнение об эффективности работы в офисе и удалённо.

По его мнению, даже офисные сотрудники предпочитают обсуждать рабочие процессы с помощью чатов и звонков, а лично собираются только «в паре процентов случаев», от которых может зависеть будущее проекта или всего бизнеса.

Последние 15 лет я по несколько месяцев в году работаю удаленно. Это ужасно и жутко неэффективно. Просто компании крайне полезно регулярно какое-то время работать без меня.

Вообще, надо понимать, что мы все всегда работаем «удалённо». В течение дня вы можете поработать с десятком коллег, но ни разу лично с ними не пересечься (офис большой, все сидят в разных местах). Работа в офисе от работы на дому отличается только тем, что иногда в чатике можно написать: «Стой, давай лично обсудим».

На самом деле мы интуитивно очень эффективно выбираем инструменты общения. Мы не хотим лишний раз ни с кем общаться и встречаться, оттягиваем этот момент. Начинаем с тикетов и формализованных заданий, если не хватает тикетов, уточняем детали в чате, если опять не получается — созваниваемся, и вот только когда ничего не помогает — встречаемся. Это абсолютно естественно, и если людей специально не заставлять, они не будут устраивать лишних совещаний.

Проблема в том, что люди очень плохо понимают друг друга. Этому всех учат ещё в детском саду на игре «испорченный телефон». Иногда так плохо, что иначе как с помощью серии личных встреч договориться и передать знание невозможно. Да, реально это требуется только в паре процентов случаев, но эти пара процентов неразрешенных вопросов могут угробить весь проект или бизнес. И вот ради этих пары процентов кейсов мы и ходим в офис.

Михаил Токовинин
основатель AmoCRM

В ответ сотрудники и руководители компаний рассказали, в каких случаях работа из офиса эффективнее удалённой, можно ли перейти на работу из дома без потери эффективности, и предложили инструменты для удалённой работы.

Zabor

В офисе лучше

Часть пользователей высказалась за офис: они считают, что основная мотивация обычных сотрудников в безопасности, которую вызывает «ощущение стаи», а вопросы эффективнее решаются при личном общении.

У рядовых сотрудников мотивация — безопасность. Их психика требует ощущения стаи. И дисциплины, потому что в ипотечной однушке семья сожрёт, и не будет никакой эффективности.

Dmitriy Skuridin

Простите, не соглашусь. В моей практике, наоборот, много вопросов решается эффективно именно при личном общении, работа удалённо может позволить развить навыки коммуникации вне этого. Возможно, у нас разные задачи и способы.

Sergey Karpenko

По мнению некоторых комментаторов, лучше всего в офисе себя проявляют продавцы: они либо отказываются работать удалённо, либо работают хуже. Но также результаты удалённых продавцов могут стать «маркерами» для продавцов в шоурумах.

Не знаю как программисты, а продавцы в офисе всегда работают эффективнее. Онбординг идёт быстрее, и эффект, когда ты видишь, что все вокруг фигачат, к сожалению, просто невозможно воспроизвести в чате.

Ну и про культуру тоже. За счёт регулярных коллов и FAQ-сессий можно нивелировать минусы удалёнки, но офлайновую атмосферу это все равно не заменит.

Max Rydlev

В моем микробизнесе удаленщики-продавцы показывают не очень хорошие результаты. Есть ещё удалённый офис, я им предлагал перейти на работу из дома, и все в один голос отказались. Там получилось сделать хороший коллектив, и КПД выросло.

Для меня полезно иметь продавцов на удаленке. Если продавец в шоуруме продает меньше, чем удалёнщик, значит, он плохой продавец. Отмазки вроде «заявок нет, клиентов нет, продажи откладывают» не работают. Если у остальных удалёнщиков все ок, то и у тебя должно быть как минимум не хуже.

Rustam Khafizov

Всё не так однозначно

Часть владельцев бизнеса отметила, что нужно пользоваться преимуществами как офисной, так и удалённой работы, и разделять их. Например, сохранять головную команду в офисе, переводя на удалённую только сотрудников с простыми задачами или малочисленные подразделения.

Да, когда отвечаешь своими деньгами (реальными, а не потенциальными или инвесторскими), вот тогда и понимаешь преимущество, когда все в офисе сидят. Головная команда всегда в офисе, непрофильные проекты или вспомогательные истории можно удаленно.

Из того, что я видел, все удалённые истории — не более чем надуманная эффективность или простейшие процессы или операции. Одно и другое несерьёзно и, как правило, быстро сдувается либо остаётся на уровне хобби. Но в любом правиле есть исключения, это понятно, речь про общую закономерность.

