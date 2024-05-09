Издание dev.by поговорило с UX/UI-дизайнером Иваном о выявлении, лечении и работе с синдромом дефицита внимания.

«С нескольких мест работы вылетал за пару месяцев»

Я много лет жил, не понимая, что со мной не так. С первого и ещё нескольких мест работы (не в ИТ) вылетал буквально спустя пару месяцев. Я работал изо всех сил, но в какой-то момент становилось невыносимо. Не мог заставить себя сосредоточиться на задаче — просто сидел и ничего не делал.

С переходом в ИТ стало проще — «меньше дисциплинарного контроля», работодателя интересует только результат. У СДВГ, как ни странно, есть и плюсы: мозг работает сумбурно — но очень быстро. Когда я действительно работал, я делал это с крейсерской скоростью. И часто всё успевал.

Но в ИТ проблема не исчезла:

Временами физически «ломало» из-за работы, приходилось заставлять себя что-то делать. Передвигал мышкой объекты на экране, словно каждый из них весит тонну.

Мог помимо своей воли переключаться на соцсети и YouTube. Выглядело это так, будто бы я забивал на работу и смотрел видеоролики. Но на самом деле я мог о чём-то задуматься, и бах — придя в себя, обнаруживал, что сижу на YouTube.



Забывал про митинги и встречи, не мог удержать в голове все таски.



С последним нужно было что-то делать, ведь кроме работы у меня куча других интересов. Такая жизнь требует чёткого планирования: сегодня у меня музыка, завтра — обучение по работе.

Я постоянно придумывал системы — в Ехсel, Notion— с помощью которых пытался себя организовать. Какое-то время удавалось. Но потом мог заболеть или устать, пропустить неделю-другую — и терял интерес к своей системе. Вернуться к ней было как будто физически невозможно, сильное ментальное сопротивление.

«Начал слушать подкасты про СДВГ у взрослых — и находить совпадения»

Например, человек с СДВГ рассказывает, как он справляется: «Я придумал такую вещь: чтобы помыть посуду, говорю себе, что помою лишь пару тарелок, пока не надоест. Так ему гораздо легче начать делать. И тут я понимаю, что делаю так же.

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Или вот ещё: всё важное человек с СДВГ держит на виду. Я играю на гитаре, и если инструмент у меня перед глазами — играю часто. Но стоит убрать гитару в чехол — уже гораздо реже достаю её. А если убрать, например, в шкаф — то могу вообще никогда не достать.

Решил обратиться к психиатру, он выписал препарат на основе атомоксетина. В Беларуси, насколько я знаю, эти таблетки до февраля-марта этого года не продавались. В Грузии, где я живу сейчас, — их нет, но я езжу за ними в Турцию: из Батуми и обратно на микроавтобусе 3 часа.

«Сейчас работаю, как заведённый. Нужно ставить таймер»

Лекарство помогло сразу. Я как раз вышел на новую работу — и если я перечислю, сколько я успел сделать всего за 3 месяца там, то получится примерно столько же, сколько за 1-1,5 года на предыдущей работе, когда я постоянно сражался с СДВГ.

Во-первых, «ушли» отвлечения. Начав принимать лекарство, я заметил, что у меня как будто бы увеличилось время до принятия решения. Моё сознание успевает обработать запрос: «а давай-ка клацнем на вкладку Twitter» — и я могу наложить вето, то есть подумать: «Нет, не надо! Работаем дальше». У меня больше контроля над своими действиями.

Во-вторых, нет ощущения, что, выполняя работу, ты словно Сизиф волочёшь на гору неподъёмный камень.

Я не знаю, насколько лекарство приближает меня к нейротипичности (думаю, что у меня остаются симптомы СДВГ — просто они не так выражены). Однако сейчас я понимаю, как неправы были те, кто называл меня ленивым. Наоборот, я вижу: «Господи, сколько же я усилий прикладывал, чтобы делать то же самое, что и мои коллеги!» — да меня кем угодно можно назвать, но точно не лентяем.

Сейчас я будто бы получил «суперсилу». Я работаю, как заведённый, — нужно ставить таймер. Выбрал для себя схему 45/10: 45 минут работаешь — потом 10 отдыхаешь. А иногда и он не помогает, тогда приходит жена и говорит: «Ваня, ты уже 2 часа сидишь, отвлекись».

