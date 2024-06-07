Минтруд рассмотрит предложение сделать 31 декабря официальным выходным днём Статьи редакции
При подготовке плана на 2025 год.
- Глава министерства Антон Котяков сообщил, что Минтруд видит «большой запрос» на такое изменение.
- Депутаты ЛДПР ещё в 2020 году вносили в Госдуму поправки о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Тогда авторы объясняли, что «многие» работники всё равно пытаются взять на этот день отгул или отпуск, чтобы подготовиться к Новому году.
- В администрации Владимира Путина, в свою очередь, подчеркивали: власти регионов могут самостоятельно решать, объявлять 31 декабря выходным днём или нет.
- В 2023 году законопроект ЛДПР раскритиковал кабмин. Он счёл инициативу избыточной, так как 31 декабря не всегда становится рабочим днём. В правительстве предложили действовать по ситуации и переносить выходной, если нужно, а не закреплять это на законодательном уровне.
2.1K показов
984 открытия
Вот у них что, реально список дел и проблем в стране заканчивается и они снова и снова доходят к 31 декабря и начинают обсуждать его?
Мне вообще казалось, что пару лет назад решили выходным сделать. Какой раз рассматривать будут.
Многие работники в этот день не отгул берут, а просто забивают и весь день на часы смотрят.
Если сделать этот день выходным, то они будут делать так 30-го. Собственно они так каждую пятницу делают. ИМХО, это неизбежно и нужно просто принять это как природное явление.
Я уже с 3 декабря забиваю
Предусмотрительно (-:
Или просто правильно мотивировать сотрудников, а также распределять нагрузку так, чтобы 31-ое не было днём, когда делать уже нечего, а домой не пускают.
У нас обычно до часов двух всегда было, что делать, а дальше - всем хорошего нового года.
Таки да, подбить какие-то итоги, отчёты и домой.
В одной большой конторе (для нас она была материнской) уже 30-31 просто ходили по отделам. Не возбранялось, так как уже всё было сделано на этот год.
И немного на следующий, чтобы до февраля потом тоже спокойно фланировать.
У меня как-то были рабочими целиком 30 и 31, так как мы переезжали в другие помещения: сеть, перенос в другую серверную нашего железа, настройка. Хорошо как, когда никто не дёргает.
Идеальный момент, согласен.
Стоишь себе в серверной, обжимаешь разъёмчики и плинты, собираешь сеточку. Ты никому не нужен. Ни у кого ничего не сбоит, так как никто не работает. Офис и сервисы снаружи недоступны (и ты всем об этом уже сказал), но никто и не напишет, так как занимаются своими делами.
А если нужно куда-то пойти, берёшь кусок витухи и какие-нибудь сигнальные кабели и с немного встревоженным видом топаешь. С таким снаряжением никто не посмеет прицепиться.
Ходят по другим отделам и пьют вместе.
31 декабря объединяет!
Хрен знает, хрен знает. Всегда было плевать на праздники. У меня есть только свои праздники.
Хуйней какой-то занимаются
От работы кони дохнут.
Хорошая идея, но вроде как многие отдыхают 31го?
Ну теперь многие смогут отдыхать начать 30го, ведь 31 уже нерабочий день!
Значит и 30 нужно тоже сделать выходным
лучше нерабочим днем с сохранением зарплаты
От дня зависит. Если середина недели, то никто не отдыхает.
Как вы лихо за десятки миллионов работающих в России ответили
Лови нерусского!
да, давайте не закреплять это на законодательном уровне, что предприниматели, которые трясуться за каждую копейку заставляли своих подчиненных работать в этот день до 8-9 вечера. Эти люди явно никогда не работали в сфере обслуживания
Может, увеличивать производительность труда и делать его более эффективным? ) В Россия официально находится в первой десятке (7 место) по количеству рабочих часов в году (неофициально - ещё выше).
перенести уже все эти праздники на весну, а лучше на лето
хотя бы можно поехать на речку купаться
а лучше праздники отменить и сделать 4-х дневную рабочую неделю
Годное предложение кстати, 4-х дневка очень даже недооценена!
У меня есть знакомый, который мне с пеной у рта доказывал, что идея дурацкая эта. Мол 5/2 это баланс работы и отдыха, а три выходных никому вообще не нужны и устанешь отдыхать с таким графиков. Твердо с ним не согласен.
31-го давным давно пора сделать официально выходным днём, ибо в этот день и так никто не работает, у всех корпоративчики и прочие сабантуйчики.
Как только его сделают официально выходным - сразу 30 декабря станет "предвыходным" с вытекающими
А потом 30 сделают выходным, а 29 станет предвыходным, получается рекурсия))
очень важное дело, конечно, надо написать закон, внести, согласовать, проглосовать да да очень занятые, бедняжки , о людях думают !!!
Нет — и пусть так и будет - 38%
А кто все эти добрые управленцы? ))
Который год подряд рассматривают
Приходилось пару раз работать в новогоднюю ночь, вот это был удар. Еще и по обычной ставке🙈
Какие-то странные думы в начале лета про 31 декабря, к чему бы это.
С временем так же было долго дискутировали и спорили что делать переводить часы на летнее/зимнее или оставить. Потом вроде всё решили. Тут так же думаю будет. Рано или поздно придут к тому что скорее всего сделают выходным.
Минтруд ерундой какой-то страдает, причем сейчас вообще 31 декабря