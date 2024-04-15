Карьера
Полина Лааксо

Tesla сократит более 10% штата на фоне падения продаж — это как минимум 14 тысяч сотрудников Статьи редакции

Сокращения коснутся работников компании по всему миру.

  • Об этом сообщили Electrek, Insider и Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Илона Маска. «Перед следующим циклом роста крайне важно изучить все способы сократить затраты и повысить производительность», — объяснил глава компании.
  • Он поблагодарил сокращённых сотрудников за упорный труд и вклад в «миссию», а также пожелал им карьерных успехов в будущем. Остальным заранее сказал спасибо за усилия, которые они приложат для выполнения грядущих задач.
  • В сообщении Маск указал только процент штата, который сократят. Число сотрудников не назвал. Известно только, что на конец декабря 2023 года в Tesla работали 140 тысяч человек по всему миру. Более 20 тысяч из них — на заводе во Фримонте, США.
  • Будут ли сокращения проходить поэтапно или всех сотрудников уволят сразу, не уточняется. Некоторым уже отключили доступ к почте и аккаунту в Teams.
  • Какие подразделения это затронет, не говорят. Electrek заметило, что у старшего вице-президента отдела по энергетическим разработкам и работе над трансмиссией и у главы подразделения внутренней политики исчез значок сотрудников Tesla в Х. Издание не приравнивает это к доказательству сокращения, однако отмечает: у других начальников бейджи на месте.
  • На закрытии торгов 12 апреля акции Tesla стоили чуть больше $171 за штуку, а на премаркете 15 апреля находятся на отметке $169,4 на момент публикации.
Илон Маск. Источник фото: Sky News
  • Слухи о сокращениях появились в СМИ в феврале 2024 года. Tesla якобы попросила руководителей на местах подтвердить «критическую важность» каждой позиции в их отделах. Insider также сообщало, что Маск начал вручную одобрять новых кандидатов.
  • В первом квартале 2024 года поставки Tesla упали на 20% по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года и на 8% год к году. Компания связывала просадку с поджогом на заводе в Берлине, логистическими проблемами из-за конфликта в Красном море, а также необходимостью адаптировать производственные процессы под требования обновлённой Model 3.
  • В апреле 2024 года Reuters со ссылкой на источники рассказало, что Tesla якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч. Оно полагало, что компания не готова конкурировать с Китаем, где выпускают электромобили и за $10 тысяч. Маск назвал новость «враньём».
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Полина Лааксо
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Илон Маск во время записи подкаста

#новости #tesla #илонмаск

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10 комментариев
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 Вадим Д.

И большая такая спасиба вдогонку. Надеюсь, первыми отправят "эффективных" менеджеров.

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Walenok

Просто другие производители стали тоже делать электромобили, и оказалось что они лучше Теслы.

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Zloy Marketolog

Они лучше Теслы, но они не умеют ездить сами. А нахрен они нужны без этой опции

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Ангелина Варламова

ну и жесть...

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Soulis

Интересная тема, ещё вопрос будут ли условно равномерно сокращать или может в какой-то стране все сотрудники будут уволены. Кстати, вообще в США как обстоят дела с увольнением по сокращению? Компенсацию какую дают?

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Олег Егоренков

Всех на АвтоВАЗ!

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Запопу Кусь

Пузырь электромобилей начал сдуваться 😎
На очереди пузырь ИИ 😝

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местный житель

Вот что делает проклятый GPT-4

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Альвар

Демократия она такая

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Подментованный кот

Талоны на еду! Талоны на еду! Разбираем, не стесняемся.

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