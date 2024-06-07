«Чёрная дыра, втягивающая кадры»: Forbes — о том, как маркетплейсы и сервисы доставки создали дефицит на рынке труда Статьи редакции
Выжимка материала издания.
- Кадровый дефицит в России — одна из «самых острых проблем в российской экономике», регулярно говорят в ЦБ и правительстве.
- Аналитики РАН подсчитали, что в 2023 году общий дефицит кадров в России составил 4,8 млн человек. В конце 2021-го консалтинговая FinExpertiza подсчитывала, что нехватка кадров в России составляет 2,2 млн человек — значит, за два года дефицит вырос как минимум вдвое.
- Причинами указывают сокращение демографии и последствия «спецоперации». Собеседники Forbes же предполагают, что есть и другая «чёрная дыра», втягивающая кадровые ресурсы. Речь о e-commerce.
Насколько выросли маркетплейсы и сервисы доставки еды
- «Новая эра» в их развитии наступила в 2020 году, когда из-за локдауна выросла популярность доставок. По оценке Data Insight, в 2020-м рост e-grocery составил 250%, до 130 млрд рублей, маркетплейсов — 108%, до 721 млрд рублей. По итогам 2023 года Data Insight оценил объём e-grocery уже в 809 млрд рублей, маркетплейсов — в 4,4 трлн рублей. Они выросли в шесть раз.
- Рост рынка сопровождался развитием инфраструктуры. В 2020-м, по оценке Data Insight, было 46 тысяч пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сейчас — 100 тысяч. В «Infoline-Аналитике» называют большее количество — 150 тысяч. По её же данным, в 2020-м у Ozon было 12 тысяч ПВЗ, у Wildberries — 26 тысяч. Сейчас у Ozon 36 тысяч ПВЗ, у Wildberries — 33,7 тысячи.
- Для работы в ПВЗ нужно от двух до трёх сотрудников, говорят аналитики. Таким образом, количество занятых в этом секторе выросло с 92 тысяч человек в 2020-м до 200-300 тысяч человек, считает Forbes.
- По такой же логике подсчитали и вероятное количество людей, занятых на складах. В 2020-м Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» суммарно занимали 900 тысяч м² площадей, в 2023-м — уже 5,1 млн м². На 100 тысяч м² нужно примерно 4000-5000 человек. Тогда с 2020-го количество складских работников выросло с 36 тысяч до 204 тысяч.
- Самая «человекоёмкая» сфера — курьерская служба. По разным оценкам аналитиков, курьерами работает от 700 тысяч до 1 млн человек. В 2020-м аналитики «СберМаркета» полагали, что в России около 205 тысяч курьеров.
- По оценкам Forbes, в ПВЗ, на складах и курьерской службе заняты больше 1,4 млн человек. Это количество — «минимальное», так как в нём не учитываются сотрудники специализированных магазинов, продавцов на маркетплейсах (они могли работать в найме и уйти), сотрудников этих продавцов, работников дарксторов и кухонь, ориентированных на доставку (dark kitchen).
- Сами компании называют разные цифры: Ozon указывает, что у него 100 тысяч сотрудников и партнёров, Wildberries — что их «десятки тысяч».
Почему уходят в e-commerce и доставку
- По словам представителей других отраслей, чтобы привлечь такое количество сотрудников на «дефицитном» рынке, компании используют «агрессивную стратегию найма», где главную роль играет «гонка зарплат». То есть они попросту предлагают больше денег.
- В отчёте Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования основной причиной роста зарплат называли доходы участников «спецоперации» — так как на эти выплаты ориентируются и соискатели. Forbes предполагает, что e-commerce сыграл точно такую же роль, и именно с его подачи началась «гонка зарплат». Компании готовы для привлечения сотрудников тратиться на маркетинг, снижать возрастной порог и привлекать людей из регионов.
- Людей привлекают высокие зарплаты, которые продолжают расти. При этом e-commerce продолжает инвестировать в расширение и «захватывать» доли рынка, они сосредоточены на экспансии в новые регионы, а не финансовом результате. Другие сферы, тот же ритейл или общепит, такие вложения себе позволить не могут.
