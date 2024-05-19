Как получить более конструктивную обратную связь на работе — советы от Harvard Business Review Статьи редакции
Чтобы коллега не тратил силы на критику неугодного ему фиолетового цвета в презентации.
Обратная связь может мотивировать и помогать развитию, однако нужно уметь не только правильно её формулировать, но и грамотно запрашивать.
Вопрос специалиста «Как думаете, я умею работать в команде?», скорее всего, заставит руководителя или коллегу мучительно вспоминать, как тот себя вел и реагировал в разных ситуациях и какое впечатление производил. При этом полагаться на память — так себе идея: воспоминания могут быть ложными, расплывчатыми, полными предубеждений.
Harvard Business Review предлагает настраивать нужного собеседника «на более конструктивный лад» заранее и делит весь процесс на три шага.
Шаг №1: определиться с областью развития
Каждый квартал можно выбирать область, в которой хочется развиваться, — это, например, стратегическое мышление, работа в команде, умение руководить. Если самостоятельно проанализировать свои качества и продуктивность трудно — лучше обратиться за помощью к коллегам или начальнику.
Шаг №2: решить, что именно оттачивать
Дальше нужно определиться, какие навыки и умения хочется приобрести или отточить. Например, в области стратегического мышления можно взяться за конкурентный анализ. А если захотелось научиться эффективнее работать в команде — сосредоточиться на умении «докручивать» идеи коллег.
Шаг №3: назначить «наблюдателя»
Как только специалист понимает, над чем хочет или должен работать, он обращается к руководителю или авторитетному коллеге с конкретным запросом:
- «Я хочу развить стратегическое мышление и на данном этапе тренирую навык конкуретного позиционирования. Можете на завтрашнем совещании последить за тем, как приводимые мной примеры о конкурентах влияют на ваше восприятия меня как стратега?»
- «Я хочу приносить больше пользы, работая в команде. В частности, уметь развивать уже предложенные коллегами идеи. На следующей неделе у нас будет общий звонок. Можете последить за тем, какой вклад я внесу в обсуждение, и сказать, какие действия показывали меня как хорошего или, наоборот, плохого командного игрока?»
В таком случае собеседник будет сразу знать, что должен оценивать, и сможет делать заметки по ходу наблюдения, чтобы не полагаться на воспоминания. Так высока вероятность, что, комментируя, например, презентацию, человек расскажет, чего не хватило для контекста (допустим, SWOT-анализа), вместо того чтобы тратить время на критику неподходящего фиолетового цвета на слайдах.
Вот сразу видно, что Гарвард советы написал. Без учета особенностей русской души...
Пятничные посиделки нивилируют низкий уровень оплаты? Хотя, подозреваю, не только у нас :)