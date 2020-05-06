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Карьера
Галина Мубаракшина
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Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий стал исполнительным директором онлайн-кинотеатра ivi Материал редакции

В Okko Гродецкий работал с 2010 года.

2 комментария
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Онлайн-кинотеатр ivi обновил команду менеджмента, рассказали vc.ru в компании. На пост исполнительного директора был назначен Иван Гродецкий, с 2010 года работавший в онлайн-кинотеатре Okko: сначала коммерческим, а с 2015 года — генеральным директором.

Страница Ивана Гродецкого в Facebook

Гродецкий сосредоточится на руководстве операционной деятельности компании. Он будет напрямую подчиняться гендиректору и основателю сервиса Олегу Туманову, уточнили в ivi.

Помимо Гродецкого в компанию пришёл Юрий Смагаринский, ранее занимавший пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису «Билайна». Смагаринский станет коммерческим директором ivi. Он сосредоточится на развитии дистрибуции и партнёрств в России, а также развитии сервиса за рубежом.

Руководителем контентного направления онлайн-кинотеатра станет бывший вице-президент по продажам и международным проектам кинокомпании Star Media Мария Гречишникова.

#новость #ivi #okko

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Антон

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Окко бодрее вроде.

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Александр Блинков

1

Надеюсь Okko не испортится)

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