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Жаров возглавлял ведомство с 2012 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, говорится на сайте правительства.
Согласно распоряжению, Жаров ушёл из ведомства по собственному желанию. Он возглавлял Роскомнадзор с 2012 года.
До работы в Роскомнадзоре Жаров работал замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.
17 марта источники РБК сообщали, что Жаров возглавит «Газпром-медиа». Он займёт место Дмитрия Чернышенко, который в январе 2020 года был назначен вице-премьером в правительстве Мишустина, писало издание.
Роскомнадзор после Жарова возглавит Андрей Липов, глава управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, говорили источники РБК.
Хе-хе. Кто же теперь будет борцуном с Телегой?
А чё там, кстати, с этой борьбой? Она еще ведётся?
Жаров ушел писать книгу просто - Моя Борьба.
Хм, что то напоминает.
Пить шампанское или водку, товарищи, подскажите?
Чего радуетесь, с одной стороны бестолкового как профессионала Жарова отправили возглавлять Газпром-медиа, где в принципе он ничего плохого не сможет сделать, с другой стороны могут какого нибудь активного на роскомпозор отправить, кто может так в колено выстрелить, что сбои в попытках заблочить телегу, покажутся цветочками.
Чего ты сразу в панику? Будущее - неизвестно. Может, очередной гондон будет, а может и нет.
Я как раз монописуально настроен, но вот то что Телега победила это точно успех, сколько Жаров не надувал щеки, но Дуров фактически отстоял Конституцию РФ в части тайны переписки и свободы слова.
Дуров фактически отстоял Конституцию РФ в части тайны переписки и свободы слова.
Сколько можно верить в эти сказки
Просто ночами снится как Паша поимел их, теперь нужна длительная реабилитация.
Кстати да, можно сказать что Дуров не прогнулся, а нагнул, во всяком случае это точно успех.
Лет через 40-50 рассекретят чей проект был на самом деле)))
Боюсь, что эта отставка от Мишустина ничего хорошего не сулит, и приемник Жарова может реально создать проблемы. Мишустин же вроде шарит в технологиях, я верно помню?
Экономист, автор книги "Информационно-технологические основы администрирования имущественных налогов". Слегка шарит :)
По желанию Жарова или Мишустина?
Такие комментарии, будто от этого что-то поменяется
Да, вряд ли что-то действительно кардинально изменится, но Жаров сконцентрировал вокруг своей персоны столько негатива, что его, пусть и формальный (но это не точно), уход дарит нам всем психологическое облегчение. Возможно, что правительство это понимает, посему и попросило Жарова об уходе по собственному.
Ну, не знаю, я лично просто помню, кто подписал закон, наделяющий роскомнадзор и суды такими полномочиями, негативное отношение к работе этого человека от увольнения Жарова никуда не делось
Наконец то от съе..л
Это уже интересно...
на место главы Роскомнадзора придет его бывший коллега Андрей Липов, который сейчас работает в администрации президента
http://government.ru/newgovworks/679/events/
Можете открыть любую запись о назначении - везде такие pdf-ки
И правильно! Санитарные врачи сейчас нужны на другом фронте! 😆 Пусть с коронавирусом борется. Хорошо, если получится не так, как с телегой.)))
Все верно изначально стояла задача разрекламировать ведомство и вот результат после блокировок популярных сервисов поменяют на другого товарища.
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