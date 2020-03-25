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Из-за карантина, связанного с распространением коронавируса, компании вынуждены останавливать работу.
Wildberries запустила сайт всемработавб.рф для поиска временной или постоянной работы на время кризиса, рассказали vc.ru в компании. Сам маркетплейс открыл более 3500 новых рабочих мест в 450 населённых пунктах по всей России и разместил в сервисе собственные вакансии.
Компания ищет сотрудников в распределительный центр, пункт выдачи заказов, службу курьерской доставки и центральный офис. Ритейлер предлагает сделать то же самое и другим компаниям.
Журналист и автор канала Food&Science Всеволод Остахнович создал Google-документ с двумя вкладками: «Ищу работу» и «Предлагаю работу». Любой желающий может заполнить строку о себе в одной из вкладок, указать свои пожелания по работе или требования к кандидату и оставить свой ник в Telegram для связи.
Блогер Анатолий Капустин в Twitter запустил тред, в котором люди могут найти подработку. Он предложил писать в ответах к своему твиту о вакансиях — тем, кто готов предложить работу, и навыках — соискателям.
В «Яндексе» рассказали vc.ru, что партнёрские службы доставки «Яндекс.Еды» в последние дни зафиксировали большой прирост кандидатов. «Только в Москве поток вырос как минимум на четверть», — говорит представитель компании.
Сейчас сервис предлагает ресторанам сотрудничество по модели маркетплейса — в таком случае доставку должен будет организовать сам ресторан. «То есть вместо того, чтобы сокращать людей, ресторан может перепрофилировать их на работу в доставке», — объяснили в «Яндексе».
Отличное начинание!
Гугл таблица не открывется(
Боюсь представить, как придётся поступить Ritual.ru в таком случае... 🤔
Гугл не открывается, скиньте рабочую ссылку, пожалуйста)
Офф топ) если кто юзает гугл таблицы больше - не замечали последние неск дней более сильные лаги?
А то ничего в таблицах не меняли, но пошел пролаг на подгрузке. Инетересно насколько массовое явление.
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