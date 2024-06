Это не лень: как помочь сотруднику с депрессией

Еще один важный шаг, чтобы сформировать доверительную атмосферу в коллективе, — встречи one on one, регулярные разговоры сотрудника и его непосредственного руководителя в формате «один на один». Они позволяют выявить боли сотрудников еще на этапе их зарождения. Согласно отчету аналитической и консультационной компании Gallup, работники, которые регулярно встречаются со своими менеджерами с глазу на глаз, в три раза чаще чувствуют себя вовлеченными в деятельность компании.