- Больше всего востребованы сотрудники рабочих специальностей и среднего звена, запрос на топ-менеджеров минимальный. А сильнее всего от «агрессивного найма» страдают сегменты логистики и ритейла. Маркетплейсам нужны комплектовщики, кладовщики, операторы складских систем. Из розничных магазинов переманивают линейный персонал, HR- и ИТ-специалистов.
- «Выхода» же из этой ситуации нет, считают в разных отраслях. Компании пытаются «переигрывать» e-commerce в уровне зарплат, стараются удержать и другими способами — нематериальными. Но в глазах соискателей те не очень привлекательны.
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Пора Вайлдберризу открывать свой вуз. Кафедра ПВЗ, зачеты по упаковке, диплом по истории Бакальчук — все дела.
на практику будут отправлять на склады с заданием подпалить склад и технично всех послать)
За пропуски пар будут штрафовать, а на экзаменах раздевать?
Начнут с курсов, там и до вуза недалеко.
Кафедра Пятерочки на Физтехе уже есть, если правильно помню
Ну так людей нужно заинтересовать.
Закончить школу, ВУЗ, стажировки, постоянное обучение, не очень высокая з/п поначалу, карьерный и профессиональный рост...
А тут: 9 классов и курьер готов. И нихрена не нужно ни знать, ни уметь.
И зарабатываешь в разы больше, чем человек, который 8 лет на врача отучился, например.
Тут курьер писал, что у него зарплата была больше, чем у программиста Роскосмоса.
А потом удивляются, что зонды почему-то прилуниться не могут. Хотя почти 50 лет назад зонд СССР не только прилунился, но и грунт с луны обратно привёз.
я после окончания ВУЗа максимум что находил у себя в региональной столице это зарплату 470 долларов по тогдашним деньгам
друганчик такие же деньги поднимал в поселковом магазе работая фактически 15 минут в час
Жмоты ноют что к ним не идут работать за копейки, приходится поднимать зарплаты до хоть как-то приближенных к нормальным и вместо Мальдив приходится отправлять свою семью отдыхать в Анапу
Все верно -прибыль бизнеса за 23 год составляет 20% от доли ВВП, в то время, как даже в США всего 10!%
Так что неиронично жируют, недоплачивая работягам.
Знакомый есть. У него магазин приносит минимум 300 000₽ в месяц до вычета налогов. Работает по очереди с продавцом 40 000₽. Остальное себе в карман, то есть где-то 250 000₽ в месяц. Так что да, жалобы ещё те.
Не удивлен, я 3 года после универа работал на заводе за копейки ради опыта и повышения, денег едва хватало оплатить комнату и еду, до работы пешком ходил 3км чтобы сэкономить
А мог бы на 3 км попутных заказов набрать, дойти до работы, развернуться и еще заков. И науй эту работу
Пригодился потом опыт и повышение, зп по итогу больше курьерской?
Рыночек порешал. А они думали «рынок труда» — это просто название такое?
Просто в РФ конкуренция - это настолько редкое явление, что никто не знает, как с ней справляться. А тут придется думать, зарплаты поднимать, где-то наоборот, зарплаты резать. Неэффективных выгонять, а это еще окажутся близкие родственники. А еще административный ресурс тут не понятно куда применять. Короче, страшная вещь эта конкуренция
на этом "рынке" ещё и требования "удалёнка только из РФ", ахаха
Рынок никак особо не порешал, курьеров не хватает.
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"маркетплейсы и сервисы доставки создали дефицит на рынке труда"
странный заголовок) Звучит как предложение маркетплейсы закрыть, людей уволить и отправить работать туда, где они, по мнению автора, нужней
ну кстати это вполне вписывается в современное законотворчество. Запретят иметь больше скольки-то сотрудников и всё. А там и до распределения на заводы дойдёт
вам в чиновники дорога! Успешно мыслите!
Т.е. внезапно из периода когда при существенном росте дохода компании считалось нормой всеми силами занижать зп перешли в период когда эти же конторы завыли от отсутствия кадров? Казалось бы что могло пойти не так?
