Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Право
Приёмная
Дизайн
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Sergei Pankov
Карьера

Это не лень: как помочь сотруднику с депрессией

И почему штатный психолог и отпуск — не лучшие решения

Фото Pexels
Фото Pexels

Количество россиян с диагностированной депрессией оценивается в 5,5% — и это только те, кто попадает в поле зрения психиатров. То есть в среднего размера компании, в которой работают 100 сотрудников, от депрессии могут страдать 5 человек. Пандемия только обострила ситуацию: о симптомах тревоги и депрессии сообщают в три раза больше людей, чем год назад. А удаленная работа создает дополнительные риски: 41% сотрудников на удаленке говорят о высоком уровне стресса. Для сравнения: только 25% работников обычного офиса чувствуют себя так же.

Но даже в самых «открытых» компаниях тема депрессии по-прежнему остается табуированной. Это явно демонстрирует исследование Сары Эванс-Лако из Лондонской школы экономики и политических наук. Эванс-Лако изучала реакцию менеджеров на сотрудников с диагностированными депрессивными расстройствами в разных странах. Ученая выяснила, что в Азии управленцы в большей степени склонны избегать заболевших коллег. В Японии только 16% менеджеров готовы поддержать сотрудника с депрессией. В Китае и Южной Корее также принято игнорировать проблему. Самыми эмпатичными оказались управленцы из Мексики (67% заявили о готовности помочь), ЮАР и Испании (по 56%).

Такое отношение к вопросу со стороны менеджмента — «не моя проблема» — противоречит здравому смыслу. В 2016 году ученые подсчитали, что ментальные расстройства обходятся мировой экономике в $2,5 триллиона в год. Однако убытки терпят не только государство и страховые, которые оплачивают лечение. Компании теряют деньги, когда депрессия снижает продуктивность сотрудников. Но теряют они их обычно потому, что не поддерживают своих работников: Эванс-Лако также обнаружила, что люди, которые могут открыто говорить о болезни с руководителем и получать от него поддержку, работают гораздо лучше.

Как помочь сотрудникам сохранить ментальное здоровье? Как помочь тому из них, кто заболел депрессией? И можно ли уволить больного человека, если выздоровление никак не наступает? Чтобы ответить на эти вопросы, Reminder расспросил нью-йоркского психиатра Галину Миндлин и ее российского коллегу Кирилла Сычева, а также адвоката по предпринимательским делам Дмитрия Грица.

Доступ к психологической помощи

Пока внимание к ментальным проблемам сотрудников в России — скорее приятное исключение, нежели правило. Но некоторые российские компании уже начали предпринимать шаги в этом направлении. Например, включать в список услуг по ДМС однократный прием у психиатра и нанимать штатного психолога. Но офисный специалист по ментальному здоровью — хорошая идея только на первый взгляд. Сотрудники опасаются открыто говорить с ним, потому что работодатель может узнать содержание разговора и воспользоваться информацией против «жалобщика». Кроме того, к штатному психологу сложно попасть незаметно от коллег и руководителя. Ментальные проблемы все еще стигматизированы — а значит, сам факт обращения может стать поводом для осуждения.

Вместо того чтобы нанимать штатного психолога, лучше дать сотрудникам возможность многократно обращаться за психологической помощью к внешним специалистам и желательно — на бесплатной основе. Российские сервисы по подбору психотерапевтов начали предлагать такие корпоративные программы. Они есть, например, у «Ясно», Alter и YouTalk. Действуют подобные программы, как правило, следующим образом.

  • Сервис сообщает компании специально сгенерированный промокод, который сотрудники вводят при регистрации на сайте.
  • Работник заполняет анкету, и сервис подбирает ему специалиста.
  • Работодатель оплачивает услугу не за каждого сотрудника, а за фактически проведенные сессии.

Компании могут оплачивать своим сотрудникам всю стоимость сессий или компенсировать процент от каждой сессии (например, 70% оплачивает работодатель, а 30% — работник) или каждую n-сессию. При этом в Alter открыто выступают против полной компенсации психолога. По мнению создателей сервиса, сотрудник должен осознанно решиться на терапию, а компания может ему частично в этом помочь.

Нетоксичная атмосфера в компании

Доступ к психологу — не главный шаг в заботе о ментальном здоровье сотрудников. Самое важное — создать такую среду, чтобы люди понимали: депрессия — это обычное и нестыдное заболевание, с которым нужно обращаться к врачу. И коммуникацию внутри компании стоит выстраивать так, чтобы было понятно: депрессия может случиться с каждым.

Например, в американских корпорациях обычной практикой становятся так называемые Mental Health Day/Month. В этот период, рассказывает нью-йоркский психиатр Галина Миндлин, принято открыто делиться своими тревогами на неформальных встречах. Психиатр Кирилл Сычев предлагает заимствовать этот опыт: создать в российских компаниях «группы взаимопомощи», где работники в присутствии психологов смогут обсудить свои проблемы, высказаться и получить профессиональный совет. На разговор «по душам» важно собираться регулярно, например, раз в месяц. Такая практика снимает общее напряжение и дает возможность вовремя обнаружить, что коллеге или вам самим требуется помощь специалиста — признаться в этом вовсе не стыдно.

