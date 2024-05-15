Сооснователь Instagram* Майк Кригер стал директором по продукту ИИ-стартапа Anthropic Статьи редакции
Он займётся развитием пользовательских и корпоративных сервисов компании.
- Стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, нанял сооснователя Instagram* Майка Кригера на должность директора по продукту (CPO), пишет TechCrunch.
- Он будет курировать разработку, дизайн и развитие продуктов Anthropic, а также отвечать за корпоративное ПО и платные подписки. Стартап планирует расширить набор собственных ИИ-сервисов и увеличить аудиторию чат-бота Claude.
- В январе 2023 года соучредители Instagram* Кевин Систром и Майк Кригер запустили новостной ИИ-сервис Artifact, но закрыли его через год из-за нехватки инвестиций. В апреле 2024-го технологию Artifact купила Yahoo.
- Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — Claude. В конце 2023 года источники СМИ рассказали, что компания хочет привлечь $750 млн, а её оценка по итогам раунда превысит $18 млрд.
- В марте 2024 года Anthropic представил новое поколение ИИ-моделей — Claude 3. Они эффективнее справляются с аналитикой, «сложными» запросами на генерацию контента и кода и лучше понимают испанский, японский и французский языки, заявили в компании.
- 1 мая стартап выпустил бесплатное iOS-приложение для своего чат-бота Claude. В компании также сообщили, что скоро представят и версию для Android.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России.
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Давайте реальные новости! Сколько денег попросила Почта России и какой новый вагон нарисовала в рендере РЖД!
пока только баньку.
Почта России просто старый формат. Можно использовать точки выдачи озон и маркетплейсов с особой комнатной, где нейросеть проверит твою личность. Формат у почты просто убыточный и инерционный. Но ничего плохого что она будет на дотациях ради социальных функций только. А РЖД развиваются хорошо. На поездах стало ездить приятно
Человечеству срочно нужен закон, который гласит примерно следующее: запрещается брать на любую работу любое существо, которое ранее работало со звероящером (Цукербергом).
Пизда Клоду, короче. Запомните этот твит.
Ну Фейсбук до сих пор не закрылся, хотя всегда был тормозным. Это кстати опровергает теорию Apple что только качественные продукты правят рынком. На самом деле не так, а решает тот, кто первый аудиторию набрал. Пожалуйста если бы Apple в свое время не набрала бы аудиторию - давно бы перестала быть заметной