Часть 3, первая видимо внизу
Разговариваю с почти бывшим бухгалтером конторы, производящей пластиковые и алюминиевые конструкции. Чаще всего окна и двери. Не уволилась, перевелась на четверть ставки и удаленку. Средняя контора, 200 сотрудников. Должно быть. По факту меньше 100. Дикие переработки. Вакансии открыты, людям откровенно недоплачивают. Деньги в конторе есть и немало, но прибыль падает из за недостатка рабочих. На такую зарплату даже гастарбайтеры не идут. Что мешает поднять зарплаты, ставки, выплачивать нормально за переработки? Ничего, кроме распоряжения хозяина, он же директор. Но если он так тупит, то как смог поднять контору? - А раньше нормально было. Три года назад (до ковида) что то поменялось и вот теперь так. Что поменялось, ну на ум ей пришло только какие то курсы повышения квалификации для бизнесменов. Первые были вообще бесплатные (но проживание и питание сам) по спецприглашениям и рекомендациям. Вторые были уже платные, но цена в целом тоже не критичная. Ну и на третьих он сдал на MBA. Где то между вторыми и третьими всё началось. Ладно думаю, бывает, попал человек в секту, сломался, думать больше не может.
И тут, прям повезло, на аналогичные проблемы жалуется прям хороший приятель, с которым редко видимся (да я в курсе что ты это прочитаешь, можешь меня побить =)). У него своя деревообработка в области. Не так где погонаж, а та где бук, ясень, граб, дуб и из них слэбы, балясины и всякое такое. Ну думаю, попал ты чувак. Короче, у него тоже уходят работники. Кого то переманили, кто то вникуда, но пока контора работает, благо умудряется лишних заказов не брать, соответственно прибыль упала сильно, но долгов и судов нет. На его вакансии кандидаты тоже болт положили. Поэтому простой существенный.
- Ты чего говорю? Повышай ставку, будут люди. Деньги то есть и прибыль будет. Всё окупится.
- Нет говорит, нельзя так. По науке нельзя повышать людям зарплаты сильно выше рынка, иначе они расслабятся и работать не будут.
- Какая, блин, к хренам наука, у тебя предприятие дохнет. Сам меньше зарабатываешь. В жопу такую науку.
- Нет, нельзя, а то хуже будет
И такая фанатичная убежденность в глазах. Прям вот на уровне религиозных фанатиков. При этом во всё остальном адекватный человек каким был таким и остался. Убедить мне его никуда не удалось, впрочем я особо и не пытался. У меня задача выяснить что происходит, я и выяснил. Короче, опять какие то курсы, для мелких бизнесменов. Уже местные, но читала их какая то шишка из Москвы. Никаких МВА, но остался чатик в телеграме, где все вот эти вот курсанты между собой общаются, решают какие то мелкие вопросы типа "Есть у кого 2 тонны листовой стали ГШ-60..." И вот там же им и помогают вести правильную кадровую и зарплатную политику. А он верит. Нет не так, ВЕРУЕТ. И я короче прям не знаю что сказать. Их там таких в чатике 60 человек из НСО. Опять какая то секта. И да, денег с них за это не берут.
Дальше, ещё смешнее, люди уходят ведь и из бюджетных организаций. Тут я уже поступил проще, просто выяснил что случилось? Перестали платить премии. Оклад - да. Как положено. А вот премии, которые у бюджетников иногда больше чем оклад, не платят. И что самое смешное - если частник может прибыль истратить куда угодно, то невыплаченные премии оставшиеся на счету госконторы просто уходят обратно в бюджет государства. И снова курсы? - да! Повышение квалификации для руководителей бюджетных организаций. Организованы РАНХиГС и ВШЭ. Оплачены государством.
Вспомнил я тут один пост:
О вакансиях и безработице
Начну пожалуй сначала, а то рыться в недрах, в поисках предыдущих постов не всем интересно, а без этого будет непонятно.
Отмазка: всё ниженаписанное является плодом больного воображения автора, любые совпадения с реальными людьми и компаниями - случайность.
