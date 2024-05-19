Чтобы коллега не тратил силы на критику неугодного ему фиолетового цвета в презентации.

Кадр из сериала «Разделение» Дэна Эриксона

Обратная связь может мотивировать и помогать развитию, однако нужно уметь не только правильно её формулировать, но и грамотно запрашивать.

Вопрос специалиста «Как думаете, я умею работать в команде?», скорее всего, заставит руководителя или коллегу мучительно вспоминать, как тот себя вел и реагировал в разных ситуациях и какое впечатление производил. При этом полагаться на память — так себе идея: воспоминания могут быть ложными, расплывчатыми, полными предубеждений.

Harvard Business Review предлагает настраивать нужного собеседника «на более конструктивный лад» заранее и делит весь процесс на три шага.

{ "osnovaUnitId": 0, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Шаг №1: определиться с областью развития

Каждый квартал можно выбирать область, в которой хочется развиваться, — это, например, стратегическое мышление, работа в команде, умение руководить. Если самостоятельно проанализировать свои качества и продуктивность трудно — лучше обратиться за помощью к коллегам или начальнику.

Шаг №2: решить, что именно оттачивать

Дальше нужно определиться, какие навыки и умения хочется приобрести или отточить. Например, в области стратегического мышления можно взяться за конкурентный анализ. А если захотелось научиться эффективнее работать в команде — сосредоточиться на умении «докручивать» идеи коллег.

Шаг №3: назначить «наблюдателя»

Как только специалист понимает, над чем хочет или должен работать, он обращается к руководителю или авторитетному коллеге с конкретным запросом:

«Я хочу развить стратегическое мышление и на данном этапе тренирую навык конкуретного позиционирования. Можете на завтрашнем совещании последить за тем, как приводимые мной примеры о конкурентах влияют на ваше восприятия меня как стратега?»

«Я хочу приносить больше пользы, работая в команде. В частности, уметь развивать уже предложенные коллегами идеи. На следующей неделе у нас будет общий звонок. Можете последить за тем, какой вклад я внесу в обсуждение, и сказать, какие действия показывали меня как хорошего или, наоборот, плохого командного игрока?»

В таком случае собеседник будет сразу знать, что должен оценивать, и сможет делать заметки по ходу наблюдения, чтобы не полагаться на воспоминания. Так высока вероятность, что, комментируя, например, презентацию, человек расскажет, чего не хватило для контекста (допустим, SWOT-анализа), вместо того чтобы тратить время на критику неподходящего фиолетового цвета на слайдах.

Карьера Полина Лааксо 1.04.2023 ценить Статьи редакции «Начальник меня не хвалит»: многие специалисты готовы мириться с низкой зарплатой, если компания будет их Почему руководство редко отмечает успехи сотрудников и достаточно ли простого «Ты молодец», чтобы их удержать, — в пересказе Insider. Кадр из сериала «Офис», 2005-2013