При этом любые проявления травли в компании — не важно, связана ли она с ментальными проблемами или нет — должны пресекаться на уровне как отдельных команд, так и высшего руководства. Личной беседы с агрессором в духе «больше так не делай» будет недостаточно: лидерам команд и HR-специалистам важно открыто заявить о неприемлемости подобного поведения перед всем коллективом.

Личный контакт с сотрудником

Еще один важный шаг, чтобы сформировать доверительную атмосферу в коллективе, — встречи one on one, регулярные разговоры сотрудника и его непосредственного руководителя в формате «один на один». Они позволяют выявить боли сотрудников еще на этапе их зарождения. Согласно отчету аналитической и консультационной компании Gallup, работники, которые регулярно встречаются со своими менеджерами с глазу на глаз, в три раза чаще чувствуют себя вовлеченными в деятельность компании.

Частота таких бесед может варьироваться в зависимости от потребностей сотрудника и его опыта. Бывший CEO корпорации Intel Эндрю Гроув в книге High Output Management рекомендует проводить встречи «один на один» в еженедельном режиме с новичками в компании и наиболее уязвимыми работниками, с «ветеранами» же вполне может быть достаточно разговора раз в несколько недель. Каждая такая встреча должна длиться, по его мнению, не менее часа.

Коуч Элизабет Грейс Сандерс также советует руководителям вносить встречи one on one в свой график и относиться к ним как к остальным рабочим обязанностям. На них нельзя опаздывать. Их нельзя отменять в последний момент. К встрече можно готовиться: составить примерный план беседы, выписать предварительные вопросы и тезисы. Смартфон нужно отложить в сторону и отключить оповещения, чтобы быть максимально вовлеченным в происходящее здесь и сейчас. Если не выполнять эти правила, то сотрудник почувствует: босс не очень-то в нем заинтересован.

Помощь сотруднику в депрессии

Итак, сотрудник столкнулся с депрессией. На первый взгляд кажется, что лучшее решение — отправить его на больничный или в отпуск, чтобы он отдыхал и лечился. На деле отпуск может стать медвежьей услугой: важнейший фактор выздоровления — интеграция человека в общество, поддержка и отзывчивость со стороны окружающих. Лучше позволить человеку продолжить работу — и скорректировать рабочие условия так, чтобы помочь его выздоровлению.

При легком и среднем течении заболевания психиатр Кирилл Сычев рекомендует сократить рабочий день и исключить жесткие дедлайны и другие провокаторы стресса. Например — постоянный микроконтроль и сообщения в мессенджерах в нерабочее время. Если работнику доставляет дискомфорт офисный шум, ему стоит предложить шумоподавляющие наушники, если страдает от недостаточного дневного освещения — пересадить ближе к окну. Кстати, именно так работодатель обязан действовать в отношении заболевшего сотрудника и в США. Согласно Americans With Disabilities Act (ADA), компания должна обеспечить ему «приемлемые условия» для работы: гибкий график, тихое рабочее место, возможность отлучаться в рабочее время к врачу или на групповую терапию, а также удаленку.

В тяжелых случаях, когда человек буквально не может встать с кровати, важно понимать: никакие административные методы воздействия не смогут поставить заболевшего сотрудника на ноги. Угрозы сократить зарплату или уволить лишь усугубят его состояние. В этом случае имеет смысл предложить сотруднику оплачиваемый отпуск или посоветовать оформить больничный.

Последняя опция возможна сейчас и в государственных психоневрологических диспансерах, и в частных клиниках. Например, в Европейском медицинском центре (EMC) сообщают, что могут оформить пациенту с депрессией больничный лист. При этом в строке «врач» они, как правило, пишут «терапевт», а не «психиатр». Делается это не только с целью сохранить врачебную тайну, но и чтобы уберечь человека от возможной стигматизации со стороны его коллег и работодателя. В клиниках «Чайка» и «Рассвет» также подтвердили, что могут выдать больничный человеку с депрессией, если врач сочтет его нетрудоспособным.

Срок такого medical leave, отмечает психиатр Галина Миндлин, зависит от течения болезни: в ее медицинской практике корпорации предоставляли страдающим от депрессии сотрудникам отпуск по болезни вплоть до трех месяцев с полным сохранением зарплаты. Больничный точно продлится не меньше 14 дней: после начала приема антидепрессантов должно пройти 2–3 недели, прежде чем пациент почувствует себя лучше. Кроме того, первое назначенное врачом лекарство может не подойти, и тогда придется менять терапию и начинать лечение заново — и продлевать больничный. Но есть проблема: при амбулаторном лечении российский врач может выдать листок нетрудоспособности только на 15 дней. Чтобы продлить больничный, сотруднику придется пройти врачебную комиссию, как следует из федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».