Какое то время назад целая куча знакомых, порядка 30 человек, в течении примерно года, уволились с работы... в никуда. Ну не совсем в никуда, кто то перебивается мелкими подработками, кто то жестким дауншифтингом, кто то живет на зарплату мужа\жены или вообще переход на работу с должности гл.инженера ночным сторожем в детский сад. Единственное что общего, резкое и сознательное уменьшение собственных доходов, у многих связанное с высвобождением большого количества времени. Причем причины такого внезапного поступка или не раскрываются или стандартные отмазки типа: устал, задолбало всё, зарплату не повысили, работа далеко и т.п. Чутка покопался в соцсеточках, чатиках, форумах - провел фактчекинг короче - по стране таких случаев десятки тысяч, если не сотни. Можно было бы списать на выгорание и нервозную обстановку из за пандемии, но не в таких же масштабах. Ну а я же любопытный и немножко зануда. Мне надо причину знать. Полез докапываться до знакомых, которых у меня много, благодаря ролевой тусовке и паре десятков бывших работ от кровавого ИТ энтерпрайза и университета, до мелкоторговых фирм запчастями и фермеров.
Сначала докапался до тех кто собственно ушел вот так вот.
Сижу, в сторожке (это комната примыкающая к холлу) свежепостроенного детского сада, товарищ учился со мной в параллельном классе, чай пьём. Ушел с должности главного инженера небольшого завода и зарплаты чуть меньше сотни, в сторожа с зарплатой 25. Выспрашиваю, что, мол, случилось то? И как то вяло, неуверенно рассказывает. Попросил зарплату поднять - хер. Была у них на этаже типа комнатка для чаепитий и приема пищи - отобрали, сделали комнату отдыха для водителей. Водители туда так и не ходят, там через всю территорию завода надо идти и на второй этаж лезть, как тусили в гараже, так и тусят. И ещё так, по мелочи но много. Ну и накопилось. Подал заявление, отработал и ушел в никуда. Сначала на его должность назначали двоих из его отдела, по очереди - ни один не потянул. Вакансия открыта уже пол года.
Программер, синьор (С, С++, С#, Java, JS, Python и т.д.) - ушел в музыканты. Освоил сакс, херачит джаз. За ноябрь музыкой заработал 12 тысяч рублей. Доволен жизнью.
Ведущий специалист металлообработки. Такой суперрабочий. Токарь, фрезеровщик, вальцовщик, короче всё что обрабатывает металл и программист станков ЧПУ. Просил поднять зарплату, был послан, уволился открыл гаражное производство - зато своё. Доход в два раза меньше, но психика в норме и времени много.
Бухгалтер на госслужбе. Продал квартиру доставшуюся в наследство, переделал дачу в зимний вариант, живет там. Ничего не делает, проедает остатки, но такими темпами их хватит ещё надолго.
И вот таких историй я за пару недель наслушался много. Спросил в соцсеточках - тоже написали. Везде примерно всё одинаково. Чаще с привязкой к повышению зарплаты(выплату премии). Причем я сознательно оставил за бортом ситуации когда предприятие бедное и позволить себе такого не может. Бедные за пандемию все обанкротились. А те у кого деньги были - они остались и работают.
А потом товарищ скинул мне интересную ссылочку на очень-очень длинный пост на хабре. Очень вдумчиво и подробно разобраны некоторые вопросы, которыми я задавался.
https://habr.com/ru/company/headzio/blog/588961/
Без ваших длинных постов могу сказать одно — найм просто стал невыгоден для сотрудника. Если у людей не жмет ипотека, этот процесс продолжится.
