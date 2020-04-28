За последние пять лет спрос на специалистов по продвижению приложений вырос в 20 раз.

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Издателям мобильных приложений становится сложнее конкурировать за внимание аудитории, и они нанимают ASO-специалистов — людей, которые оптимизируют страницы в App Store и Google Play так, чтобы продукт увидели и скачали как можно больше людей.

Это относительно новая профессия — в университетах таких специалистов пока не готовят, а обучиться ей можно самостоятельно с минимальными затратами.

Специалисты по ASO рассказали, чем занимаются на работе, где учились и как попали в профессию.

Чем занимается ASO-специалист

ASO (App Store Optimisation) — это инструмент продвижения мобильных приложений в App Store и Google Play.

Задача специалиста по ASO — так подобрать название, описание, скриншоты и логотип приложения, чтобы его увидели и скачали как можно больше людей: в этом случае компания сможет привлекать пользователей с меньшими затратами.

Чтобы разработать подходящую стратегию продвижения, специалист сперва оценивает его стартовую позицию. В этот анализ входит сбор показателей, исследование конкурентов, изучение ниши.

Сколько у приложения органических (без рекламы) установок в день, неделю, месяц?

В какой стране количество скачиваний падает?

Какие конкуренты? Какие у них показатели?

По каким запросам приложение появляется в подборке и на каком месте?

Анализ помогает специалисту распределить приоритеты: что важнее — повысить позицию приложения в поиске или количество загрузок.

Например, мы понимаем, что поискового трафика в категории Health & Fitness много, а в Social, где в основном пользователи ищут названия конкретных брендов, — мало. Из этого делаем вывод, насколько плотно стоит заниматься поисковой оптимизацией, сколько можно получить трафика и куда перебросить силу — в текстовую оптимизацию или в визуальную. Сергей Шаров генеральный директор ASOdesk

За видимость в поиске отвечает оптимизация названия и описания приложения, а за количество скачиваний (конверсию) — логотип, скриншоты и видео.

Иногда достаточно добавить бейдж со скидкой или уведомлением (1) на иконку, чтобы конверсия выросла процентов на 10–15%. А иногда красивые и выверенные скриншоты могут уронить конверсию. Нужно чувствовать рынок и пользователя — и создавать графику для него. Илья Кухарев Руководитель отдела ASO в Aviasales

Изменив страницы в сторах, специалист снова переходит к анализу — как действия повлияли на конверсию и позицию приложения в поисковой выдаче.

На этом этапе можно проводить A/B-тесты и менять стратегию — вносить правки в описание, менять название, увеличивать количество упоминаний конкретного слова, проверять разные скриншоты и видео.

Где учиться

В российских вузах курсов по специальности ASO пока нет — основы можно освоить самостоятельно на одном из образовательных сайтов. Оптимизация мобильных приложений часто входит в общие курсы по мобильному маркетингу — там можно научиться азам и понять принципы работы ASO-специалиста. Стоимость таких курсов — в среднем от $300 до $500.

Есть и программы, которые обучают конкретно оптимизации мобильных приложений: например, онлайн-академия ASOdesk или bitdegree. Учёба, по мнению экспертов, чаще всего окупается с одной, максимум двух зарплат даже младшего специалиста.

Чаще всего на эту позиции я беру людей, которые имеют опыт в SEO, так как сферы комплементарны. Чаще проще вырастить такого специалиста под чутким руководством (под себя), чем найти уже готового (долго и дорого). Роман Буй директор по маркетингу Wargaming Nexus

Впрочем, ASO-специалист и основатель профильного YouTube-канала Алтай Зейналов говорит, что учиться самостоятельно во многом эффективнее, чем на платных курсах: алгоритмы App Store постоянно меняются, и новости об этих изменениях быстрее всего появляются в блогах и Telegram-каналах. Вот некоторые из них:

На тему ASO есть множество статей от компаний, которые предоставляют ASO-инструменты, например. С каждым годом курсов появляется всё больше. Как определить: хороший курс или плохой? Если в обучение входит работа с реальным проектом, то какое-то понимание вы получите и уйдёте со знаниями. Юлия Козлова специалист по ASO в AppFollow

Полезно ходить на тусовки вроде ASO Wine Time, где специалисты делятся своими знаниями. К примеру, до пандемии в Минске проходили «ASO Факапы», где эксперты делились неудачными кейсами. Сергей Шаров генеральный директор ASOdesk

Также из-за того, что обязанности ASO-специалистов часто не ограничиваются технической работой с мобильными приложениями, а включают в себя и изучение новых рынков, анализ рынков и разработку дизайна приложения, им необходимо интересоваться смежными областями маркетинга.

