Автор YouTube-канала «
Точка G» Олег Артишук взял интервью у директора по маркетингу сервисов «Яндекса» и автора Telegram-канала TechSparks.
Какие профессии пострадают от пандемии.
Какие навыки станут наиболее перспективными.
Как удалённая работа повлияет на поиск новых сотрудников и оптимизацию расходов.
Как искать работу в ближайшем будущем.
Кто будет важнее — «гуманитарий» или «технарь».
Почему продукт важнее технологий.
Что будет с ивент-бизнесом.
Будет ли школьное образование дистанционным и какой навык преподавателя считается главным.
А также о появлении рейтинга пассажиров в «Яндекс.Такси» и пользе фонов в Zoom.
Ниже — конспект интервью.
Какие профессии пострадают от пандемии
Все скучные профессии. Уверен, что сейчас будут особенно внимательно смотреть, какие профессии можно автоматизировать, чтобы в случае болезни или ещё чего-то не зависеть от человека.
Если процесс можно сделать без человека — лучше сделать без него. Проверка бумаг и того, правильно ли в них всё написано, или изучение документов на соответствие определённым правилам. Такой работы много, и она, конечно, вымрет.
Как переход на удалённую работу повлиял на некоторые профессии
Часть разговора с Себрантом Олег Артишук посвятил анализу офлайн-профессий, которые были вынуждены перейти в онлайн, — врачам, учителям, музыкантам, организаторам конференций, отделам продаж.
По словам Себранта, многие «застрахованные от технологий» профессии, например, врача и преподавателей, будут вынуждены перестраиваться: «Нас загнали в ту ситуацию, когда учитель не может преподавать, если не владеет “онлайновым образованием”, а полноценным врачом не может стать тот, кто не умеет дистанционно общаться с пациентом». Те, кто не сможет адаптироваться, будут вынуждены уйти из профессии.
О развитии дистанционной медицины
Очень долго запрещалось использовать дистанционную медицину, так как считалось, что врач обязательно должен осмотреть пациента живьём.
В США и России начали снимать ограничение на дистанционную постановку диагноза, так как сейчас люди просто не могут прийти при определённых ситуациях.
И в дальнейшем будет интересная история про снятие множества запретов, которые не имеют объективных причин. Есть много случаев, когда можно обойтись дистанционным осмотром.
Эта специальность — одна из основных последствий кризиса, которые мы будем наблюдать. Конечно, очный контакт сохранится, но в параллели окажется, что эти же люди смогут решать задачи дистанционно.
О главном навыке современного учителя
Важен традиционный навык — умение удержать внимание человека, рассказывать так, чтобы люди смотрели его, а не мультик на соседнем экране. Это профессиональный навык учителя, к которому новые технологии предъявляют высокие требования.
И в первую очередь специалистам придётся учиться преподавать так, чтобы сидящий дома слушал его, а не отвлекался на домашние дела. Это гораздо серьёзнее, чем овладение очередной программой, где интерфейс изучается в течение недели.
Почему школы не уйдут в онлайн
Школы модернизируются, но я уверен, что школы не уйдут в онлайн, при этом цифровые технологии будут использоваться гораздо активнее.
Трансформация медицины и образования — это не замещение, а вплетение в традиционное школьное образование новых методик, например, игровых или связанных с заданиями, которые лучше делать не в тетради, а в смартфоне.
Большинство хороших школьных приложений не предполагают, что в семье есть компьютер, но семей, где нет смартфона, практически нет.
Себрант отмечает, что сейчас встречаются случаи, когда учителя предлагают ученикам присылать фотографии домашнего задания, а затем делают пометки на фото через Paint. По его мнению, такой формат работы недопустим и не может считаться качественным дистанционным образованием.
Почему менеджерам по продажам нужно уметь продавать дистанционно
Сейчас многие менеджеры по продажам учатся общаться не только вживую, но и в онлайне. Это правильно и полезно для тех, кто занимается продажами, но при этом ничего не может продать, не встретившись с клиентом вживую. Это и раньше было минусом сотрудника, так как он не может одновременно присутствовать в пяти городах и тратит деньги на поездки.
Возникает много организационных и финансовых проблем, если ты для продажи должен обязательно посидеть с человеком.
Поэтому хороший продажник должен владеть всем инструментарием и прекрасно продавать дистанционно, быть убедительным в письме, по Skype или в Zoom, где угодно. И, казалось бы, это профессия, где очень важно быть рядом с клиентом, но будет только полезно, если продавцы научатся продавать дистанционно.