Например подробно разобран вопрос о низкой производительности труда в России. Ну так вот, это сказки. Я на своем примере в этом убедился. Когда только устроился работать в сисадмином Social Quantum, новосибирское отделение очень быстро выросло до 150-170 человек. На самом пике, конечно же работал не один, но в среднем получалось что офис на 150 машинок, + сервера, СХД, сеть и всякое такое обслуживало полтора человека. Ибо мои напарники регулярно терялись по разным причинам. И вот тут как то в чатике по ингрессу, познакомился с парнишкой, эмигрантов Германию, который работает в аналогичной (по ИТ инфраструктуре) конторе, с похожим количеством инцидентов и пользователей. У меня в основном художники, у него - юристы-бухгалера. Спрашиваю, сколько вас там человек, на обслуживании. - Двое говорит. Ну я думаю, окнорм - как у нас. И тут он такой - ну ещё сетевик иногда помогает. Я такой - стоп, какой сетевик? И как вообще выглядит ваш ИТ отдел? Так вот, ИТ отдел в Германии на 150 машин Это начальник отдела, сетевой инженер и три сисадмина. Один из этих пяти всегда в отпуске или на учебе. Так же один из сисадминов - зам начальника отдела, а другой - зам сетевика. В результате обслуживают офис всегда двое. Итого, та работа которую в России выполнял я один напрягаясь или с помощником - но уже не напрягаясь в Германии выполняется бригадой из 5 человек. Вот такая у нас производительность труда, не говоря уже про зарплаты.
Так, что то я отвлекся. Ну так вот, в статье приведены очень интересные данные, про то, сколько денег на самом деле есть у предприятий. И что крупный бизнес явно не бедствует. Деньги - есть. Даже не взирая на пандемию.
А дальше мне попалась статья на НГСе, про уровень безработицы в области.
https://ngs.ru/text/job/2022/01/03/70357679/
Видно как с начала прошлого года постепенно уменьшается количество безработных. Вроде бы хорошо, да?
Теперь внимательно читаем статью. Пик постановки на учет приходился на май-июнь 2020 года, потом плавно уменьшался.
А теперь почитайте правила выплаты пособий.
https://онлайнинспекция.рф/reminder/179
Ровно через 7 месяцев пособие по безработице уменьшается настолько что стоять на учете лишается всякого смысла (Май-июнь 2020 + 7 месяцев - ой, как раз январь и получился). В лучшем случае, после этого, вы получите 5000 рублей в месяц. На самом деле меньше, 2-3 тыщи. За это вы обязаны как минимум 4 раза в месяц навестить службу занятости, отстояв там полудневную очередь и так же посетить 4 места вакансий где вам должны отказать... (говорят в других регионах по другому, но вот у нас так) вакансий в стиле разнорабочий\чистильщик овощей\автомойщик не взирая на то кем вы работали. Предлагать работу по профессии они обязаны только первые пол года. То есть безработица как была - так и осталась на момент полугода с начала пандемии, только теперь она неофициальная.
Всё интереснее и интереснее, подумал я, и полез смотреть как поживают те предприятия с которых уходили мои знакомые. На самом деле интересно поживают. И не сказать чтобы хорошо. Куча открытых вакансий, суды, срывы контрактов, долги какие то у некоторых. Но практически нет такого, чтобы вдруг закончились клиенты (я сейчас не про сферу обслуживания, только про реальный сектор), зато есть дикая нехватка рабочей силы и зарплаты какие то... ну никакие. Сами можете по сравнивать, рядовой охранник без пистолета (кнопочку шлагбаума на кпп нажимать) и инженер конструктор ценятся одинаково. Клининг менеджер с почасовой ставкой обходит по зарплате джунов-программистов... про вебкам моделек я вообще молчу. Про последних я всё время думал что это какое то индивидуальное развлечение. Хер то там - целые корпорации на этом организованы. С юрлицами, бухгалтериями, посменными дежурствами, своими помещениями, автопарком и всем прочим. И вот тут мы видим интересный момент, что нужно делать владельцу бизнеса, если на открытую вакансию никто не приходит? Ну очевидно же - поднимать ставку. Так то, времена, когда за забором стояла очередь инженеров закончились лет 10 назад. Все ушли на пенсию. Но нет, ставка не колеблется. Как предлагали в 2012 30-40 тысяч, так и предлагают. При этом предприятия не приносят прибыли, запарывают контракты, платят штрафы - но зарплату не повышают. То есть руководители, владельцы просто втупую запарывают свой бизнес в и так непростые времена. Ну не может же человек, десяток-другой лет, выстраивающий собственный бизнес, вдруг резко потупеть и из за какой то хрени всё слить. Уменьшение прибыли (на зарплату) - это всё равно прибыль, хоть и меньше, а не чистый убыток.
