{"id":14287,"url":"\/distributions\/14287\/click?bit=1&hash=1d1b6427c21936742162fc18778388fc58ebf8e17517414e1bfb1d3edd9b94c0","title":"\u0412\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043e \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434","buttonText":"","imageUuid":""}
Карьера
Полина Лааксо

Как получить более конструктивную обратную связь на работе — советы от Harvard Business Review Статьи редакции

Чтобы коллега не тратил силы на критику неугодного ему фиолетового цвета в презентации.

Кадр из сериала «Разделение» Дэна Эриксона 

Обратная связь может мотивировать и помогать развитию, однако нужно уметь не только правильно её формулировать, но и грамотно запрашивать.

Вопрос специалиста «Как думаете, я умею работать в команде?», скорее всего, заставит руководителя или коллегу мучительно вспоминать, как тот себя вел и реагировал в разных ситуациях и какое впечатление производил. При этом полагаться на память — так себе идея: воспоминания могут быть ложными, расплывчатыми, полными предубеждений.

Harvard Business Review предлагает настраивать нужного собеседника «на более конструктивный лад» заранее и делит весь процесс на три шага.

Шаг №1: определиться с областью развития

Каждый квартал можно выбирать область, в которой хочется развиваться, — это, например, стратегическое мышление, работа в команде, умение руководить. Если самостоятельно проанализировать свои качества и продуктивность трудно — лучше обратиться за помощью к коллегам или начальнику.

Шаг №2: решить, что именно оттачивать

Дальше нужно определиться, какие навыки и умения хочется приобрести или отточить. Например, в области стратегического мышления можно взяться за конкурентный анализ. А если захотелось научиться эффективнее работать в команде — сосредоточиться на умении «докручивать» идеи коллег.

Шаг №3: назначить «наблюдателя»

Как только специалист понимает, над чем хочет или должен работать, он обращается к руководителю или авторитетному коллеге с конкретным запросом:

  • «Я хочу развить стратегическое мышление и на данном этапе тренирую навык конкуретного позиционирования. Можете на завтрашнем совещании последить за тем, как приводимые мной примеры о конкурентах влияют на ваше восприятия меня как стратега?»
  • «Я хочу приносить больше пользы, работая в команде. В частности, уметь развивать уже предложенные коллегами идеи. На следующей неделе у нас будет общий звонок. Можете последить за тем, какой вклад я внесу в обсуждение, и сказать, какие действия показывали меня как хорошего или, наоборот, плохого командного игрока?»

В таком случае собеседник будет сразу знать, что должен оценивать, и сможет делать заметки по ходу наблюдения, чтобы не полагаться на воспоминания. Так высока вероятность, что, комментируя, например, презентацию, человек расскажет, чего не хватило для контекста (допустим, SWOT-анализа), вместо того чтобы тратить время на критику неподходящего фиолетового цвета на слайдах.

Карьера
Полина Лааксо
«Начальник меня не хвалит»: многие специалисты готовы мириться с низкой зарплатой, если компания будет их ценить Статьи редакции

Почему руководство редко отмечает успехи сотрудников и достаточно ли простого «Ты молодец», чтобы их удержать, — в пересказе Insider.

Кадр из сериала «Офис», 2005-2013

#обратнаясвязь

1.1K показов
294 открытия
0
2 комментария
Алена Жбанова

Вот сразу видно, что Гарвард советы написал. Без учета особенностей русской души...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов

Пятничные посиделки нивилируют низкий уровень оплаты? Хотя, подозреваю, не только у нас :)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
-1 комментариев
Раскрывать всегда