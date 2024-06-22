Это не лень: как помочь сотруднику с депрессией

1. Заранее создайте пространство для разговора. Среда в коллективе должна быть такой, чтобы сотрудники не боялись делиться друг с другом и с руководителем проблемами, которые влияют на их продуктивность. Если у компании есть возможность, стоит оплатить визиты сотрудников к стороннему психологу. Это не только поможет сотрудникам быть более устойчивыми и гарантирует, что они вовремя получат нужную помощь, но и покажет, что вы сами как руководитель позитивно относитесь к ментальному здоровью. Еще можно организовать в компании регулярную группу поддержки, которую будет вести профессиональный психолог. Но тогда важно не допустить утечек происходящего на встречах. Если все это получится, то, во-первых, сотрудникам будет легче справляться со стрессом, а значит, они более вероятно останутся здоровы. Во-вторых, даже столкнувшись с депрессией, они с большей вероятностью обратятся за помощью к специалисту и к руководителю, а не будут скрывать свое состояние, пока оно не станет совсем тяжелым.