Банк Wells Fargo уволил больше десяти сотрудников, которые имитировали «активную работу» с помощью симулятора нажатий на клавиатуру

Они использовали ПО для обхода систем мониторинга, которые работодатели стали устанавливать в пандемию.В мае 2024 года американский банк Wells Fargo уволил более дюжины сотрудников после расследования обвинений в «имитации действий на клавиатуре, создающих впечатление активной работы». Об этом пишет Bloomberg.Устройства и ПО для имитации работы — например, движения мыши — стали популярны в пандемию, когда сотрудники массово перешли на удалёнку, отмечает агентство. Они позволяют обмануть ПО для мониторинга, которое устанавливают работодатели, пишет Tom's Hardware.При этом устройства легкодоступны, а работники часто обмениваются советами, как пользоваться ими, на Reddit и в TikTok.Неясно, работали ли уволенные из Wells Fargo сотрудники из дома или из офиса. Но, как указывает издание, компания потребовала от штата возвращаться в офис в начале 2022 года: как минимум на три дня в неделю.Мария ШибановаТехника14.12.2021Перемещает курсор и так помогает обхитрить программы мониторинга: как изобрели «двигатель мышки» Во время пандемии компании стали следить за сотрудниками на удалёнке — поэтому вырос рынок приспособлений, которые помогают обмануть корпоративные трекеры продуктивности. Как клерк под псевдонимом Лоренцо придумал такое устройство ещё в 2017 году — в пересказе #удаленка 16 14816 комментариевМиио проходил1чСами начали мерить эффективность сотрудников километражем мышиной возни и клацаньем по клавишам, а потом удивляются, что так все обернулось.5ОтветитьВадим Д.1чБольше десяти сотрудников, больше дюжины...Скажем, 12 с половиной сотрудников.1СвернутьОтветитьДмитрий Перепродажный1чПравильно писать «12,5 сотрудника».11 ответОтветитьАлекс Ввв1чдетский сад.ОтветитьhMsT44мА уволить надо было того кто придумал мониторить клики.Ответить