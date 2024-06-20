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Таня Боброва
Карьера

Соцсеть для нетворкинга «Сетка» от HeadHunter открыла доступ всем пользователям

Она находилась в стадии закрытого бета-тестирования и была доступна только по приглашениям с конца 2023 года.

  • Теперь соцсеть стала доступна для всех, рассказали в компании. За время тестов в «Сетке» зарегистрировались «сотни» пользователей из ИТ и креативной индустрии, которые создали свыше 800 каналов и сообществ.
  • В соцсети пользователи могут узнавать новости и кейсы из своей сферы, находить коллег по рынку, развивать личный бренд. Команда проанализировала «большие данные» hh.ru и добавила функцию «сетки» — это группы контактов по профессиям, компаниям, индустриям. Они создаются автоматически при регистрации.
  • В будущем компания планирует развивать «сетки» как закрытые сообщества.

С первой сессии «Сетка» даёт пользователю возможность легко попасть в профессиональное комьюнити и развиваться там: показывает его сетки контактов, предлагает релевантный контент в ленте и в целом нативный пользовательский опыт. Также у нас есть простой и удобный функционал Q&A, который позволяет легко задавать вопросы сообществу, что очень важно для профессиональной соцсети.

Юлия Ранн, директор по продукту «Сетки»

  • Приложение «Сетки» доступно в Google Play, App Store и Rustore. Если у пользователя есть резюме на hh.ru, опыт работы автоматически продублируется в аккаунт. Информацию можно отредактировать, дополнить, удалить или скрыть. Все функции и опции продвижения в соцсети бесплатные.

  • В компании отметили, что для начинающих авторов контента команда предлагает обучающие материалы и проводит онлайн-курсы. Анонсы публикуют в канале «Сетка для авторов» внутри соцсети.

Источник: hh.ru
Источник: hh.ru

#новости #headhunter

11
39
39 комментариев
Дмитрий

Да не будет будущего у локальных соцсетей и форумов. Всем пихуй, есть телега, и я не понимаю зачем мне из одной условной песочницы, где есть вообще всё, бегать в другую.

10
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snolentinque

Вы буквально написали этот комментарий на локальном форуме.

7
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Илья Соломатов

еще прикол в том, что с коллегами из других компаний мало чем поделиться можно на самом деле, ведь инфа по проектам конфиденциальна

3
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Игорь Горбунов

С этим согласен, уже только мессенджеров есть, на любой вкус и цвет, будущего у каких новых точно нет

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Zloy Marketolog

от HeadHunterсоцсеть для безработных?)

5
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Император Нолимоций

На главной будет круглогодично баннер со звездой висеть про самый лучший и правильный контракт.

1
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Andrey Shepelyov

почему безработных?

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