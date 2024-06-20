Соцсеть для нетворкинга «Сетка» от HeadHunter открыла доступ всем пользователям

С первой сессии «Сетка» даёт пользователю возможность легко попасть в профессиональное комьюнити и развиваться там: показывает его сетки контактов, предлагает релевантный контент в ленте и в целом нативный пользовательский опыт. Также у нас есть простой и удобный функционал Q&A, который позволяет легко задавать вопросы сообществу, что очень важно для профессиональной соцсети.
Да не будет будущего у локальных соцсетей и форумов. Всем пихуй, есть телега, и я не понимаю зачем мне из одной условной песочницы, где есть вообще всё, бегать в другую.
Вы буквально написали этот комментарий на локальном форуме.
еще прикол в том, что с коллегами из других компаний мало чем поделиться можно на самом деле, ведь инфа по проектам конфиденциальна
С этим согласен, уже только мессенджеров есть, на любой вкус и цвет, будущего у каких новых точно нет
от HeadHunterсоцсеть для безработных?)
На главной будет круглогодично баннер со звездой висеть про самый лучший и правильный контракт.
почему безработных?