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И есть ли необходимость в личных встречах для работы над проектами.
14 марта основатель компании AmoCRM Михаил Токовинин на странице Facebook высказал мнение об эффективности работы в офисе и удалённо.
По его мнению, даже офисные сотрудники предпочитают обсуждать рабочие процессы с помощью чатов и звонков, а лично собираются только «в паре процентов случаев», от которых может зависеть будущее проекта или всего бизнеса.
В ответ сотрудники и руководители компаний рассказали, в каких случаях работа из офиса эффективнее удалённой, можно ли перейти на работу из дома без потери эффективности, и предложили инструменты для удалённой работы.
Часть пользователей высказалась за офис: они считают, что основная мотивация обычных сотрудников в безопасности, которую вызывает «ощущение стаи», а вопросы эффективнее решаются при личном общении.
По мнению некоторых комментаторов, лучше всего в офисе себя проявляют продавцы: они либо отказываются работать удалённо, либо работают хуже. Но также результаты удалённых продавцов могут стать «маркерами» для продавцов в шоурумах.
Часть владельцев бизнеса отметила, что нужно пользоваться преимуществами как офисной, так и удалённой работы, и разделять их. Например, сохранять головную команду в офисе, переводя на удалённую только сотрудников с простыми задачами или малочисленные подразделения.
Некоторые считают, что эффективность зависит от сотрудников: если есть самодисциплина и подходящие условия, от работы дома качество работы не пострадает.
Также не согласились с доводами о переходе общения в онлайн.
И решили, что лучше всего — комбинировать удалённую и офисную работу.
Большинство комментаторов признали, что для них удалённая работа эффективнее офисной, так как в офисе больше способов снизить производительность, в том числе из-за отношений между сотрудниками.
Часть комментаторов отмечает, что при грамотно построенных процессах можно не только не потерять в скорости и качестве работы, но и упростить её. Сотрудники надеются не на свою память при обсуждении задачи, так как сохраняют аудио- и видеозаписи встреч, а свободный график при строгих дедлайнах позволяет грамотнее спланировать рабочее время.
Более того, удалённая работа привычна для стартапов: позволяет работать эффективнее, чем большой корпорации.
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