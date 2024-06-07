Уже есть истории, когда директор «Ашана» увольняется и идёт за аналогичную зарплату работать на сортировке в «Яндекс Доставке». Когда его спросили, почему он так поступил, он, не думая, ответил, что ему проще за те же деньги работать в сортировке и отвечать за себя, чем за 200 сотрудников. К сожалению, таких примеров всё больше.



Александр Перемятов, президент Magic Group