Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Карьера
Лиана Липанова
1936

Google-документ, сервис от Wildberries и тред в Twitter: как компании и люди помогают друг другу найти работу в кризис Материал редакции

Из-за карантина, связанного с распространением коронавируса, компании вынуждены останавливать работу.

7 комментариев
В закладки

Wildberries запустила сайт всемработавб.рф для поиска временной или постоянной работы на время кризиса, рассказали vc.ru в компании. Сам маркетплейс открыл более 3500 новых рабочих мест в 450 населённых пунктах по всей России и разместил в сервисе собственные вакансии.

Компания ищет сотрудников в распределительный центр, пункт выдачи заказов, службу курьерской доставки и центральный офис. Ритейлер предлагает сделать то же самое и другим компаниям.

Журналист и автор канала Food&Science Всеволод Остахнович создал Google-документ с двумя вкладками: «Ищу работу» и «Предлагаю работу». Любой желающий может заполнить строку о себе в одной из вкладок, указать свои пожелания по работе или требования к кандидату и оставить свой ник в Telegram для связи.

Блогер Анатолий Капустин в Twitter запустил тред, в котором люди могут найти подработку. Он предложил писать в ответах к своему твиту о вакансиях — тем, кто готов предложить работу, и навыках — соискателям.

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
ПОДРАБОТКИ ПОСТ

В связи с тем, что скоро нам всем может стать грустненько из-за кризиса, вызванного нефтью и эпидемией – предлагаю следующее

1)пишите за какую подработку вы готовы прям сейчас заплатить
2)пишите что вы умеете и готовы делать в качестве подработки

#ХУЙ_КРИЗИСУ https://t.co/bPSjNRysqy

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что партнёрские службы доставки «Яндекс.Еды» в последние дни зафиксировали большой прирост кандидатов. «Только в Москве поток вырос как минимум на четверть», — говорит представитель компании.

Сейчас сервис предлагает ресторанам сотрудничество по модели маркетплейса — в таком случае доставку должен будет организовать сам ресторан. «То есть вместо того, чтобы сокращать людей, ресторан может перепрофилировать их на работу в доставке», — объяснили в «Яндексе».

#новость #коронавирус

Карьера
Подписан
Отписаться
Виртуальный кофе и поощрение личных проектов: как Skyeng помогает перейти на удаленку
Пока некоторые компании только думали, разрешать ли сотрудникам работать удаленно, обстоятельства в мире предоставили демо-версию такой возможности для всех.
18
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 115050, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Mar 2020 18:23:59 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 115050, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/115050\/get","add":"\/comments\/115050\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/115050"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199121, "last_count_and_date": null }
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Redkov

1

Отличное начинание!

Гугл таблица не открывется(

Ответить

Николай Микулич

Sergey
0

Вот рабочая: http://tiny.cc/bwsvlz

Ответить

nevergiveup team2018

0

Боюсь представить, как придётся поступить Ritual.ru в таком случае... 🤔

Ответить

Александр Котин

0

Гугл не открывается, скиньте рабочую ссылку, пожалуйста)

Ответить

Николай Микулич

Александр
0

Вот рабочая: http://tiny.cc/bwsvlz

Ответить

Алексей Алексеевич

0

чушь полнейшая с Google документом и wildberries

Ответить

Vladislav Grabovoy

0

Офф топ) если кто юзает гугл таблицы больше - не замечали последние неск дней более сильные лаги?
А то ничего в таблицах не меняли, но пошел пролаг на подгрузке. Инетересно насколько массовое явление.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Mask R-CNN: как разделить разные объекты на записях с видеокамер?
В своей деятельности мы столкнулись с задачей разделения разных объектов на записях с видеокамер. Другими словами, нам …
0
MTS StartUp Hub
Подписан
Отписаться
Стриминговая платформа WASD.TV вспомнила лучшие игры 2000-х, которые не дадут заскучать дома
Вместе с самоизоляцией и переходом на удаленку у многих так или иначе появилось свободное время. Рассуждая о том, чем с…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Как раскрутить свой проект на рынках Азии: 5 советов от экспертов из Сингапура
Как выходить на рынки Азии, если вы изначально развивалиете бизнес в России? Есть ли смысл пилотировать проект дома или…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Корнеев
за день
Все что надо знать о биржевых профи, млять
Инвесторы снова перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557% в марте
Владислав Егоров
за неделю
В чем именно должна убеждать эта табличка? С тем же успехом можно трясти этой же самой табличкой, крича "Как можно верить, что в Гонконге/Тайване всего 150-300 случаев, учитывая их близость к Китаю?". "Как можно…
Роспотребнадзор закрыл фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Anton Smets

Новые налоги по вкладам от 1…

Andreas Kraut

«Сбербанк» введёт комиссию за…

Anton Smets

Новые налоги по вкладам от 1…

Mihael Isaev

Новые налоги по вкладам от 1…

Ilya Gindin

Business Insider…

Igor Shkarin

Путин заявил о нерабочей неделе…

Ilya Gindin

Business Insider…

Li Bel

Путин объявил отсрочку по всем…

Pasha Kislova

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Valeryi Ozarnichuk

«Арендодатель сказал, что…

Steve Evets

Суд Нью-Йорка поддержал позицию…

Павел

Новые налоги по вкладам от 1…

Ян Ковалев

«Сбербанк» введёт комиссию за…

Andreas Kraut

«Сбербанк» введёт комиссию за…

Valentin Dombrovsky

Быстрый опрос: какие планы на…

Злой Полушубок

Новые налоги по вкладам от 1…

evilnw

«Сбербанк» введёт комиссию за…

Anna Stratulat

Клиентский экстремизм в…

Andreas Kraut

«Сбербанк» введёт комиссию за…

Joy Z

Путин заявил о нерабочей неделе…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "c2d2ee70" } { "page_type": "default" }