По собственным словам, из-за своего увольнения Брэй потеряет более миллиона долларов.

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Вице-президент Amazon и один из ведущих инженеров Amazon Web Services (облачного подразделения Amazon) Тим Брэй уволился из компании в знак протеста против действий руководства и заявил об этом в открытом письме. Он подал в отставку 1 мая.

Брэй решил уйти из компании после увольнения рабочих, публично протестовавших против условий работы во время пандемии Covid-19. В апреле Washington Post, принадлежащая главе Amazon Джеффу Безосу, сообщила, что компания уволила нескольких сотрудников, входящих в группу Amazon Employees for Climate Justice (AECJ). Они призывали Amazon к решительным действиям в связи с глобальной климатической ситуацией, напомнил Брэй.

Затем начались волнения на складах Amazon из-за пандемии коронавируса, напоминает бывший вице-президент компании. Рабочие призывали руководство предоставить больше масок и других средств защиты. Тогда компания уволила одного из активистов-сотрудников склада в Нью-Йорке. «Последней каплей» было увольнение двух лидеров AECJ, Эмили Каннингем и Марена Коста (Emily Cunningham и Maren Costa), пишет Брэй.

«Остаться вице-президентом Amazon означало одобрить действия, которые я презирал. Поэтому я подал в отставку», — заявил Брэй.

По его словам, несмотря на жалобы сотрудников компания «уделяет первостепенное внимание этому вопросу и прилагает огромные усилия для обеспечения безопасности складских помещений», но увольнение рабочих — это «симптом современного капитализма».

Но я также верю словам рабочих. В конце концов, наибольшая проблема не в том, как Amazon реагирует на Covid-19. Дело в том, что Amazon относится к сотрудникам складов как к взаимозаменяемым единицам, «бери и пакуй». Такое происходит не только у Amazon, это то, как работает капитализм в 21 веке. Тим Брэй бывший вице-президент Amazon

При этом Брэй отмечает, что в отличие от Amazon в подразделении AWS «по-человечески относятся к работникам».

Что касается зарплаты и акций, то это решение, вероятно, обойдётся мне более чем в миллион долларов до вычета налогов. И это не учитывая то, что я потерял лучшую работу из тех, что у меня когда-либо были, и очень хороших коллег. Так что я вполне себе подавлен. Тим Брэй бывший вице-президент Amazon