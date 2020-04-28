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За последние пять лет спрос на специалистов по продвижению приложений вырос в 20 раз.
Издателям мобильных приложений становится сложнее конкурировать за внимание аудитории, и они нанимают ASO-специалистов — людей, которые оптимизируют страницы в App Store и Google Play так, чтобы продукт увидели и скачали как можно больше людей.
Это относительно новая профессия — в университетах таких специалистов пока не готовят, а обучиться ей можно самостоятельно с минимальными затратами.
Специалисты по ASO рассказали, чем занимаются на работе, где учились и как попали в профессию.
ASO (App Store Optimisation) — это инструмент продвижения мобильных приложений в App Store и Google Play.
Задача специалиста по ASO — так подобрать название, описание, скриншоты и логотип приложения, чтобы его увидели и скачали как можно больше людей: в этом случае компания сможет привлекать пользователей с меньшими затратами.
Чтобы разработать подходящую стратегию продвижения, специалист сперва оценивает его стартовую позицию. В этот анализ входит сбор показателей, исследование конкурентов, изучение ниши.
Анализ помогает специалисту распределить приоритеты: что важнее — повысить позицию приложения в поиске или количество загрузок.
За видимость в поиске отвечает оптимизация названия и описания приложения, а за количество скачиваний (конверсию) — логотип, скриншоты и видео.
Изменив страницы в сторах, специалист снова переходит к анализу — как действия повлияли на конверсию и позицию приложения в поисковой выдаче.
На этом этапе можно проводить A/B-тесты и менять стратегию — вносить правки в описание, менять название, увеличивать количество упоминаний конкретного слова, проверять разные скриншоты и видео.
В российских вузах курсов по специальности ASO пока нет — основы можно освоить самостоятельно на одном из образовательных сайтов. Оптимизация мобильных приложений часто входит в общие курсы по мобильному маркетингу — там можно научиться азам и понять принципы работы ASO-специалиста. Стоимость таких курсов — в среднем от $300 до $500.
Есть и программы, которые обучают конкретно оптимизации мобильных приложений: например, онлайн-академия ASOdesk или bitdegree. Учёба, по мнению экспертов, чаще всего окупается с одной, максимум двух зарплат даже младшего специалиста.
Впрочем, ASO-специалист и основатель профильного YouTube-канала Алтай Зейналов говорит, что учиться самостоятельно во многом эффективнее, чем на платных курсах: алгоритмы App Store постоянно меняются, и новости об этих изменениях быстрее всего появляются в блогах и Telegram-каналах. Вот некоторые из них:
Также из-за того, что обязанности ASO-специалистов часто не ограничиваются технической работой с мобильными приложениями, а включают в себя и изучение новых рынков, анализ рынков и разработку дизайна приложения, им необходимо интересоваться смежными областями маркетинга.
Среди ASO-специалистов много бывших маркетологов, аналитиков и SEO-специалистов, реже это — копирайтеры и журналисты. По словам Валерии Шитиковой из SplitMetrics, часто ASO-специалистами становятся программисты, которые решили уйти в маркетинг, а иногда — собственники бизнеса.
При отборе сотрудников важнее практический опыт в аналитике и маркетинге и примеры реальных кейсов, чем образование и сертификаты, говорят специалисты по ASO. В регионах, в отличие от Москвы, сообщество ещё не такое большое, люди в нём общаются тесно, и многие находят работу по рекомендации.
Для начинающих ASO-специалистов важно портфолио, выполнение тестового задания, способность кандидата проанализировать реальный кейс. Критерии выбора также зависят от конкретных задач компании и индивидуальных целей для ASO-отдела.
Если специалист нужен для решения стратегических задач, работодатель скорее будет оценивать то, как кандидат мыслит, как видит весь процесс, будет учитывать его опыт. Если же специалиста ищут для выполнения более технических задач, например, конкретно на подбор ключевых слов, более показательным будет выполнение тестового задания.
На собеседовании соискателям задают как стандартные вопросы — об опыте и обучении, — так и более конкретные, например:
Каких результатов достигли (на реальном кейсе)? За счёт чего они были достигнуты?
Какие инструменты и сервисы используете в работе?
В большинстве случаев важный этап отбора на должность — тестовое задание. Кандидата на начинающую позицию просят собрать семантическое ядро и составить список метаданных или сопровождающий текст на русском и английском языках. Также в тестовое часто входит анализ данных и графики: кандидату дают показатели или визуальные атрибуты конкретного приложения и просят дать рекомендации по стратегии продвижения.
Как говорят в HeadHunter, спрос на российском рынке на ASO-специалистов вырос более чем в 20 раз за последние пять лет.
Больше всего специалисты по оптимизации приложений нужны в Москве и Санкт-Петербурге, но в первом квартале 2020 года количество вакансий росло и в Новосибирской, Калининградской и Калужской областях.
По данным HeadHunter средняя зарплата штатного ASO-специалиста колеблется между 37 500 и 110 000 в Москве, между 40 000 и 70 000 в регионах, в зависимости от опыта кандидата.
На фрилансе, по мнению специалистов, новичкам без опыта найти работу сложнее.
Карьерный рост в профессии зависит от размера компании и её профиля. Например, в сервисах, которые специализируются на ASO (ASOdesk или Checkaso), младший специалист может спустя несколько лет занимать одну из руководящих должностей.
В компаниях, где ASO — отдельный отдел или часть отдела маркетинга, специалист растёт в смежных направлениях: например, становится экспертом в ASO, а затем переходит в продуктовый маркетинг, где также требуются знания по оптимизации положений, но в контексте общей креативной стратегии и образа бренда. Ещё одна смежная с ASO область маркетинга — привлечение пользователей (user acquisition).
Мне походу должны были платить миллионы когда-то. Раньше никто не разграничивал так обязанности - и ты был и ASO и UX/UI, и бизнес - аналитик, и аккаунтер, и там же бариста
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