После фильма о Долине, многие зажглись. Мне написали тысячи ребят, которым близки наши ценности. Тысячи мечтающих найти своих и создать что-то большое. Вот бы нам объединиться! Найти место встречи. Я не думаю, что такое место можно найти. Его нужно создать. Поэтому мы с Колей Давыдовым придумали cообщество «Место».

Здесь люди с идеями питчат и находят последователей. Люди с умениями собираются в команды и строят. А люди с деньгами — в них инвестируют.

