Попробуйте понять, как вы можете подчеркнуть свою эффективность на удалённой работе и продать себя как удалёнщика, который не претендует на место в офисе.

Вы будете выгоднее кандидата с такой же квалификацией, который обязательно хочет в офис, потому что не все умеют работать удалённо.

Уровень понимания руководителем того, что умеют современные технологии, должен быть охренительным, потому что иначе он будет конкурентно проигрывать. У наёмного работника то же самое.

Конкурентоспособность человека, который может показать, что он умеет работать с такими-то ИТ-инструментами и работать дистанционно, выше, чем у того, кто должен обязательно сидеть в офисе, писать на бумажках и что-то тыкать в Excel. Он просто неконкурентоспособен в любой профессии.

Я уверен, сейчас в любом резюме, любом разговоре о найме или о том, с кем поработать, будет список: «А ещё я умею работать с такими-то программами, делать что-то в дистанционке, ещё что-то умею делать на компьютере, а вот это — на смартфоне».

Как только человек демонстрирует, что он «на ты» с современными технологиями, а не только смотрит TikTok, он становится более ценным кадром.

Представьте: через два месяца разговариваете с человеком и спрашиваете, насколько хорошо он знает интерфейс Zoom. А он в ответ спрашивает: «А что это такое?» Возникнет подозрение, что это странный человек. А если он не знает, где в Zoom сменить фон, как он тогда вообще работал?