Ладно думаю, надо копать в сторону начальства и владельцев. А их у меня, в знакомых, к сожалению, на порядок меньше чем линейных сотрудников. Поэтому какую то часть пришлось выяснять через помощников, секретарей, бухгалтеров и т.п. И вот тут на меня напала дичь. Впрочем по порядку.
Часть 4
Слова произносятся для всех разные, но суть одинакова: платить людям деньги выше рынка (кто его устанвливает кстати, этот мифический рынок?) - нельзя. Сопьются, снаркоманятся, проиграют в казино, передадут Навальному и террористам, и работать перестанут. Улучшать условия труда (ну вот эти печеньки и кофемашины в офисе) тоже нельзя, расслабятся и будут кофе пить вместо работы. И все как под гипнозом, ей богу. То что работать некому - пофиг, главное чтоб не спились. Ну или какая то похожая ересь в головах. Проверил ещё десяток мест - везде примерно одинаково, или курсы или переобщался с теми у кого курсы. Причем просто так попасть на эти курсы нельзя, ни записаться ни объявлений о них нет. Ничего. Приглашения именные рассылаются или спускаются сверху (если есть верх) в приказном порядке. Короче бред какой то, у меня в голове не укладывается и рождаются теории заговора.
Ещё из интересного. Для жителей Москвы и Московской области, а так же города Санкт-Петербурга - таких курсов нет. Ну вот нет и всё. Только регионы. Там всё нормально и с повышением зарплат и с условиями труда и с вакансиями.
Я, честно говоря, и сам бы не поверил в такую дичь, но одинаковые факты из разных источников заставляют если не поверить, то задуматься.
В результате мы имеем армию безработных, недовольных как зарплатой так и ситуацией на работе в целом и начальство, которое убеждено что оно всё делает правильно. Верхи не могут, низы не хотят - всё по заветам дедушки Ленина.
Вместо послесловия придумал для вас теорию заговора: Тайное мировое правительство, после того как поняло что протестная активность не даёт результатов по свержению демократического законного порядка в России, и в целом успешно подавлена, решило воспользоваться старым добрым методом создания революционной ситуации основанной на расслоении общества. Причем как экономическом уровне богатые-бедные, так и на региональном Москва-Россия. И когда накал ситуации дойдёт до пика, организовать массовые масштабные провокации и взять власть в свои руки.
Отчасти правда.
У меня брат двоюродный мидл в одном из направлений яндекса.
В Москве на руки получает в районе 250к.
У него высшее профильное образование, на которое он потратил 5 лет + всякие курсы и постоянное обучение, чтобы быть "в теме".
При этом параллельно есть я, 11 классов образования + корочки "Оператор ЭВМ 2 разряда".
Торгую уже больше 10 лет онлайн товарами из Китая, с переменным успехом.
+ в такси подрабатываю по выходным.
Везде бывают просадки, проблемы, непредвиденные расходы, но в среднем, если взять доход за год, то я зарабатываю в сумме +-300к/месяц.
Где-то 60к с такси, опять, же, катая 3 дня в неделю только с 18 до часу ночи, и 200-250к с маркетплейсов набегает.
Да чего уж там, в такси если упороться и работать в своем графике каждый день, то 100к/месяц не проблема в любом 1млн+ городе.
Тогда как средняя з\п по городу будет в районе 80к.
У жены есть подруга - она региональный директор одного крупного ритейлера. Зарабатывает около 180к.
Тогда как психолог с опытом в 2-3 года и умеющий в маркетинг делает 200-250к в месяц без вопросов.
Твой брат мидл через 3 года будет получать 500, а вот будешь ли ты? Это вопрос. Такое глупое сравнение «в лоб» только подтверждает что у вас кроме 11 классов и сомнительной корочки за спиной больше ничего нет
Просто большинство психологов шарлатаны. Торговля тоже временное явление - когда-то рынки были жутко популярными, потом их подмяли. Тоже будет и с небольшими производителями
Но есть нюанс, одно дело таксичить/барыжить другое в какой-то интеллектуальной среде вращаться. Жизнь не только деньги.
двоюродный мидл.....
