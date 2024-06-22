«Можно сказать, что начальник был м**ак и непрофессионал, а можно — что не смог с ним сработаться»

И тут вопрос — окажутся ли эти особенности для кандидата тем, с чем в целом можно жить, или нет. Например, если кандидат называет в качестве основной причины увольнения постоянные переработки, из-за чего он не имел возможности общаться с семьей, а у компании ровно такая ситуация — скорее всего уход может повториться. Тогда лучше подстраховаться заранее и (при невозможности решить проблему с переработками прямо сейчас) найти кандидата, для которого эта ситуация не будет критичной.