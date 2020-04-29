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Карьера
Лиана Липанова
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Экс-гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алёшин вернулся в «Яндекс» через три года после ухода Материал редакции

Алёшин входил в совет директоров «220 вольт», затем развивал онлайн-университет Skillbox, а теперь вернулся в «Яндекс» в качестве заместителя главы «Вертикалей».

21 комментарий
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Бывший гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алёшин вернулся в «Яндекс» после ухода в 2016 году. Он занял должность заместителя руководителя «Яндекс.Вертикалей» Антона Забанных, сообщил vc.ru Алёшин и подтвердили в «Яндексе».

Он займётся развитием сервисов «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа». Алёшин приступил к своим обязанностям 28 апреля, уточнили в компании.

Алёшин ушёл с поста главы «Яндекс.Маркета» в конце 2016 года после 15 лет работы в компании. Тогда он заявлял, что «с Нового года начинает новую жизнь».

В декабре 2016 года Алёшин вошёл в совет директоров ритейлера «220 вольт». После ухода из «220 вольт» он консультировал несколько бизнесов, а весь 2019 год занимался развитием онлайн-университета Skillbox в качестве управляющего партнёра, рассказал топ-менеджер.

#новость #яндекс

Лиана Липанова
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21 комментарий
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Антон

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Не люблю перебежчиков.

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Ivan Kolyhalov

Антон
7

Лучше умный перебежчик, чем лояльный долбоеб .

Ответить

Стартапер-пессимист

Ivan
2

Лояльного человека можно обучить не совершать множества ошибок. Перебежчик же сольёт инсайд конкурентам когда свалит. 

Ответить

Денис Демидов

Ivan
0

По принципу, дурак хуже вора?

Ответить

Андрей Гофманн

Антон
0

один раз из корпорации можно ливнуть и вернуться, на это нормально смотрят, людям хочется попробовать что-то другое. Но только один раз. 

Ответить

Yan Purvenes

0

Будет интересно, если он украл что то у 220. Например один из сервисов такую модель практически использовал, подсадную утку для подписания юридических договоров

Ответить

ILoveVC

Yan
10

> Будет интересно, если он украл что то у 220

Перфоратор украл, чтоб ремонт на самоизоляции делать

Ответить

Alexander Gess

Yan
0

Нашим лишь бы спиздил.

— О, топор! Таким можно по голове уебать — так думает русский человек. Сама мысль русского человека, что этим топором можно построить дом, его тяготит.

Ответить

Андрей Гофманн

Alexander
1

почему вы говорите "нашим"? Я не "ваш", к примеру, и мне не лишь бы спиздить, а вам?

Ответить

Alexander Gess

Андрей
0

 "Я не "ваш", к примеру" И для чего мне эта информация? Вы хвастаетесь, что исключительны? А мне это не нужно от вас.

"мне не лишь бы спиздить, а вам?" Зачем вы мне рассказываете о себе? И зачем вы интересуетесь тем, что делаю я?

"почему вы говорите "нашим"?" Вы либо живете в вакууме, либо нарочито отрицаете факты. Обычно этим занимаются кухонные философы и адепты плоской Земли.

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Сергей Михельсон

3

Не царское это дело, в 220 вольт бороться за клиентов, показывать кпи, и собачиться с другими коммерсами. Думаю к работникам гос предприятий, где не нужно играть на рынке и коммерсам, где нужно ебашить и развивать продукт, можно добавить работников крупных корпораций, умеющих управлять продуктом в условиях сингулярности на рынке, когда твоя работа сводится к тому, "чтобы не сломать, что работает и  добавлять логические вещи" 

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Денис Демидов

2

Лично с ним общался, показался недалеким, с нулевым стратегическим мышлением. Рулил маркетом не как океанским лайнером, а как надувной лодкой. В своих партнерах - малых и средних интернет-магазинах видел исключительно возможность выполнить KPI любой ценой, срубить премию по быстрому. Судя по оттоку с маркета крупных компаний в его правление, на них он тоже как на говно смотрел, гонору слишком много для наемника.

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Бургомистр

Денис
1

его поэтому и поставили на самые ничтожные проекты

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Вася Пражкин

2

 Тогда он заявлял, что «с Нового года начинает новую жизнь»

Новая жизнь живет 3 года.

Ответить

Бургомистр

0

Наигрался в стартапера

Ответить

COVID-22

0

220 уже стал лидером рынка?

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

Гм, Скиллбокс вроде как должен «процвести» на фоне карантина, как и другие онлайн-образовательные сервисы. Или нет? 

Ответить

Бургомистр

Valentin
1

вы качество курсов там видели?  Школьники на коленке делали.
Есть курсы и получше. А сейчас и все университеты начнут выкладывать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Бургомистр
1

Интуит какой-то

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Sergei Timofeyev

Бургомистр
0

Сообщение удалено

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Шамиль Шакиров

–2

Круто, ждем новостей)

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