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Алёшин входил в совет директоров «220 вольт», затем развивал онлайн-университет Skillbox, а теперь вернулся в «Яндекс» в качестве заместителя главы «Вертикалей».
Бывший гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алёшин вернулся в «Яндекс» после ухода в 2016 году. Он занял должность заместителя руководителя «Яндекс.Вертикалей» Антона Забанных, сообщил vc.ru Алёшин и подтвердили в «Яндексе».
Он займётся развитием сервисов «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа». Алёшин приступил к своим обязанностям 28 апреля, уточнили в компании.
Алёшин ушёл с поста главы «Яндекс.Маркета» в конце 2016 года после 15 лет работы в компании. Тогда он заявлял, что «с Нового года начинает новую жизнь».
В декабре 2016 года Алёшин вошёл в совет директоров ритейлера «220 вольт». После ухода из «220 вольт» он консультировал несколько бизнесов, а весь 2019 год занимался развитием онлайн-университета Skillbox в качестве управляющего партнёра, рассказал топ-менеджер.
Не люблю перебежчиков.
Лучше умный перебежчик, чем лояльный долбоеб .
Лояльного человека можно обучить не совершать множества ошибок. Перебежчик же сольёт инсайд конкурентам когда свалит.
один раз из корпорации можно ливнуть и вернуться, на это нормально смотрят, людям хочется попробовать что-то другое. Но только один раз.
Будет интересно, если он украл что то у 220. Например один из сервисов такую модель практически использовал, подсадную утку для подписания юридических договоров
Нашим лишь бы спиздил.
— О, топор! Таким можно по голове уебать — так думает русский человек. Сама мысль русского человека, что этим топором можно построить дом, его тяготит.
почему вы говорите "нашим"? Я не "ваш", к примеру, и мне не лишь бы спиздить, а вам?
"Я не "ваш", к примеру" И для чего мне эта информация? Вы хвастаетесь, что исключительны? А мне это не нужно от вас.
"мне не лишь бы спиздить, а вам?" Зачем вы мне рассказываете о себе? И зачем вы интересуетесь тем, что делаю я?
"почему вы говорите "нашим"?" Вы либо живете в вакууме, либо нарочито отрицаете факты. Обычно этим занимаются кухонные философы и адепты плоской Земли.
Не царское это дело, в 220 вольт бороться за клиентов, показывать кпи, и собачиться с другими коммерсами. Думаю к работникам гос предприятий, где не нужно играть на рынке и коммерсам, где нужно ебашить и развивать продукт, можно добавить работников крупных корпораций, умеющих управлять продуктом в условиях сингулярности на рынке, когда твоя работа сводится к тому, "чтобы не сломать, что работает и добавлять логические вещи"
Лично с ним общался, показался недалеким, с нулевым стратегическим мышлением. Рулил маркетом не как океанским лайнером, а как надувной лодкой. В своих партнерах - малых и средних интернет-магазинах видел исключительно возможность выполнить KPI любой ценой, срубить премию по быстрому. Судя по оттоку с маркета крупных компаний в его правление, на них он тоже как на говно смотрел, гонору слишком много для наемника.
Тогда он заявлял, что «с Нового года начинает новую жизнь»
Новая жизнь живет 3 года.
Гм, Скиллбокс вроде как должен «процвести» на фоне карантина, как и другие онлайн-образовательные сервисы. Или нет?
вы качество курсов там видели? Школьники на коленке делали.
Есть курсы и получше. А сейчас и все университеты начнут выкладывать.
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