О том, как изменится деятельность музыкантов после пандемии и останутся ли «живые» концерты
Выясняется, что музыканты начинают осваивать другие платформы, и это, наверное, правильно. Сейчас видно, что они ушли туда, куда не хотели идти. Им нравилось играть «живые» концерты, но когда они кончились, музыканты выяснили, что можно стримить на YouTube.
Например, Twitch запартнёрилась с SoundCloud, где самостоятельные музыканты выкладывали свои произведения, и теперь на Twitch можно стримить, как записывается произведение, или играть концерт — по аналогии с игрой киберспортсменов.
Сейчас компания предложила музыкантам льготные условия и оплату стримов. При этом платформа Twitch заточена под монетизацию наблюдения за процессом.
Это не убьёт офлайн: когда можно будет прийти на «живой» концерт, люди пойдут. Но для многих, в том числе музыкантов и артистов, окажется, что есть ещё один канал общения с аудиторией. И он работает, нужно только научиться им пользоваться.
И те, кто исторически ненавидел онлайн, вдруг выяснят, что у него есть свои прелести: там тоже можно работать, там есть другие люди, которые никогда бы не увидели артиста живьём, так как далеко живут. И это тоже изменит мир.
Что будет с ивент-индустрией
Есть два мнения, довольно сильных и аргументированных. Первое — привычки ломаются трудно. Когда выработается привычка избегать сборищ и сидеть дома, люди продолжат это делать.
Есть второе мнение, его поддерживают многие психологи, которые знают людей больше, чем мы, «технари», — люди так истоскуются по живому общению, что будет всплеск желания пообщаться даже среди интровертов.
О проблемах рекламного бизнеса
Сейчас падает реклама. Это стандартная ситуация в любой кризис — сейчас немного перераспределятся рекламодатели. Будет меньше имиджевой рекламы, больше сиюминутной. Людям сейчас надо не бренды строить, а Cash Flow (денежный поток) держать, чтобы не обанкротиться.
Структура рекламных продуктов немного меняется в кризис. Это не означает, что они умирают, — их нужно придержать, через полгода-год они станут востребованными.
Почему некоторым людям придётся сменить профессию после пандемии
Я подозреваю, что в офис вернутся не все. Например, часть малого бизнеса не переживёт эти месяцы и не сможет сразу переоткрыться. Нужны стартовые условия, например, занять денег, а с разбегу запуститься не получится.
И какое-то количество людей не вернётся, им надо будет искать новую работу. Не факт, что ту же, которой занимались. Здесь история про умение пользоваться ИТ-инструментами — скилл, который будет ценным всегда.
Как удалённая работа повлияет на поиск новых сотрудников и оптимизацию расходов
Пока мы сидим по домам, наши работодатели выясняют, кто, оставшись дома, стал работать хуже, а кто — лучше. Подозреваю, часть компаний, которые противились удалёнке из-за страха, что это расхолаживает людей, выяснили: люди могут работать из дома.
Например, по нашим расходам, аренда офиса в пересчёте на сотрудника — это довольно большой вклад в его стоимость, далеко не только зарплата и налоги, но и его рабочее место. А выход из кризиса никогда не бывает таким же, как и падение в него, — он всегда медленный.
Поэтому вопрос оптимизации расходов будет стоять, хорошо, если год, а то и полтора-два. Когда выяснится, что есть новый канал оптимизации, в цене окажутся «надомники».
Как искать работу в ближайшем будущем
Попробуйте понять, как вы можете подчеркнуть свою эффективность на удалённой работе и продать себя как удалёнщика, который не претендует на место в офисе.
Вы будете выгоднее кандидата с такой же квалификацией, который обязательно хочет в офис, потому что не все умеют работать удалённо.
Уровень понимания руководителем того, что умеют современные технологии, должен быть охренительным, потому что иначе он будет конкурентно проигрывать. У наёмного работника то же самое.
Конкурентоспособность человека, который может показать, что он умеет работать с такими-то ИТ-инструментами и работать дистанционно, выше, чем у того, кто должен обязательно сидеть в офисе, писать на бумажках и что-то тыкать в Excel. Он просто неконкурентоспособен в любой профессии.
Я уверен, сейчас в любом резюме, любом разговоре о найме или о том, с кем поработать, будет список: «А ещё я умею работать с такими-то программами, делать что-то в дистанционке, ещё что-то умею делать на компьютере, а вот это — на смартфоне».
Как только человек демонстрирует, что он «на ты» с современными технологиями, а не только смотрит TikTok, он становится более ценным кадром.