Eldar Dzhavadov

Там, где есть физические предметы для передачи друг другу, — неудобно. А если только с электронной инфой работаешь, можно удалённо работать в малых командах. Что подойти поговорить, что позвонить по Skype — примерно одни и те же усилия.

Ну и в обязательных требованиях к людям появляется супердисциплина, а таких не то чтобы много. Мы долго перебирали, чтобы собрать костяк (команды). Сейчас не представляю офис вообще, но раз в неделю минимум встречаемся вживую.

Леша Лето

Соглашусь с Михаилом: считаю что всё очень сильно зависит от сложности задач и продукта. Чем сложнее результирующий продукт, тем невозможнее удалённая работа. Причем сложность это в первую очередь количество взаимосвязей различных частей продукта между собой.

Alex Burlitsky

Некоторые считают, что эффективность зависит от сотрудников: если есть самодисциплина и подходящие условия, от работы дома качество работы не пострадает.

Переносить процессы удаленной работы на команду, собранную под офис, неверно. Люди, которые умеют работать эффективно удалённо, никогда не пойдут на офисную вакансию. И наоборот. Потому что для удалёнки и для офиса нужны разные и софт-, и, местами, хард-скилы.

Kirill Antoshin

Для тех, чей результат работы, скорость и «качеств» зависит только от них, удаленка — прекрасный способ избежать внешнего контроля. Для рядовых низкоквалифицированных сотрудников, например продажников или техподдержки, офис — единственный способ для компании сократить текучку и контролировать процесс, а не его последствия.

Tatyana Gazizullina

Также не согласились с доводами о переходе общения в онлайн.

Все верно, кроме посыла, что для людей естественно не желать личного общения. Это более-менее естественно исключительно для интровертов. Другой части личное общение необходимо, и его недостаток пытаются восполнить совместными перекурами, походами на обед и прочими корпоративами.

Вадим Рабкин

И решили, что лучше всего — комбинировать удалённую и офисную работу.

Мне ближе гибридный метод: несколько дней в офисе, несколько дома. Всё время дома сидеть — дичаешь.

Tatiana Zadiraka

Удалённая работа эффективнее

Большинство комментаторов признали, что для них удалённая работа эффективнее офисной, так как в офисе больше способов снизить производительность, в том числе из-за отношений между сотрудниками.

Офисная движуха — как чёрная дыра. Чем больше там людей, тем сильнее они начинают работать ради показушной иерархии, интриг и прочей непроизводительной фигни, чем ради пользы для компании.

Да, на каком-то небольшом масштабе офис бывает неплохим клеем для людей. Но дальше это всё равно пропадает, а вот перечисленное приобретает угрожающие масштабы.

Gleb Kudryavtcev

Культура команды вообще не зависит от того, находится эта команда в офисе или нет. В большинстве случаев, когда в офисе сидит более 50 человек, все общаются группами по три-пять человек. Так же происходит, даже когда собирается большая компания близкий друзей и у каждого своя культура.

А ещё в офисе есть демотивирующие факторы в виде курящих каждые десять минут или болтающих без устали, изображающих активную деятельность.

Корпоративная культура и атмосфера исходит прежде всего от руководителей, а не подчинённых. В компании всегда есть ведущие и ведомые. Большинство сотрудников лишь копируют ту модель поведения, которую видят от начальства, и если руководители сами работают эффективно, находясь на удалёнке, они соберут вокруг себя таких же людей.

Евгений Смирнов

Мне кажется, все эти размышления от лукавого. Работа большого начальства в основном состоит из того, чтобы «перетереть вопросы», которые, конечно же, эффективней решать лично.

Но персоналу пониже нет абсолютно никакого смысла торчать в офисе, особенно если работа по agile, строго по тикетам.

Офисная болтовня только отвлекает, а всё что нужно «перетереть» прекрасно решается через Webex и Zoom. Но большое начальство чувствовало бы себя очень неуютно и одиноко в офисе, заполненном только небольшой группой из президента, вице-президентов и нескольких директоров, поэтому страдают и все остальные.

Aleksey Nagoga

Часть комментаторов отмечает, что при грамотно построенных процессах можно не только не потерять в скорости и качестве работы, но и упростить её. Сотрудники надеются не на свою память при обсуждении задачи, так как сохраняют аудио- и видеозаписи встреч, а свободный график при строгих дедлайнах позволяет грамотнее спланировать рабочее время.

Работа в офисе нужна контролёрам, которые не доверяют команде и не умеют с ней работать. Когда есть нормальное планирование и процессы, есть те же недельные презентации новой функциональности перед командой, лентяев сразу будет видно, и они отсеются или их отсеют.

