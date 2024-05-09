«Не мог заставить себя сосредоточиться на задаче»: как жить и строить карьеру с СДВГ Статьи редакции
Издание dev.by поговорило с UX/UI-дизайнером Иваном о выявлении, лечении и работе с синдромом дефицита внимания.
«С нескольких мест работы вылетал за пару месяцев»
Я много лет жил, не понимая, что со мной не так. С первого и ещё нескольких мест работы (не в ИТ) вылетал буквально спустя пару месяцев. Я работал изо всех сил, но в какой-то момент становилось невыносимо. Не мог заставить себя сосредоточиться на задаче — просто сидел и ничего не делал.
С переходом в ИТ стало проще — «меньше дисциплинарного контроля», работодателя интересует только результат. У СДВГ, как ни странно, есть и плюсы: мозг работает сумбурно — но очень быстро. Когда я действительно работал, я делал это с крейсерской скоростью. И часто всё успевал.
Но в ИТ проблема не исчезла:
- Временами физически «ломало» из-за работы, приходилось заставлять себя что-то делать. Передвигал мышкой объекты на экране, словно каждый из них весит тонну.
- Мог помимо своей воли переключаться на соцсети и YouTube. Выглядело это так, будто бы я забивал на работу и смотрел видеоролики. Но на самом деле я мог о чём-то задуматься, и бах — придя в себя, обнаруживал, что сижу на YouTube.
- Забывал про митинги и встречи, не мог удержать в голове все таски.
С последним нужно было что-то делать, ведь кроме работы у меня куча других интересов. Такая жизнь требует чёткого планирования: сегодня у меня музыка, завтра — обучение по работе.
Я постоянно придумывал системы — в Ехсel, Notion— с помощью которых пытался себя организовать. Какое-то время удавалось. Но потом мог заболеть или устать, пропустить неделю-другую — и терял интерес к своей системе. Вернуться к ней было как будто физически невозможно, сильное ментальное сопротивление.
«Начал слушать подкасты про СДВГ у взрослых — и находить совпадения»
Например, человек с СДВГ рассказывает, как он справляется: «Я придумал такую вещь: чтобы помыть посуду, говорю себе, что помою лишь пару тарелок, пока не надоест. Так ему гораздо легче начать делать. И тут я понимаю, что делаю так же.
Или вот ещё: всё важное человек с СДВГ держит на виду. Я играю на гитаре, и если инструмент у меня перед глазами — играю часто. Но стоит убрать гитару в чехол — уже гораздо реже достаю её. А если убрать, например, в шкаф — то могу вообще никогда не достать.
Решил обратиться к психиатру, он выписал препарат на основе атомоксетина. В Беларуси, насколько я знаю, эти таблетки до февраля-марта этого года не продавались. В Грузии, где я живу сейчас, — их нет, но я езжу за ними в Турцию: из Батуми и обратно на микроавтобусе 3 часа.
«Сейчас работаю, как заведённый. Нужно ставить таймер»
Лекарство помогло сразу. Я как раз вышел на новую работу — и если я перечислю, сколько я успел сделать всего за 3 месяца там, то получится примерно столько же, сколько за 1-1,5 года на предыдущей работе, когда я постоянно сражался с СДВГ.
Во-первых, «ушли» отвлечения. Начав принимать лекарство, я заметил, что у меня как будто бы увеличилось время до принятия решения. Моё сознание успевает обработать запрос: «а давай-ка клацнем на вкладку Twitter» — и я могу наложить вето, то есть подумать: «Нет, не надо! Работаем дальше». У меня больше контроля над своими действиями.
Во-вторых, нет ощущения, что, выполняя работу, ты словно Сизиф волочёшь на гору неподъёмный камень.
Я не знаю, насколько лекарство приближает меня к нейротипичности (думаю, что у меня остаются симптомы СДВГ — просто они не так выражены). Однако сейчас я понимаю, как неправы были те, кто называл меня ленивым. Наоборот, я вижу: «Господи, сколько же я усилий прикладывал, чтобы делать то же самое, что и мои коллеги!» — да меня кем угодно можно назвать, но точно не лентяем.
Сейчас я будто бы получил «суперсилу». Я работаю, как заведённый, — нужно ставить таймер. Выбрал для себя схему 45/10: 45 минут работаешь — потом 10 отдыхаешь. А иногда и он не помогает, тогда приходит жена и говорит: «Ваня, ты уже 2 часа сидишь, отвлекись».
В-третьих, гораздо меньше ошибок из-за невнимательности. У меня всегда были сложности с мелкой работой — убедиться, что у всех иконок одинаковая обводка, проверить отступы, цвета. Я долго собирался с силами, а потом всё равно допускал ошибки, которых люди не ожидают от специалиста моего уровня.
Недавно у меня было приятное чувство: я понял, что могу рекомендовать себя как специалиста — и у меня нет ощущения, что я чуть-чуть обманываю человека. Я и правда хороший работник, который может выдавать результат — и не создавать серьёзных проблем, я могу за себя поручиться.
Сейчас я на соковыжимательной работе — но зато это хороший тест-драйв моих новых способностей, потому что нет никаких шансов, что такую работу выдержал бы Иван образца 2021.
Важный момент: вместе с приёмом таблеток я окончательно перестал употреблять алкоголь. И это тоже повлияло, уверен. На мою нервную систему алкоголь действует иначе — у меня очень долгое похмелье: я туго соображаю, всё делаю медленно, мне хочется спать — и это может длиться 2-4 дня.
Понять и принять, что ты не такой, как другие: советы людям с СДВГ и себе в прошлом
- Первое и главное — дойти до психиатра, чтобы диагностировать СДВГ.
- Очень важно понять и принять, что ты не такой, как другие люди. Нормально относиться к своим особенностям и индивидуальным способам решить проблему. Например: «Я помою несколько тарелок, а там — как пойдёт». Не стоит ставить себе план вроде «час в день заниматься английским». Ставьте «смешные» цели: открыть учебник по английскому — и прочитать 2 случайных слова. Как показывает моя практика, часто ты продолжаешь читать дальше. И не стоит бояться менять методики: давайте мозгу разнообразие!
- Скорее всего при СДВГ у вас есть проблемы с соцсетями. Приложения для контроля могут блочить Instagram, Twitter и прочие соцсети через указанное время.
- А с телефоном я делаю ещё проще — забрасываю на диван в другом конце комнаты, и так увеличиваю время на принятие решения. Это время, кстати, можно корректировать себе на пользу. Например, если ты хочешь научиться играть на гитаре, она должна быть в зоне доступа. А телефон — наоборот далеко, если ты не хочешь в нём залипать.
- Не лениться объяснять людям, чем ты отличаешься, в чём твои сильные и слабые стороны. Если хотя бы близкие перестанут накладывать на тебя непосильные ожидания, это уже значительно повлияет на уровень жизни. А уж если коллеги или работадатель войдут в положение, то вообще супер!
Удалёнка — тоже выход для человека с СДВГ. У них порой бывает emotional overwhelm — и им просто необходимо пойти час поспать, а потом работать дальше. В ИТ-офисах часто есть рест-румы. В Gurtam, например, нормально относились к тому, что периодически я уходил полежать на диванчике. Но всегда находился кто-то, кто спрашивал: «О, а чего ты тут лежишь?» Вместо того, чтобы отдыхать, приходилось объяснять.
Что рекомендует психолог, которая работает с СДВГ
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