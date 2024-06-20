Соцсеть для нетворкинга «Сетка» от HeadHunter открыла доступ всем пользователям

С первой сессии «Сетка» даёт пользователю возможность легко попасть в профессиональное комьюнити и развиваться там: показывает его сетки контактов, предлагает релевантный контент в ленте и в целом нативный пользовательский опыт. Также у нас есть простой и удобный функционал Q&A, который позволяет легко задавать вопросы сообществу, что очень важно для профессиональной соцсети.