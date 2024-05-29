«Мы узнали о выходе ChatGPT из Twitter»: бывший член правления OpenAI рассказала, почему пытались уволить Сэма Альтмана Статьи редакции
Говорят, он нередко врал и мог преследовать корыстные цели.
- 17 ноября 2023 года совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Сэма Альтмана с должности гендиректора и его уходе из самого совета. СМИ описали тогдашнее решение компании как «неожиданное». (Через несколько дней сооснователя вернули, а состав директоров обновили.)
- Спустя полгода бывший член правления Хелен Тонер в подкасте The TED AI Show объяснила, почему совет пошёл на такой шаг, пишут The Verge, Insider и Mashable. Основные причины — препятствие работе правления, ложь и токсичное поведение предпринимателя.
- Например, Альтман не рассказывал, что владеет фондом OpenAI для поддержки ИИ-стартапов. Он позиционировал себя «независимым» членом совета директоров без каких-либо коммерческих интересов.
- Несколько раз сооснователь предоставлял совету неточную информацию о процедурах безопасности в компании. Из-за этого наблюдатели не могли знать наверняка, достаточно ли этих мер и нет ли необходимости пересмотреть протоколы и подходы. Даже о выходе ChatGPT в 2022 году совет узнал не от гендиректора, а из Twitter.
- На Альтмана жаловались два топ-менеджера, подкрепляя недовольство скриншотами и другими документами. Они указывали на токсичное поведение, ложь, манипуляции и «психологическое насилие» с его стороны. Управленцы не видели смысла доносить до него эту обратную связь, так как он «явно не мог и не хотел меняться».
- Тонер тоже столкнулась с нападками. Альтману не понравилось одно из её публичных исследований, потому что OpenAI выглядела в нём хуже конкурентов. Сооснователь компании пытался настроить остальных членов совета против Тонер, чтобы её отстранили, говорит она.
- К осени 2023 года четверо членов совета — Тонер, Адам Д'Анджело, Таша Макколи и Илья Суцкевер — окончательно осознали, что больше не могут верить словам Альтмана. Ситуация казалась недопустимой. Правление должно обеспечивать независимый контроль, «а не помогать директору привлечь побольше денег». Тогда его и решили уволить.
- Действовать пришлось «за спиной» сооснователя. Прознай он о планах, «сделал бы всё возможное, чтобы подорвать авторитет совета», говорит Тонер. Именно поэтому о готовящемся решении знали разве что юристы.
- По словам Тонер, после увольнения сотрудники «поверили в ложную дихотомию: если Альтмана не вернут, а тогдашний совет не распустят, OpenAI конец». По этой причине многие поспешили оказать публичное давление на правление, но были и те, кто просто побоялся выступить против уволенного гендиректора — из-за его мстительности.
- Девушка говорит, что Альтман не первый раз становится проблемой. Она напомнила со ссылкой на СМИ, что из Y Combinator его тоже уволили — якобы из-за его корыстных мотивов. А в стартапе Loopt, где он работал до этого, его просили отстранить управленцы, жалуясь на «лживость и непоследовательность».
- Нынешний председатель совета OpenAI Брет Тейлор напомнил: события ноября 2023 года изучили и юристы, и независимый комитет. Более 95% сотрудников, включая топ-менеджеров, призывали вернуть Альтмана и распустить тогдашний совет. А само решение его уволить оказалось никак не связно с опасениями по поводу безопасности, денег, темпов разработки или заявлений, сделанных перед клиентами, инвесторами и партнёрами.
- Уволив Альтмана, совет сначала назначил на его должность техдиректора Миру Мурати, но потом заменил её на сооснователя Twitch Эмметта Шира — после инвесторских требований вернуть сооснователя. Шир даже успел составить план действий на первые 30 дней работы.
- В качестве причины для увольнения компания назвала «недостаточную откровенность» Альтмана. При этом ни Шир, ни Microsoft — один из ключевых инвесторов — так и не поняли, что конкретно вынудило совет пойти на эту меру.
- Сотрудники получили два объяснения от соучредителя Ильи Суцкевера (в мае 2024-го ушёл из компании): Альтман «дал двоим людям один и тот же проект» и высказал двоим членам совета противоположные мнения об одном из сотрудников.
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бывший член правления OpenAI сгенерила историю, почему пытались уволить Сэма Альтмана
с помощью вражеского claude
Победителей не судят
Кароче Альтман оказался токсиком, манипулятором и абьюзером
То есть, с её слов, он не только гей, но и пидр. Ожидаемо.
Клёвая история. Хочу фильм!
Зачем он вышел из твиттера?
Интересно, а эту легенду писал ИИ или руководство само фантазировало?