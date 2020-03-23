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Карьера
Лиана Липанова
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Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора по собственному желанию Материал редакции

Жаров возглавлял ведомство с 2012 года.

44 комментария
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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, говорится на сайте правительства.

Согласно распоряжению, Жаров ушёл из ведомства по собственному желанию. Он возглавлял Роскомнадзор с 2012 года.

До работы в Роскомнадзоре Жаров работал замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.

17 марта источники РБК сообщали, что Жаров возглавит «Газпром-медиа». Он займёт место Дмитрия Чернышенко, который в январе 2020 года был назначен вице-премьером в правительстве Мишустина, писало издание.

Роскомнадзор после Жарова возглавит Андрей Липов, глава управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, говорили источники РБК.

#новости #роскомнадзор #жаров

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44 комментария
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Arthur Niazyan

9

Хе-хе. Кто же теперь будет борцуном с Телегой?

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Pixel Lens

Arthur
0

А чё там, кстати, с этой борьбой? Она еще ведётся?

Ответить

Вячеслав Григорьев

Pixel
9

Жаров ушел писать книгу просто - Моя Борьба.
Хм, что то напоминает.

Ответить

Степан Попов

8

Пить шампанское или водку, товарищи, подскажите?

Ответить

Pixel Lens

Степан
4

Чё тут думать? Наливай всё!

Ответить

Alex Petrov

7

Чего радуетесь, с одной стороны бестолкового как профессионала Жарова отправили возглавлять Газпром-медиа, где в принципе он ничего плохого не сможет сделать, с другой стороны могут какого нибудь активного на роскомпозор отправить, кто может так в колено выстрелить, что сбои в попытках заблочить телегу, покажутся цветочками. 

Ответить

Pixel Lens

Alex
1

Чего ты сразу в панику? Будущее - неизвестно. Может, очередной гондон будет, а может и нет.

Ответить

Alex Petrov

Pixel
2

Я как раз монописуально настроен, но вот то что Телега победила это точно успех, сколько Жаров не надувал щеки, но Дуров  фактически отстоял Конституцию РФ в части тайны переписки и свободы слова.

Ответить

Pixel Lens

Alex
4

Дуров фактически отстоял Конституцию РФ в части тайны переписки и свободы слова.

Сколько можно верить в эти сказки

Ответить

Сослан Сакшин

Alex
–1

а ты смешной

Ответить

Nick Sidorov

Pixel
0

Точно гондон будет, прям 100 процентов

Ответить

Li Bel

Alex
0

Я вот вам верю, к сожалению это больше похоже на правду

Ответить

Вячеслав Григорьев

5

Просто ночами снится как Паша поимел их, теперь нужна длительная реабилитация.

Ответить

Alex Petrov

Вячеслав
8

Кстати да, можно сказать что Дуров не прогнулся, а  нагнул,   во всяком случае это точно успех. 

Ответить

Ренат Смольный

Вячеслав
1

Лет через 40-50 рассекретят чей проект был на самом деле)))

Ответить

Michael Shramko

Ренат
4

На РенТв))

Ответить

Ware Wow

Ренат
0

если все так, то и без рассекречивания понятно чей это проект.
то как они палятся в принципе даже это подтверждает, как и все эти провальные спец операции в Англии, Германии, нелепое палево.

Ответить

Andrey Yukin

4

Забанен по собственному желанию )))

Ответить

Aleks Melnik

2

Боюсь, что эта отставка от Мишустина ничего хорошего не сулит, и приемник Жарова может реально создать проблемы. Мишустин же вроде шарит в технологиях, я верно помню?

Ответить

Arthur Niazyan

Aleks
2

Экономист, автор книги "Информационно-технологические основы администрирования имущественных налогов". Слегка шарит :)

Ответить

Никита Хисматов

2

По желанию Жарова или Мишустина?

Ответить

Arthur Niazyan

Никита
0

По соглашению сторон :)

Ответить

Sergey Chernov

Никита
0

По желанию сами знаете кого

Ответить

Nick Sidorov

2

Ну и скатертью дорога

Ответить

Andre Macareno

1

Такие комментарии, будто от этого что-то поменяется

Ответить

Андрей Андреевич

Andre
2

Да, вряд ли что-то действительно кардинально изменится, но Жаров сконцентрировал вокруг своей персоны столько негатива, что его, пусть и формальный (но это не точно), уход дарит нам всем психологическое облегчение. Возможно, что правительство это понимает, посему и попросило Жарова об уходе по собственному.

Ответить

Andre Macareno

Андрей
1

Ну, не знаю, я лично просто помню, кто подписал закон, наделяющий роскомнадзор и суды такими полномочиями, негативное отношение к работе этого человека от увольнения Жарова никуда не делось

Ответить

Виктор Бежанов

1

Наконец то от съе..л

Ответить

Vladislav Eliseev

Виктор
0

Так придет такой-же системный. Там других не бывает. 

Ответить

Никита Майхровский

1

Это уже интересно...

Ответить

Arthur Niazyan

Никита
0

Интересно, что в новости ни слова о коронови....

Ответить

Кирилл Баскус

1

Двач говорит, что он уходит в Газпром медиа. У них там санаторий видимо

Ответить

Максим Швецов

1

Скучать не будем :)

Ответить

Hiun Kim

1
Ответить

Arthur Niazyan

0

на место главы Роскомнадзора придет его бывший коллега Андрей Липов, который сейчас работает в администрации президента

Ответить

енот

Arthur
1

http://government.ru/newgovworks/679/events/
Можете открыть любую запись о назначении - везде такие pdf-ки

Ответить

Arthur Niazyan

енот
0

Понял. Был не прав.

Ответить

Igor Igor

енот
0

чтобы нельзя было "печать" копирнуть?)))

Ответить

Анастасия А

0

И правильно! Санитарные врачи сейчас нужны на другом фронте! 😆 Пусть с коронавирусом борется. Хорошо, если получится не так, как с телегой.)))

Ответить

Andre Kingsman

0

Тревожно это, не?

Ответить

Alexandr Shilnikov

0

Паша, поздравляю.

Ответить

Антон

0

Борец сдался, видимо где-то на жирной должности всплывёт.

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Все верно изначально стояла задача разрекламировать ведомство и вот результат после блокировок популярных сервисов поменяют на другого товарища.

Ответить

Roman Ivanov

0

От перестановки слагаемых сумма не меняется...

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