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Таня Боброва
Карьера

Банк Wells Fargo уволил больше десяти сотрудников, которые имитировали «активную работу» с помощью симулятора нажатий на клавиатуру

Они использовали ПО для обхода систем мониторинга, которые работодатели стали устанавливать в пандемию.

  • В мае 2024 года американский банк Wells Fargo уволил более дюжины сотрудников после расследования обвинений в «имитации действий на клавиатуре, создающих впечатление активной работы». Об этом пишет Bloomberg.
  • Устройства и ПО для имитации работы — например, движения мыши — стали популярны в пандемию, когда сотрудники массово перешли на удалёнку, отмечает агентство. Они позволяют обмануть ПО для мониторинга, которое устанавливают работодатели, пишет Tom's Hardware.
  • При этом устройства легкодоступны, а работники часто обмениваются советами, как пользоваться ими, на Reddit и в TikTok.
  • Неясно, работали ли уволенные из Wells Fargo сотрудники из дома или из офиса. Но, как указывает издание, компания потребовала от штата возвращаться в офис в начале 2022 года: как минимум на три дня в неделю.
Мария Шибанова
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#удаленка

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6 комментариев
Миио проходил

Сами начали мерить эффективность сотрудников километражем мышиной возни и клацаньем по клавишам, а потом удивляются, что так все обернулось.

5
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Вадим Д.

Больше десяти сотрудников, больше дюжины...

Скажем, 12 с половиной сотрудников.

1
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Дмитрий Перепродажный

Правильно писать «12,5 сотрудника».

1
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Алекс Ввв

детский сад.

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hMsT

А уволить надо было того кто придумал мониторить клики.

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