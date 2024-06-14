Банк Wells Fargo уволил больше десяти сотрудников, которые имитировали «активную работу» с помощью симулятора нажатий на клавиатуру

Во время пандемии компании стали следить за сотрудниками на удалёнке — поэтому вырос рынок приспособлений, которые помогают обмануть корпоративные трекеры продуктивности. Как клерк под псевдонимом Лоренцо придумал такое устройство ещё в 2017 году — в пересказе