Представьте: через два месяца разговариваете с человеком и спрашиваете, насколько хорошо он знает интерфейс Zoom. А он в ответ спрашивает: «А что это такое?» Возникнет подозрение, что это странный человек. А если он не знает, где в Zoom сменить фон, как он тогда вообще работал?
Будет ли приток новичков в ИТ-профессиях и как он повлияет на рынок труда
Приток людей в ИТ будет нескоро, потому что востребованный на рынке ИТ-специалист — это не человек, который отучился где бы то ни было две недели.
Даже если говорить про современные средства подготовки и обучения Junior-специалиста входного уровня, речь идёт о полугодовом или годовом курсе.
Представим себе оптимистический сценарий, что к осени всё более-менее начнёт входить в привычную колею: вернутся рекламодатели, бизнес наладится, начнётся наём в компаниях, которые пережили кризис.
Они захотят вырасти первыми, потому что всегда после кризиса начинается бешеный наём, чтобы собрать всё интересное с рынка. Но человек, который сейчас начнёт учиться какой-то специальности, не сможет к осени стать настоящим специалистом.
Кто будет значимее в ближайшие 10 лет — «гуманитарии» или «технари»
«Технари» сильны в технологиях. Но технология — это не продукт. Когда запустился Google — это не было феерической технологией, там была классная идея, которая дико вовлекла людей. В Facebook нет rocket science в том, что писал Цукерберг и его команда.
Рулить будут сильные команды, в которых «гуманитарии» вместе с ИТ-специалистами научились понимать друг друга и создавать продукт. Рулить в ИТ-мире — это создавать крутые продукты, а не технологии. Это очень важно понимать. Продукт сейчас требует очень тщательного взаимодействия «гуманитариев» с «технарями», поэтому «гуманитарии» могут успокоиться, они нужны.
А high-позиция — это хороший продукт, такой «гуманитарий» должен уметь взаимодействовать с «технарями». Очень многие этого абсолютно не умеют. Для этого нужно как минимум представлять, что возможно, а что нет, как что работает и сколько это стоит.
Остановлен ли наём в «Яндексе» и других ИТ-компаниях
Сейчас не то чтобы мы кого-то активно нанимали. Понятно, что ребята из доставки нанимают курьеров, потому что история с доставкой страшно летит, как и всё, что называется фудтехом. Рынок дико конкурентный. И он поневоле имеет огромную офлайновую составляющую.
Остальной наём немного приторможен. Сейчас «Яндекс» и другие ИТ-компании, а у меня есть знакомые в Facebook и Google, работают в режиме аврала. Обычно ты так работаешь в последнюю неделю перед запуском нового сервиса, а тут в авральном режиме работают все и постоянно.
Во-первых, потому что нужно выкатывать кучу всего нового. Например, мы не собирались в авральном порядке выпускать платформу, связанную с образованием, чтобы охватить школьников всех классов. А сейчас мы пытаемся сделать хоть что-то, чтобы их учебная четверть не совсем поломалась.
А пару дней назад читал заметку ребят из Facebook, которые говорят, что у них никогда в жизни не было такой проблемы с постоянной перенастройкой серверов и балансировкой нагрузки. Они понимают, что если сейчас упадёт Facebook — будет реальная паника, потому что для многих людей это важнейший канал общения.
В этой ситуации им тоже не до найма, так как нет времени тратить его на обучение новичка, введение его в курс дела и так далее. Это чуть потом.
Почему водители «Яндекс.Такси» оценивают клиентов
Мы стараемся «мэтчить» машину, расположение, ещё кое-какие характеристики. До персональных профилей, конечно, пока не дошли, но можно заметить, что мы, например, всерьёз думаем про оценки. Это вызвало бешеное недовольство: «А почему это водители меня оценивают?».
Водители могут
оценивать и вас, потому что клиент не всегда прав. Клиент, который хамит, обсчитывает и воспринимает обслуживающего его человека как скотину и раба, никому не нужен.
О пользе фонов в Zoom
Функция, оказывается, полезна даже для поддержания удивительных вещей. У нас [в «Яндексе»] опубликованы фоны всех наших переговорок. Можно собрать людей в переговорке, чтобы они сидели в привычной обстановке и фоном за окном. И это психология — мы сидим в привычном месте, где раньше собирались.
Это уже второе интервью Себранта каналу «Точка G». Ранее эксперт рассказывал о современном маркетинге, SMM и робототехнике.
Всё о сотрудниках и личном карьерном росте. Как нанимать работников, строить внутренние процессы, управлять командой, где искать работу и какие в компаниях зарплаты. А также вечный спор — офис против удалёнки.