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Альберт Хабибрахимов
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Cnet: бывший глава Google Эрик Шмидт ушёл с поста технического советника и окончательно покинул компанию Материал редакции

Он остался акционером Alphabet с пакетом стоимостью больше $5 млрд.

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Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт окончательно покинул компанию, пишет Cnet со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. 65-летний менеджер ушёл ещё в феврале 2020 года, но известно об этом стало только сейчас, уточняет издание.

Последние два года Шмидт не занимался операционной деятельностью: в январе 2018 года он ушёл с поста председателя совета директоров Alphabet и продолжил работать с холдингом в качестве консультанта по вопросам науки и технологий. В мае 2019 года Шмидт покинул совет директоров Alphabet, но остался консультантом.

Google никогда не описывала, в чём именно заключалась работа Шмидта как советника. Его официальная зарплата составляла один доллар в год, у него было два помощника, которые продолжат работать в Alphabet на других должностях, пишет издание. По данным FactSet, Шмидту принадлежит 4,1 млн акций Alphabet, Cnet оценивает стоимость его пакета в $5,3 млрд.

Представители Google и Шмидта отказались комментировать его уход.

Cnet

Шмидт возглавлял Google с 2001 по 2011 год. Под его руководством компания выросла из стартапа в технологического гиганта, отмечает Cnet: помимо поисковой системы Google занялась развитием электронной почты, онлайн-видео, мобильной операционной системы и других технологий. В 2004 году компания провела IPO на бирже Nasdaq.

Cnet отмечает, что в то же время Шмидт преуменьшал проблемы конфиденциальности данных. А после ухода с поста гендиректора начал сотрудничать с Пентагоном и работать над военными инициативами США, из-за чего критики выражали беспокойство по поводу того, что Шмидт может лоббировать интересы Google, например в дорогостоящих военных контрактах.

#новость #google #эрикшмидт

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