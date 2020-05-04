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По собственным словам, из-за своего увольнения Брэй потеряет более миллиона долларов.
Вице-президент Amazon и один из ведущих инженеров Amazon Web Services (облачного подразделения Amazon) Тим Брэй уволился из компании в знак протеста против действий руководства и заявил об этом в открытом письме. Он подал в отставку 1 мая.
Брэй решил уйти из компании после увольнения рабочих, публично протестовавших против условий работы во время пандемии Covid-19. В апреле Washington Post, принадлежащая главе Amazon Джеффу Безосу, сообщила, что компания уволила нескольких сотрудников, входящих в группу Amazon Employees for Climate Justice (AECJ). Они призывали Amazon к решительным действиям в связи с глобальной климатической ситуацией, напомнил Брэй.
Затем начались волнения на складах Amazon из-за пандемии коронавируса, напоминает бывший вице-президент компании. Рабочие призывали руководство предоставить больше масок и других средств защиты. Тогда компания уволила одного из активистов-сотрудников склада в Нью-Йорке. «Последней каплей» было увольнение двух лидеров AECJ, Эмили Каннингем и Марена Коста (Emily Cunningham и Maren Costa), пишет Брэй.
«Остаться вице-президентом Amazon означало одобрить действия, которые я презирал. Поэтому я подал в отставку», — заявил Брэй.
По его словам, несмотря на жалобы сотрудников компания «уделяет первостепенное внимание этому вопросу и прилагает огромные усилия для обеспечения безопасности складских помещений», но увольнение рабочих — это «симптом современного капитализма».
При этом Брэй отмечает, что в отличие от Amazon в подразделении AWS «по-человечески относятся к работникам».
Брэй пришёл в Amazon в 2014 году после четырёх лет работы в Google, где он был одним из создателей языка разметки XML. До этого он был директором по веб-технологиям в Sun Microsystems, где он сыграл ключевую роль в разработке Java и ее открытого исходного кода под GPL, напоминает ZDnet.
Молодец мужик, надеюсь, он найдет не менее достойную работу. В Амазоне давно уже скотское отношение сложилось к сотрудникам, особенно к наименее квалифицированным, судя по новостям прошлых лет.
...это то, как работает капитализм в 21 веке.
И в 20 и 19 заодно.
Какой дешевый популизм
Не такой уж и дешёвый.
А потом будем новость, что этот чувак просто перешёл работать в другую компанию на 100500 милионов
Почему он просто не отдал свой $1M тому активисту, которого уволили?
Пользы было бы больше.
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