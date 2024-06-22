«Можно сказать, что начальник был м**ак и непрофессионал, а можно — что не смог с ним сработаться»

Поэтому, если вы оказались в ситуации неприятного увольнения и чувствуете себя подавленным и уставшим, лучше не пытайтесь резко сразу всё исправить — айда на собеседования! Есть шанс, что вы сделаете себе хуже. Возьмите хотя бы несколько дней, чтобы выдохнуть, чтобы проанализировать собственную ситуацию, найти то, на что можете опереться при плохих вариантах (поддержку близких, возможность снизить расходы и т. д.). Банально выспитесь, успокойтесь и, возможно, поговорите со специалистом для того, чтобы найти вот эти внутренние силы, которые в вас почувствует работодатель.