В Okko Гродецкий работал с 2010 года.

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Онлайн-кинотеатр ivi обновил команду менеджмента, рассказали vc.ru в компании. На пост исполнительного директора был назначен Иван Гродецкий, с 2010 года работавший в онлайн-кинотеатре Okko: сначала коммерческим, а с 2015 года — генеральным директором.

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Гродецкий сосредоточится на руководстве операционной деятельности компании. Он будет напрямую подчиняться гендиректору и основателю сервиса Олегу Туманову, уточнили в ivi.

Помимо Гродецкого в компанию пришёл Юрий Смагаринский, ранее занимавший пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису «Билайна». Смагаринский станет коммерческим директором ivi. Он сосредоточится на развитии дистрибуции и партнёрств в России, а также развитии сервиса за рубежом.