Карьера
Полина Лааксо

Минтруд рассмотрит предложение сделать 31 декабря официальным выходным днём Статьи редакции

При подготовке плана на 2025 год.

  • Глава министерства Антон Котяков сообщил, что Минтруд видит «большой запрос» на такое изменение.
Источник фото: «РИА Новости»
  • Депутаты ЛДПР ещё в 2020 году вносили в Госдуму поправки о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Тогда авторы объясняли, что «многие» работники всё равно пытаются взять на этот день отгул или отпуск, чтобы подготовиться к Новому году.
  • В администрации Владимира Путина, в свою очередь, подчеркивали: власти регионов могут самостоятельно решать, объявлять 31 декабря выходным днём или нет.
  • В 2023 году законопроект ЛДПР раскритиковал кабмин. Он счёл инициативу избыточной, так как 31 декабря не всегда становится рабочим днём. В правительстве предложили действовать по ситуации и переносить выходной, если нужно, а не закреплять это на законодательном уровне.
Вам часто приходилось работать 31 декабря?
Да, но не жалуюсь
Да, хотя предпочёл бы отдыхать
Нет — и пусть так и будет
Нет, но мог бы и поработать
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать

#новости

2.1K показов
984 открытия
0
41 комментарий
Написать комментарий...
 Дмитрий Зима

Вот у них что, реально список дел и проблем в стране заканчивается и они снова и снова доходят к 31 декабря и начинают обсуждать его?

Ответить
Развернуть ветку
Саша Панина

Мне вообще казалось, что пару лет назад решили выходным сделать. Какой раз рассматривать будут.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Многие работники в этот день не отгул берут, а просто забивают и весь день на часы смотрят.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений О.

Если сделать этот день выходным, то они будут делать так 30-го. Собственно они так каждую пятницу делают. ИМХО, это неизбежно и нужно просто принять это как природное явление.

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Я уже с 3 декабря забиваю

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Предусмотрительно (-:

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Или просто правильно мотивировать сотрудников, а также распределять нагрузку так, чтобы 31-ое не было днём, когда делать уже нечего, а домой не пускают.

У нас обычно до часов двух всегда было, что делать, а дальше - всем хорошего нового года.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Таки да, подбить какие-то итоги, отчёты и домой.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

В одной большой конторе (для нас она была материнской) уже 30-31 просто ходили по отделам. Не возбранялось, так как уже всё было сделано на этот год.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И немного на следующий, чтобы до февраля потом тоже спокойно фланировать.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

У меня как-то были рабочими целиком 30 и 31, так как мы переезжали в другие помещения: сеть, перенос в другую серверную нашего железа, настройка. Хорошо как, когда никто не дёргает.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Идеальный момент, согласен.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Стоишь себе в серверной, обжимаешь разъёмчики и плинты, собираешь сеточку. Ты никому не нужен. Ни у кого ничего не сбоит, так как никто не работает. Офис и сервисы снаружи недоступны (и ты всем об этом уже сказал), но никто и не напишет, так как занимаются своими делами.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А если нужно куда-то пойти, берёшь кусок витухи и какие-нибудь сигнальные кабели и с немного встревоженным видом топаешь. С таким снаряжением никто не посмеет прицепиться.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Ходят по другим отделам и пьют вместе.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

31 декабря объединяет!

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Хрен знает, хрен знает. Всегда было плевать на праздники. У меня есть только свои праздники.

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Хуйней какой-то занимаются

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

От работы кони дохнут.

Ответить
Развернуть ветку
Ян Земских

Хорошая идея, но вроде как многие отдыхают 31го?

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Gorbunov

Ну теперь многие смогут отдыхать начать 30го, ведь 31 уже нерабочий день!

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Значит и 30 нужно тоже сделать выходным

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

лучше нерабочим днем с сохранением зарплаты

Ответить
Развернуть ветку
Денис Денисович

От дня зависит. Если середина недели, то никто не отдыхает.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

Как вы лихо за десятки миллионов работающих в России ответили

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Gorbunov

Лови нерусского!

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Ковалев

да, давайте не закреплять это на законодательном уровне, что предприниматели, которые трясуться за каждую копейку заставляли своих подчиненных работать в этот день до 8-9 вечера. Эти люди явно никогда не работали в сфере обслуживания

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev
Эти люди явно никогда не работали в сфере обслуживания

Может, увеличивать производительность труда и делать его более эффективным? ) В Россия официально находится в первой десятке (7 место) по количеству рабочих часов в году (неофициально - ещё выше).

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

перенести уже все эти праздники на весну, а лучше на лето
хотя бы можно поехать на речку купаться
а лучше праздники отменить и сделать 4-х дневную рабочую неделю

Ответить
Развернуть ветку
Egsis

Годное предложение кстати, 4-х дневка очень даже недооценена!

Ответить
Развернуть ветку
Вассерман

У меня есть знакомый, который мне с пеной у рта доказывал, что идея дурацкая эта. Мол 5/2 это баланс работы и отдыха, а три выходных никому вообще не нужны и устанешь отдыхать с таким графиков. Твердо с ним не согласен.

Ответить
Развернуть ветку
Egsis

31-го давным давно пора сделать официально выходным днём, ибо в этот день и так никто не работает, у всех корпоративчики и прочие сабантуйчики.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

Как только его сделают официально выходным - сразу 30 декабря станет "предвыходным" с вытекающими

Ответить
Развернуть ветку
Egsis

А потом 30 сделают выходным, а 29 станет предвыходным, получается рекурсия))

Ответить
Развернуть ветку
Frederik Appleberg

очень важное дело, конечно, надо написать закон, внести, согласовать, проглосовать да да очень занятые, бедняжки , о людях думают !!!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Нет — и пусть так и будет - 38%
А кто все эти добрые управленцы? ))

Ответить
Развернуть ветку
олс-вин блогер

Который год подряд рассматривают

Ответить
Развернуть ветку
Настя Афоня

Приходилось пару раз работать в новогоднюю ночь, вот это был удар. Еще и по обычной ставке🙈

Ответить
Развернуть ветку
Миша Пупок

Какие-то странные думы в начале лета про 31 декабря, к чему бы это.

Ответить
Развернуть ветку
OneIgor

С временем так же было долго дискутировали и спорили что делать переводить часы на летнее/зимнее или оставить. Потом вроде всё решили. Тут так же думаю будет. Рано или поздно придут к тому что скорее всего сделают выходным.

Ответить
Развернуть ветку
Леша Линин

Минтруд ерундой какой-то страдает, причем сейчас вообще 31 декабря

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
38 комментариев
Раскрывать всегда