В-третьих, гораздо меньше ошибок из-за невнимательности. У меня всегда были сложности с мелкой работой — убедиться, что у всех иконок одинаковая обводка, проверить отступы, цвета. Я долго собирался с силами, а потом всё равно допускал ошибки, которых люди не ожидают от специалиста моего уровня.

Недавно у меня было приятное чувство: я понял, что могу рекомендовать себя как специалиста — и у меня нет ощущения, что я чуть-чуть обманываю человека. Я и правда хороший работник, который может выдавать результат — и не создавать серьёзных проблем, я могу за себя поручиться.

Сейчас я на соковыжимательной работе — но зато это хороший тест-драйв моих новых способностей, потому что нет никаких шансов, что такую работу выдержал бы Иван образца 2021.

Важный момент: вместе с приёмом таблеток я окончательно перестал употреблять алкоголь. И это тоже повлияло, уверен. На мою нервную систему алкоголь действует иначе — у меня очень долгое похмелье: я туго соображаю, всё делаю медленно, мне хочется спать — и это может длиться 2-4 дня.

Понять и принять, что ты не такой, как другие: советы людям с СДВГ и себе в прошлом

Первое и главное — дойти до психиатра, чтобы диагностировать СДВГ. Очень важно понять и принять, что ты не такой, как другие люди. Нормально относиться к своим особенностям и индивидуальным способам решить проблему. Например: «Я помою несколько тарелок, а там — как пойдёт». Не стоит ставить себе план вроде «час в день заниматься английским». Ставьте «смешные» цели: открыть учебник по английскому — и прочитать 2 случайных слова. Как показывает моя практика, часто ты продолжаешь читать дальше. И не стоит бояться менять методики: давайте мозгу разнообразие!

Скорее всего при СДВГ у вас есть проблемы с соцсетями. Приложения для контроля могут блочить Instagram, Twitter и прочие соцсети через указанное время.

А с телефоном я делаю ещё проще — забрасываю на диван в другом конце комнаты, и так увеличиваю время на принятие решения. Это время, кстати, можно корректировать себе на пользу. Например, если ты хочешь научиться играть на гитаре, она должна быть в зоне доступа. А телефон — наоборот далеко, если ты не хочешь в нём залипать.

Не лениться объяснять людям, чем ты отличаешься, в чём твои сильные и слабые стороны. Если хотя бы близкие перестанут накладывать на тебя непосильные ожидания, это уже значительно повлияет на уровень жизни. А уж если коллеги или работадатель войдут в положение, то вообще супер!



Удалёнка — тоже выход для человека с СДВГ. У них порой бывает emotional overwhelm — и им просто необходимо пойти час поспать, а потом работать дальше. В ИТ-офисах часто есть рест-румы. В Gurtam, например, нормально относились к тому, что периодически я уходил полежать на диванчике. Но всегда находился кто-то, кто спрашивал: «О, а чего ты тут лежишь?» Вместо того, чтобы отдыхать, приходилось объяснять.

Что рекомендует психолог, которая работает с СДВГ

Интерес к СДВГ растёт, эта проблема очень актуальна сегодня. Люди занимаются самодиагностикой благодаря каналам на YouTube и TikTok, или находят по рекомендациям специалистов. Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это и дар, и беда. Как правило, у ИТ-специалистов с ним есть особенные черты: сообразительность, энергичность, заразительная эмоциональность, способность генерировать идеи, вдохновлять, делать творческую работу быстро, если она им нравится. Из них получаются хорошие неформальные лидеры. Минусы: нежелание выполнять рутинные дела, неспособность сконцентрироваться в нужный момент, очень сложно выбирать приоритеты, доводить до конца задачи, состоящие из множества шагов, быстрое угасание интереса к проектам, людям, компаниям, отношениям. Иван ответственно отнёсся к своему состоянию, получил медикаментозную помощь и психотерапию, ищет способы себя «прокачать» — это здорово. И в то же время, я видела в своей практике людей с СДВГ тяжёлой степени, у которых время концентрации на задаче составляло не более 1-2 минуты. Атомоксетин был тогда недоступен, а индивидуальная терапия, к сожалению, не приносила значимых результатов. Карьерный путь в таких случаях очень прерывистый — и это грустно. Часто такие специалисты уходят из ИТ в другие сферы, где много динамики, общения, перемещений, и чувствуют себя там намного лучше. Я сделала так же в своё время. Алёна, психолог

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