Можно использовать Zoom с записью звонков, чтобы потом нормально поставить задачу, пересматривая, что обсуждалось. Сколько же раз я сталкивался с тем, что при очной встрече полчаса рассказываешь и прорабатываешь задачу, а по итогу все надеются на свою память, и задача потом приходит вообще не в том виде и переделывается по 100 раз.

Нужен нормальный трекер со спринтами и PM, которые несут ответственность и принимают решения (и у них есть на это полномочия). Если также у всех есть четкая цель и понимание, для чего они это делают, работа удалённо ничуть не менее эффективна, а зачастую даже более эффективна.

Да что там говорить, у людей элементарно открывается возможность посреди дня пойти и заняться своими делами и не тратить втупую время на дорогу (у некоторых это по два часа в один конец). И если при этом они будут знать, что подписались под определенный дедлайн и в пятницу им надо будет отчитываться, факапов не будет вообще.

Евгений Смирнов

Не надо про проблему «испорченного телефона». Когда вопросы перетираются лично, нет возможности ни записать митинг, ни потом пересмотреть его, а когда встреча ведется через Webex или Zoom — есть.

Обе мои команды, работающие на разных континентах, прекрасно этим пользуются. Если бы мы встречались лично и делали записи в блокнотике или на доске, было бы больше неразберихи. А так каждый при необходимости пересмотрел митинг и освежил в памяти любой из нужных вопросов.

Aleksey Nagoga

Я могу по себе сказать (sales manager, более десяти лет опыта) — удалённая работа для ИТ-задач в разы эффективнее.

В офисе:

1) Тратится 30–90 минут на дорогу и сборы.

2) Куча сотрудников ловит тебя по дороге из комнаты в туалет, на кухню, в переговорку и отвлекает левыми разговорами.

3) Когда ты в работе, сидишь в потоке, но может кто-то подойти и бесцеремонно вырвать из рабочего потока, своровав 20 минут времени на повторное погружение в поток.

4) В офисе зачастую более неудобные условия по технике и мебели. Мне нужно три монитора по 27 дюймов, стол с высотой 90 см и прокачанное недешёвое ортопедическое кресло. Если я это предьявлю в своём «райдере», маловероятно, что я это получу.

Я грубо просчитываю, что при попадании в офис моя эффективность падает почти на 30%.

Konstantine Kvint

Более того, удалённая работа привычна для стартапов: позволяет работать эффективнее, чем большой корпорации.

Работа на удалёнке — это то, с чего начинают почти все стартапы. В стартапах, мне кажется, одна из самых высоких эффективностей работы команды.

Ekaterina Kurasheva

Я лет десять назад делал первый подход в найме удалённых сотрудников. Испытал серьёзный дискомфорт и свернул в пользу офиса. Позже прочёл известную книгу от 37signal и осознал, что все проблемы были во мне. Второй подход уже увенчался успехом.

Константин Тарасов

Какими инструментами пользоваться на удалённой работе

1. Zoom с записью звонков и шерингом экрана.

2. Miro — аналог доски, но с возможностью корпоративной работе на ней сразу.

3. Microsoft Teams в сравнении со Slack просто космос. Там тоже есть звонки с записью, кстати говоря, плюс Office365, плюс календари и куча всего для эффективной работы.

4. Для ведения задач есть Youtrack, Jira, Wrike.

5. Чат-боты для быстрой постановки задач, запуске звонков и так далее.

6. Онлайн-диаграммы Ганта.

7. Для отделов продаж — CRM на любой вкус и цвет.

8. Онлайн-бухглатерия.

9. Да даже HR уже в онлайн перебирается — VCV, Skillaz.

Инструментов море, но главное, чтобы руководители компании были готовы к этим изменениям и хотели сами так работать и выстраивать процессы. Если нет процессов, неважно, в офлайне вы или в онлайне.

Простейший пример: проведите разбор задачи в офлайне длиною час с записью в блокнотики и точно такой же в Zoom с записью. И сравните, где задача будет по итогу поставлена более четко. Там, где условный заказчик рассказывает и показывает, как он хочет, и ты можешь пересмотреть в любой момент запись экрана(ов) и то, что говорил, или же на блокнотиках или диктофоне и фотках доски.

И это я еще умолчал об инструментах вроде Figma и Sketch, где, находясь с дизайнерами на созвоне в Zoom, вы можете сразу показывать, какие элементы не нравится или как их хочется видеть вам. То есть, находясь на созвоне по продукту, можно не просто обсуждать, но уже и делать некий мокап процесса, дизайна, архитектуры.

Евгений Смирнов

#удаленнаяработа

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1 комментарий
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katsapper

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Да, действительно. А почему ты спросил?

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