Дело не только в том что больше платят. За пределами мегаполисов курьеры получают не то чтобы сильно много, зачастую те же 30-50 тыс. и получают как и на других низовых должностях. Но при прочих равных работа курьером она как правило абсолютно свободна. Окончание раб. дня - заказы раскидал текущие и можешь валить. Посреди недели выходной? Запросто. Захотелось сегодня выйти не в 8 утра, а в 2 часа дня - ок. Очень вряд ли что обычный бизнес может предложить такую же свободу сотрудникам.
Выйти можешь в 2, получишь меньше. Больничных нет, отпускных нет. Работа сложнее, чем просто сидеть в офисе или работать на одном месте продавцом. В разную погоду нужно ездить.
Внезапно появилась конкуренция на рынке труда, ужас ужас, за 30 тыщ не идут работать теперь.
Очередь за забором, которой пугали столько лет внезапно кончилась! Сразу заныли, сучары. Пусть премии топ-менеджменту режут. Россия страна с одним из самых больших неравенств.
Кхм-кхм, есть реальная черная дыра, где задействовано до 1 миллиона человек. Зарплаты 200к, правда условия ужасные.
Может это посильнее влияет на рынок труда, чем доставки?
хорошо платят, много людей работает в секторе, другие сектора вынуждены больше платить - а минусы то где? все статью мне казалось, что пытаются рассказать про какую-то проблему, но я ее не уловил
Директору Ашана платили как работяге. Теперь так не могут, хнык-хнык.
Условия тяжелые, больничные, отпускные не платят, график не 5/2. В статьте написано как все хорошо, чтобы люди туда шли.
А ещё сектор тех кто продаёт( поставщики ) на товар на маркет Плейсе , тогда вообще жуть
мы поставщики на маркетплейсе. создаем в России одежду (максимально локализуя ее производство здесь) и продаем в том числе на маркетплейсах. обеспечиваем зарплатой швей, конструкторов, менеджеров, маркетологов, айтишников и далее по списку. работаем как не в себя. почему мы плохие?
а эти люди чем плохи?
Фотку поменяйте
Решение у этого всего конечно же есть. Автоматизация называется. Ну и сокращение пунктов выдачи и их мутибрендовость, когда в одном пункте все маркетплэйсы. От работы до дома три километра. И по дороге 3 пункта выдачи Ozone и ещё один закрылся недавно.
Тю. У меня от работы до дома 3 квартала, 10 минут пешком. Прохожу мимо 3 пунктов "Озон", ещё два в пределах видимости. Они а нас буквально через каждые 2 дома. Валдберриз прямо в моём доме. Следующий - в пяти минутах ходьбы через 2 квартала.
Решение - нормальная национальная почтовая служба.
Как автоматизация поможет курьерам? Как она уменьшит количество пвз?)
Зачем? Кожаные операторы дешевле :)
А вливание денег в ВПК и пол миллиона человек привлеченных только в обороннопромышленный комплекс за год не причём?
Это другое!!!
Надо просто на заводах работягами трудиться
за 15тыс в месяц!
Нужно привлекать иностранцев из более бедных стран на простую работу, а у нас наоборот создаются условия, что бы они уезжали(курс валюты, политика)
Больше курьеров богу курьеров?
согласен, всекие досандные побочные эффекты типо роста преступности и террактов типо Крокуса,это не так плохо как повышения зарплат работникам
Н = необучаемые
Пвз многие можно было бы как то переделать в ячейки
Ну давайте сравним сколько работает курьер. 5/2 что ли? На складах тоже работа 12 часов.
Соискатели идут туда где больше платят. Это понятно и естественно. Никто не будет работать "за спасибо". Где "жирнее и слаще" там и народ. Так что тут удивляться не чему.
Тут дело не в спасибо, а в условиях. Не зря пишут, что массово людей не хватает, поэтому такие статьи и нужны, чтобы народ попер.
Очередь за забором закончилась. Кто бы мог подумать, правда?)
Получается на пвз довольно востребованная работа
С 9 до 21 + разложить товар за 1400₽ в смену и график 2/2 — это же предел мечтаний. Лучше только стать партнером в ВБ, со средней выручкой не более 50тр в месяц.
