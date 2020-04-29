Алёшин входил в совет директоров «220 вольт», затем развивал онлайн-университет Skillbox, а теперь вернулся в «Яндекс» в качестве заместителя главы «Вертикалей».

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Бывший гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алёшин вернулся в «Яндекс» после ухода в 2016 году. Он занял должность заместителя руководителя «Яндекс.Вертикалей» Антона Забанных, сообщил vc.ru Алёшин и подтвердили в «Яндексе».

Он займётся развитием сервисов «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа». Алёшин приступил к своим обязанностям 28 апреля, уточнили в компании.

Алёшин ушёл с поста главы «Яндекс.Маркета» в конце 2016 года после 15 лет работы в компании. Тогда он заявлял, что «с Нового года начинает новую жизнь».