Увольнение сотрудника в депрессии

Предположим, что ситуация пошла по максимально неблагоприятному сценарию: процесс выздоровления затянулся, сотрудник не может работать долгое время. В таком случае его работу приходится переложить на плечи коллег. Но это может подорвать уже их ментальное здоровье. Этично ли будет уволить человека в депрессии, если ждать его выздоровления приходится слишком долго?

Каждому работодателю самому нужно определить ту грань, когда забота о благополучии одного сотрудника ставит под угрозу психологическое и физическое состояние остальных членов команды. Американская комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC) предлагает при решении об увольнении или сохранении сотрудника в штате честно оценивать его производительность и ценность, которую он уже принес и продолжает приносить организации. Но эксперты EEOC подчеркивают: даже если трезвая оценка ситуации приводит к выводу, что уволить человека — лучшее решение для компании, его права не должны нарушаться. Увы, в реальности работодатели часто вынуждают работника с депрессией уйти «по своей воле» или «по статье»: ходят по пятам и фиксируют все его нарушения.

У любого руководителя есть возможность уволить сотрудника с депрессией, не используя силовые методы и оставаясь человеком, объясняет адвокат по предпринимательским делам Дмитрий Гриц. Предпочтительным и наиболее легким способом будет расторжение договора по соглашению сторон. Второй, более сложный с бюрократической точки зрения вариант — прекращение трудового договора по обстоятельству, не зависящему от воли сторон. В этом случае на руках у сотрудника должно быть медицинское заключение, согласно которому он признан неспособным выполнять работу, предусмотренную его должностной инструкцией. Такой документ содержит комплексную оценку состояния здоровья человека.

Третий способ — увольнение в связи с тем, что из-за болезни работнику рекомендован перевод на другой функционал, но у компании подходящей должности нет или сотрудник сам отказался от перехода. Сотрудник также должен предоставить медицинское заключение по результатам обследования. Этот вариант, как и прекращение трудового договора по обстоятельству, не зависящему от воли сторон, предусматривает выплату компанией выходного пособия в сумме двухнедельного среднего заработка, помимо зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск.

Итак, чтобы позаботиться о ментальном здоровье сотрудников:

1. Заранее создайте пространство для разговора. Среда в коллективе должна быть такой, чтобы сотрудники не боялись делиться друг с другом и с руководителем проблемами, которые влияют на их продуктивность. Если у компании есть возможность, стоит оплатить визиты сотрудников к стороннему психологу. Это не только поможет сотрудникам быть более устойчивыми и гарантирует, что они вовремя получат нужную помощь, но и покажет, что вы сами как руководитель позитивно относитесь к ментальному здоровью. Еще можно организовать в компании регулярную группу поддержки, которую будет вести профессиональный психолог. Но тогда важно не допустить утечек происходящего на встречах. Если все это получится, то, во-первых, сотрудникам будет легче справляться со стрессом, а значит, они более вероятно останутся здоровы. Во-вторых, даже столкнувшись с депрессией, они с большей вероятностью обратятся за помощью к специалисту и к руководителю, а не будут скрывать свое состояние, пока оно не станет совсем тяжелым.

2. Не обесценивайте проблему и проявите эмпатию. Исключите из лексикона фразы вроде «соберись». Или, напротив — «расслабься», «не волнуйся». Человек может внешне не проявлять признаки заболевания, поэтому оставьте при себе сомнения в духе «что-то ты не такой уж и грустный». Важно не пытаться оценивать тяжесть болезни, даже если этим вы хотите подбодрить: «могло быть и хуже», «не так уж все и плохо» — это не облегчит страдания собеседника, а создаст впечатление, что вы не относитесь к ним серьезно. Депрессия — не то, что можно контролировать силой воли, так что стоит избегать и фраз типа «это все в твоей голове» и «ты это все придумал». Подобрать правильные слова в беседе со страдающим депрессией порой трудно. Не бойтесь признаться в этом: «Я не знаю, что сказать прямо сейчас». А если осознали, что ранее произнесли нечто обидное, верным решением будет извиниться.

3. Предложите помощь сотруднику с депрессией. Не стоит сразу отправлять его в отпуск или на больничный. Если состояние человека не тяжелое, нужно упростить условия работы: сократить рабочий день, позволить работать из дома, не перегружать задачами. В случае тяжелого течения заболевания — отпустить в оплачиваемый отпуск или рекомендовать оформить больничный. Если дождаться выздоровления не получится и не остается иного выхода, кроме увольнения, оформите его этично.

#здоровье #психология

1
1 комментарий
Sergey Dyakonov

Ничего себе сколько букв написали, чтобы подвести к последнему предложению - самому правильному - гнать депрессушника ссаными тряпками. Всё равно в рамках трудовых отношений его не вытянешь. Зато сам туда угодишь. Я сам депрессушник - знаю о чем говорю.

Ответить