В 2020 году ASO-специалист не только копается в ключевых словах, а ищет новые рынки для приложения (если оно позволяет), работает над локализацией страницы в App Store, оптимизацией конверсии в установку вместе с дизайнерами, поддержкой и менеджерами по продукту. Илья Кухарев руководитель отдела ASO в Aviasales

Как отбирают сотрудников

Среди ASO-специалистов много бывших маркетологов, аналитиков и SEO-специалистов, реже это — копирайтеры и журналисты. По словам Валерии Шитиковой из SplitMetrics, часто ASO-специалистами становятся программисты, которые решили уйти в маркетинг, а иногда — собственники бизнеса.

Предприниматели хотят лучше понять, как продвигать свой проект, почему их специалисты делают то или другое — и изучают ASO, чтобы быть «в теме».

Валерия Шитикова специалист по ASO в SplitMetrics

При отборе сотрудников важнее практический опыт в аналитике и маркетинге и примеры реальных кейсов, чем образование и сертификаты, говорят специалисты по ASO. В регионах, в отличие от Москвы, сообщество ещё не такое большое, люди в нём общаются тесно, и многие находят работу по рекомендации.

Для начинающих ASO-специалистов важно портфолио, выполнение тестового задания, способность кандидата проанализировать реальный кейс. Критерии выбора также зависят от конкретных задач компании и индивидуальных целей для ASO-отдела.

Если специалист нужен для решения стратегических задач, работодатель скорее будет оценивать то, как кандидат мыслит, как видит весь процесс, будет учитывать его опыт. Если же специалиста ищут для выполнения более технических задач, например, конкретно на подбор ключевых слов, более показательным будет выполнение тестового задания.

В AppFollow собеседование проходит в три этапа, удалённо. Первый этап — разговор с отделом кадров. В нём соискатель подробнее узнает про компанию и вакансию, а его оценят на наличие soft skills. Второй этап — тестовое задание, которое определяет «профпригодность» и способности анализа и работы с информацией. Третий этап — разговор с руководителем. Проходит после того, как соискатель успешно прошёл первые два этапа. В нём его подробнее знакомят с задачами, с которыми придётся сталкиваться. Ярослав Рудницкий специалист по ASO в AppFollow

На собеседовании соискателям задают как стандартные вопросы — об опыте и обучении, — так и более конкретные, например:

Каких результатов достигли (на реальном кейсе)? За счёт чего они были достигнуты?

Какие инструменты и сервисы используете в работе?

Расскажите об ошибках, которые вы допускали. В чём была их причина?

Какие метаданные на странице приложения самые важные для ASO?

В большинстве случаев важный этап отбора на должность — тестовое задание. Кандидата на начинающую позицию просят собрать семантическое ядро и составить список метаданных или сопровождающий текст на русском и английском языках. Также в тестовое часто входит анализ данных и графики: кандидату дают показатели или визуальные атрибуты конкретного приложения и просят дать рекомендации по стратегии продвижения.

Рынок ASO в России пока небольшой, приложений с большим трафиком немного, и это в основном крупный бизнес. Обычно берём технических специалистов (аналитиков) или переучиваем SEO-специалистов: приглашаем внешних экспертов для проведения аудита, обмена опытом или мастер-классов. Александр Лебединский руководитель управления прямых продаж «Тинькофф банка»

Есть ли спрос на ASO-специалистов и сколько они зарабатывают

Как говорят в HeadHunter, спрос на российском рынке на ASO-специалистов вырос более чем в 20 раз за последние пять лет.

Больше всего специалисты по оптимизации приложений нужны в Москве и Санкт-Петербурге, но в первом квартале 2020 года количество вакансий росло и в Новосибирской, Калининградской и Калужской областях.

По данным HeadHunter средняя зарплата штатного ASO-специалиста колеблется между 37 500 и 110 000 в Москве, между 40 000 и 70 000 в регионах, в зависимости от опыта кандидата.

На фрилансе, по мнению специалистов, новичкам без опыта найти работу сложнее.

Фриланс — это путь для очень опытных специалистов, которые обладают недюжинным опытом и отлично знают все законы рынка. Здесь чаще всего проектные задачи: провести анализ ASO, предложить изменения для улучшения позиций в поиске, собрать семантические ядро. Закрыл проект, получил деньги, взял следующую задачу. Роман Буй директор по маркетингу Wargaming Nexus

В штате гораздо выгоднее, поскольку у тебя всегда есть занятость. Найти работу на фрилансе труднее, так как надо ещё доказать свою состоятельность. Тем более те, кто берут фрилансеров, зачастую не понимают, что процесс ASO может быть долгосрочным. А они хотят быстрых результатов. Алтай Зейналов специалист по ASO

Карьерный рост в профессии зависит от размера компании и её профиля. Например, в сервисах, которые специализируются на ASO (ASOdesk или Checkaso), младший специалист может спустя несколько лет занимать одну из руководящих должностей.

В компаниях, где ASO — отдельный отдел или часть отдела маркетинга, специалист растёт в смежных направлениях: например, становится экспертом в ASO, а затем переходит в продуктовый маркетинг, где также требуются знания по оптимизации положений, но в контексте общей креативной стратегии и образа бренда. Ещё одна смежная с ASO область маркетинга — привлечение пользователей (user acquisition).