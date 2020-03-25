Из-за карантина, связанного с распространением коронавируса, компании вынуждены останавливать работу.

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Wildberries запустила сайт всемработавб.рф для поиска временной или постоянной работы на время кризиса, рассказали vc.ru в компании. Сам маркетплейс открыл более 3500 новых рабочих мест в 450 населённых пунктах по всей России и разместил в сервисе собственные вакансии.

Компания ищет сотрудников в распределительный центр, пункт выдачи заказов, службу курьерской доставки и центральный офис. Ритейлер предлагает сделать то же самое и другим компаниям.

Журналист и автор канала Food&Science Всеволод Остахнович создал Google-документ с двумя вкладками: «Ищу работу» и «Предлагаю работу». Любой желающий может заполнить строку о себе в одной из вкладок, указать свои пожелания по работе или требования к кандидату и оставить свой ник в Telegram для связи.

Блогер Анатолий Капустин в Twitter запустил тред, в котором люди могут найти подработку. Он предложил писать в ответах к своему твиту о вакансиях — тем, кто готов предложить работу, и навыках — соискателям.

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin



В связи с тем, что скоро нам всем может стать грустненько из-за кризиса, вызванного нефтью и эпидемией – предлагаю следующее



1)пишите за какую подработку вы готовы прям сейчас заплатить

2)пишите что вы умеете и готовы делать в качестве подработки



#ХУЙ_КРИЗИСУ https://t.co/bPSjNRysqy ПОДРАБОТКИ ПОСТВ связи с тем, что скоро нам всем может стать грустненько из-за кризиса, вызванного нефтью и эпидемией – предлагаю следующее1)пишите за какую подработку вы готовы прям сейчас заплатить2)пишите что вы умеете и готовы делать в качестве подработки

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что партнёрские службы доставки «Яндекс.Еды» в последние дни зафиксировали большой прирост кандидатов. «Только в Москве поток вырос как минимум на четверть», — говорит представитель компании.