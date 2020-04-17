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Татьяна Боброва
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Руководитель разработчика игр Riot Games в России Алексей Крайнов возглавит бизнес компании на развивающихся рынках Материал редакции

При нём русскоязычный регион стал самым быстрорастущим среди всех рынков компании.

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Руководитель разработчика и издателя игр Riot Games в России и СНГ Алексей Крайнов станет управляющим директором развивающихся рынков. Об этом vc.ru рассказали в компании.

​Алексей Крайнов Пресс-служба Riot Games

Под его управление перейдёт бизнес Riot Games в странах Латинской Америки, включая Бразилию и Мексику, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, а также в Индии и Японии.

Крайнов возглавлял российский офис Riot Games с 2014 года. За это время регион стал лидером по росту аудитории, а в 2019 году — самым быстрорастущим среди стран присутствия разработчика, отметили в компании.

Среди проектов московского офиса — основание профессиональной киберспортивной лиги СНГ по игре League of Legends в 2016 году, создание киберспортивного комплекса Riot Games в Москве в 2017 году, запуск игр Teamfight Tactics, Legends of Runeterra и другое.

Алексей Крайнов начал карьеру в British American Tobacco в 2001 году. До прихода в Riot Games он был также возглавлял центральный регион в «Билайне» и был директором по розничному маркетингу по странам СНГ в Adidas, рассказали в компании.

На позиции директора по рынкам России и СНГ в Riot Games Крайнова сменит Илья Полежаев, ранее занимавший должность руководителя по управлению авторскими правами в московской команде, добавили в пресс-службе.

#новость #кадры #riotgames

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