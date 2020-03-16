Последние 15 лет я по несколько месяцев в году работаю удаленно. Это ужасно и жутко неэффективно. Просто компании крайне полезно регулярно какое-то время работать без меня.

Вообще, надо понимать, что мы все всегда работаем «удалённо». В течение дня вы можете поработать с десятком коллег, но ни разу лично с ними не пересечься (офис большой, все сидят в разных местах). Работа в офисе от работы на дому отличается только тем, что иногда в чатике можно написать: «Стой, давай лично обсудим».

На самом деле мы интуитивно очень эффективно выбираем инструменты общения. Мы не хотим лишний раз ни с кем общаться и встречаться, оттягиваем этот момент. Начинаем с тикетов и формализованных заданий, если не хватает тикетов, уточняем детали в чате, если опять не получается — созваниваемся, и вот только когда ничего не помогает — встречаемся. Это абсолютно естественно, и если людей специально не заставлять, они не будут устраивать лишних совещаний.

Проблема в том, что люди очень плохо понимают друг друга. Этому всех учат ещё в детском саду на игре «испорченный телефон». Иногда так плохо, что иначе как с помощью серии личных встреч договориться и передать знание невозможно. Да, реально это требуется только в паре процентов случаев, но эти пара процентов неразрешенных вопросов могут угробить весь проект или бизнес. И вот ради этих пары процентов кейсов мы и ходим в офис.