Какие вопросы?
Интересно, а кто на этих маркетплейсах покупает и доставками пользуется? Другие курьеры?
Типа того. Это как у таксистов: "и будем друг друга возить за соточку"
Так может проблема в другом, что все идут в курьеры вместо работы по специальности?
Это следствие
Ну а нечего было ВБ давать столько свободы действий. Теперь забеспокоились.
Людей привлекают высокие зарплаты, которые продолжают расти
ахахаха
Ну все подорожало, да. У курьеров график не 5/2 и работа крайне сложная.
По сути же, конечно, никакая это не "черная дыра", а перенастройка рынка. Если вы не можете найти кассира и грузчика в магазин, то, возможно, этот магазин не так уже и нужен людям.
О боже, одни компании стали платить больше денег и к ним ушел народ работать. Не спасла даже корпоративная культура, мерч и прочая фигня, на которую компании тратят уйму денег, вместо реального поднятия зарплат сотрудникам...
Почему тогда пишут о нехватке курьеров?
Уже есть истории, когда директор «Ашана» увольняется и идёт за аналогичную зарплату работать на сортировке в «Яндекс Доставке». Когда его спросили, почему он так поступил, он, не думая, ответил, что ему проще за те же деньги работать в сортировке и отвечать за себя, чем за 200 сотрудников. К сожалению, таких примеров всё больше.
Александр Перемятов, президент Magic Group
Вот реально если ЗП примерно одинаковая, то на должности директора кроме выжимании всех соков еще и административка и уголова может прилететь. А сортировка это дзен прям)
Вот это художественные обороты пошли) Ну а что людям делать, если они предлагают условия лучше, чем другие работодатели, они ж не за идею работают
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А разве люди на пвз получают много денег?) это же такая же низкооплачиваемая работа как продавец-кассир.
Или есть нюансы, о которых я что-то не знаю и не до конца понимаю
Поток людей меньше.
На пвз можно и на деньгу влететь, если руки из попы пытаются голову достать(говорят это не единственный критерий). Когда как у продавца-кассира более стабильная з/п (ни разу не слышал, чтоб кассиршу штрафовали за наличие брака на складе)
Так же есть знакомы, утверждающие, что за 4 дня зарабатывали на ПВЗ 20+, не смотря отсутствие причин не доверять им, сильно сомневаюсь в этом(вполне могу быть не прав)
@Евгения Евсеева Кадры, это те, кто в штате. компании А курьеры и складские рабочие - это либо персонал, либо работники
Так и не понял кому не хватает сотрудников?
Из поста понятно, что много кто работает в ПВЗ и курьерами. А куда им идти, очередь у забора создавать?
В общем статья, чтоб люди массово шли в курьеры, думая как там все хорошо
Те же люди которые пишут о несоразмерно больших зп курьеров в другом посте будут писать что в РФ так развита доставка потому что основана на рабском труде курьеров с нищенской оплатой
В России в бизнесе, особенно в том, что в серой зоне и полностью оффлайн, не умеют в конкуренцию. Точнее признают только силовую, часто за рамками закона.
Мышление многих бизнесменов до сих пор такое, что проще заплатить бабки громилам или другим путем пытаться нарушить работу конкурентам, нежели что-то отптимизировать и развивать.
Отчасти считаю, причина в том, что первоначальное накопление капитала в России еще не закончено, законы плохо работают, отсюда менталитет не бизнесменов 21 века, а чикагских гангстеров 20 го.
Конечно, ВБ такой монстр, что с ним не справишься даже если Бакальчук пристрелить просите за выражение. Это индустрия.
Вот и воют.
в стране дефицит кадров , а нам говорят что все хорошо , и что нужно обращать внимание на благосостояние людей
в стране дефицит высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров
хорошо хоть в курьерской службе нет проблем с кадрами, а все потому что большая часть людей которая там работает это студенты
классно же, что люди могут неплохо заработать, если бы были еще где-то такие зарплаты, как у курьеров, никто бы там не работал
Комментарий удален модератором
Самое время винить маркетплейсы и службы доставки в дефиците кадров