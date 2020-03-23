Жаров возглавлял ведомство с 2012 года.

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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, говорится на сайте правительства.

Согласно распоряжению, Жаров ушёл из ведомства по собственному желанию. Он возглавлял Роскомнадзор с 2012 года.

До работы в Роскомнадзоре Жаров работал замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.

17 марта источники РБК сообщали, что Жаров возглавит «Газпром-медиа». Он займёт место Дмитрия Чернышенко, который в январе 2020 года был назначен вице-премьером в правительстве Мишустина, писало издание.