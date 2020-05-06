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В Okko Гродецкий работал с 2010 года.
Онлайн-кинотеатр ivi обновил команду менеджмента, рассказали vc.ru в компании. На пост исполнительного директора был назначен Иван Гродецкий, с 2010 года работавший в онлайн-кинотеатре Okko: сначала коммерческим, а с 2015 года — генеральным директором.
Гродецкий сосредоточится на руководстве операционной деятельности компании. Он будет напрямую подчиняться гендиректору и основателю сервиса Олегу Туманову, уточнили в ivi.
Помимо Гродецкого в компанию пришёл Юрий Смагаринский, ранее занимавший пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису «Билайна». Смагаринский станет коммерческим директором ivi. Он сосредоточится на развитии дистрибуции и партнёрств в России, а также развитии сервиса за рубежом.
Руководителем контентного направления онлайн-кинотеатра станет бывший вице-президент по продажам и международным проектам кинокомпании Star Media Мария Гречишникова.
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