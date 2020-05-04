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Карьера
Лиана Липанова
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Вице-президент Amazon Тим Брэй ушёл в отставку в знак протеста против увольнения рабочих после забастовок Материал редакции

По собственным словам, из-за своего увольнения Брэй потеряет более миллиона долларов.

13 комментариев
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Вице-президент Amazon и один из ведущих инженеров Amazon Web Services (облачного подразделения Amazon) Тим Брэй уволился из компании в знак протеста против действий руководства и заявил об этом в открытом письме. Он подал в отставку 1 мая.

Брэй решил уйти из компании после увольнения рабочих, публично протестовавших против условий работы во время пандемии Covid-19. В апреле Washington Post, принадлежащая главе Amazon Джеффу Безосу, сообщила, что компания уволила нескольких сотрудников, входящих в группу Amazon Employees for Climate Justice (AECJ). Они призывали Amazon к решительным действиям в связи с глобальной климатической ситуацией, напомнил Брэй.

Затем начались волнения на складах Amazon из-за пандемии коронавируса, напоминает бывший вице-президент компании. Рабочие призывали руководство предоставить больше масок и других средств защиты. Тогда компания уволила одного из активистов-сотрудников склада в Нью-Йорке. «Последней каплей» было увольнение двух лидеров AECJ, Эмили Каннингем и Марена Коста (Emily Cunningham и Maren Costa), пишет Брэй.

«Остаться вице-президентом Amazon означало одобрить действия, которые я презирал. Поэтому я подал в отставку», — заявил Брэй.

По его словам, несмотря на жалобы сотрудников компания «уделяет первостепенное внимание этому вопросу и прилагает огромные усилия для обеспечения безопасности складских помещений», но увольнение рабочих — это «симптом современного капитализма».

Но я также верю словам рабочих. В конце концов, наибольшая проблема не в том, как Amazon реагирует на Covid-19. Дело в том, что Amazon относится к сотрудникам складов как к взаимозаменяемым единицам, «бери и пакуй». Такое происходит не только у Amazon, это то, как работает капитализм в 21 веке.

Тим Брэй
бывший вице-президент Amazon

При этом Брэй отмечает, что в отличие от Amazon в подразделении AWS «по-человечески относятся к работникам».

Что касается зарплаты и акций, то это решение, вероятно, обойдётся мне более чем в миллион долларов до вычета налогов. И это не учитывая то, что я потерял лучшую работу из тех, что у меня когда-либо были, и очень хороших коллег. Так что я вполне себе подавлен.

Тим Брэй
бывший вице-президент Amazon

Брэй пришёл в Amazon в 2014 году после четырёх лет работы в Google, где он был одним из создателей языка разметки XML. До этого он был директором по веб-технологиям в Sun Microsystems, где он сыграл ключевую роль в разработке Java и ее открытого исходного кода под GPL, напоминает ZDnet.

#новость #amazon

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Nikolay Artamonov

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Молодец мужик, надеюсь, он найдет не менее достойную работу. В Амазоне давно уже скотское отношение сложилось к сотрудникам, особенно к наименее квалифицированным, судя по новостям прошлых лет.

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web-watcher

2
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Ed Lee

1

...это то, как работает капитализм в 21 веке.

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Ivan Boldyrev

Ed
2

И в 20 и 19 заодно. 

Ответить

Ed Lee

Ivan
0

можно еще вспомнить веселое средневековье, без капитализма но с феодализмом

Ответить

Ivan Boldyrev

Ed
0

На это много ума не надо. Ты вот вспомни, как на сушу вылазили... 

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Илитный Иксперт

0

Какой дешевый популизм

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Evgeni Nabokov

Илитный
1

Не такой уж и дешёвый.

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Илитный Иксперт

Evgeni
0

Не удивлюсь если он еще и заработал

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Николай Малков

0

А потом будем новость, что этот чувак просто перешёл работать в другую компанию на 100500 милионов

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Полет Нормальный

0

Пусть получает Российский паспорт

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Полет Нормальный

0

Почему он просто не отдал свой $1M тому активисту, которого уволили?
Пользы было бы больше.

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Evgeni Nabokov

Полет
0

Потому что у него нет этого миллиона.

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