Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Проект некоммерческий и не связан с Google и Gagarin Capital, сооснователь которого Николай Давыдов также стал автором «Места».
Директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов анонсировали онлайн-проект «Место» — сообщество инвесторов и стартапов. Об этом в Instagram рассказал Дороничев.
По его словам, идея создания проекта пришла к ним после фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине.
Проект некоммерчский и не связан с Google и Gagarin Capital, объяснил Дороничев.
«Мы хотим чтобы сообщество росло и развивалось самостоятельно на базе заложенных нами принципов. Мы хотим, чтобы "Место" принадлежало не нам, а участникам», — добавил он.
Чтобы присоединиться к сообществу, нужно заполнить анкету на сайте.
Респект Юрию, многие вдохновились после просмотра ролика. Я смотрел не отрываясь!!💪 Уже больше 17 млн просмотров на Youtube!
Чему вдохновились?
Умению Дудя генерировать миллионы просмотров не только на ноунейм рэперах, но и на ноунейм стартаперах
Правильное слово, неверно, не вдохновились, а - выдохнули. На 3 часа отвлеклись от всей это российской депрессухи с кромешной нищетой, ворами, ментами, попами и пропагандой. То есть речь не идёт о вдохновении, скорее: "А чё так можно было?". 😁
Ну хоть какая то польза от фильма дудя, хотя фильм в целом однобокий только хорошее, хотя по честному нужно было бы рассказать о тех кому не удалось и почему, тогда стал бы полезней...
Людей трудно зажечь, а потухнуть они и сами рады, стоит ли тогда силы тратить на опускание матки?
Нет ни одной человеческой сферы, где большинство не потерпело бы неудачу, всем интересно сколько можно выиграть в лотерею, а не сколько купили билетик и проиграли.
Ну, негативный опыт может оттолкнуть людей и вообще отбить желание двигаться хоть куда-то. Если рассказать негативную сторону, то люди, у которых, возможно, всё бы получилось, тоже могли бы не поехать. А если поехали, и не получилось, сомневаюсь, что остановятся после всего этого. Да, не получится в Долине. Вернутся в Россию и сделают что-то хорошее здесь.
Парни, ну так про форекс тоже рассказывают, как много там можно заработать, а по факту зарабатывают единицы...Я считаю, что вещи нужно освещать всестронне для лучшего понимания, а то рассказывают как в той сказке - про горы золота, забыв упомянуть про дракона...
блин, если честно, то надоело. Вся журналистика вокруг построена на негативном хайпе. Дай волю НТВ и РенТВ и они расскажут, что предпринимательство вызывает рак яичек у окружающих предпринимателя людей.
Пусть хоть где-то хоть чуть-чуть позажигают звезды, ведь это кому-то да нужно...
Как на негативном? На федеральных каналах сплошной позитив: с вирусом героически борются, тесты бесплатно делают, ИВЛ-ы производят, больницы строят, масками всех обеспечивают, помощь нуждающимся оказывают, предпринимателей поддерживают! Беспрецедентная поддержка всех граждан РФ!
Святые угодники, сколько же хейта от типа элитных айтишников и стартаперов с VC. Одним дизайн не нравится, другим однобокий фильм дудя, третьи ещё до запуска записали Дороничева в инфоцыгане авансом, четвертые уже всех наградили званием хомячки.
Чуваки просто хотят на волне повышенного интереса к теме попробовать на коленке собрать комьюнити. Что в этом плохого?!
А нам всё равно не нравится! Явно развод и обман! />
Это прикол какой то или что!? Сайт на тилде да и еще состоящий из простой формы(ты нам расскажи идею мы может с тобой свяжемся) Директор по продуктам гугла не может сделать нормальную площадку для инвесторов и стартапов wat !?
Директор по продуктам хорошо отличает суть вещей от шелухи. Успех гипотезы на этой стадии не зависит от дизайна сайта.
Странно только, что Ютуб мобильный ваш директор не сделал прибыльным за столько лет. Как и Stadia, которую только ленивый не пнул. Ох уж это стандартное русское желание сотворить себе кумира.
А как технический директор связан с прибыльностью продукта? Это же не стартап, а большая компания, где каждый делает свою работу
Так реализуйте свою гениальную идею сами, это же так легко. не нужны никакие единомышленники
Ох уж эти стартап идеи на Tilda за одну ночь. Упаковали хотя бы сайт для трафика изначально )
Зачем? Сомневаюсь, что проект носит изначально коммерческий характер. Тем, кому нужно, сами найдут
Как программист, скажу что написать свой код всегда проще, чем разобраться в чужом, вот и эти решили ни искать уже такие "места", а создать свое с блэкджеком и ...)
Написать свой плохой код проще чем разбираться в чужом плохом коде. Хороший код читабелен, понятен и реюзабелен.
Могли бы для начала с KPI и OKR определится да аджайл настроить параллельно прописав все рабоче процессы. А то сделали сайтик на тилде за ночь, ужас.
Плюс непонятно как будет выглядеть скрам борд, какие в нём будут колонки и как будет организованы планнинги и во сколько утренний стэндап? Про неясность брейнсторминга внутри коммьюнити вообще молчу. Кто их учил стартапы создавать?
Для хомячков. Ещё тренинги начнут проводить. А на тренинге продавать следующий тренинг, что бы ипотеку за дом платить.
Не зря Дуров сказал, что они лицемеры.
Какой же клоун! Хорошо, когда твоя мамка тебя везде пропихнула, а у тебя все равно не хватает соображалки, только разводить хомяков...
Чё злые-то такие?) Проект явно кому-то будет интересен.
Например, я тупой, но умею что-то делать руками. Возможно есть в этом мире человек с головой, которому нужны руки, и нам всего лишь нужно место встречи) Ну это я так, образно)
Ты не тупой. Каждый в своём таланте прекрасен.
"Многие зажглись"
Многие это кто? Те кто в теме и до этого знали, что и как.
Бл, какая же ржака.
да пофиг на дизайн сайта, главное чтобы задачу свою решали, можно вообще было в Гугл доксе и с Гугл формой сделать. Главное начать, а дизайн походу дело улучшат
Андрей Дороничев тот еще жук. Сначала всем втирал, что запустил мобильный youtube, хотя на самом деле был рядовым подмастерьем в большой команде. Сейчас будет всем втирать, как делать стартапы. За деньги, естественно.
На мой взгляд неплохо. Люди воспользовались свалившейся популярностью и решили направить всю эту шумиху в какое-то русло (хорошее или не очень - время покажет).
*будет забавно, если через пять-десять лет, вся эта идея перерастет в нечто большое с RU корнями объединяющее тысячи или даже миллионы людей и они объединившиеся с идеями + деньгами, будут выдавать больше полезности чем наши Иннополисы и подконтрольные гос.структурам "долины".
Кто отправил анкету - лайк :)
Николай Давыдов по случайности провел одну сделку в качестве наемного менеджера и уже возомнил себя успешным инвесторам. Сейчас все деньги на аренуд доме потратит и вернется в России, советы давать, как стартапы развивать.
Дураки, нельзя что-то полезно слепить только собрав кучку даже умных людей. Все питчи-хуучи - ерунда.
С идеей нужно заниматься в буквальном смысле сексом, спать, кормить - только так так будет результат. Смотрите на природу:)
А все эти питчи - педерастия без результата
Выделить "место" для слива свежей крови из России?
Отличная идея!
(тамада - отличный, и конкурсы - интересные (с)
YouTube был создан в феврале 2005 года Стивом Ченом, Чадом Хёрдли и Джаведом Каримом — тремя бывшими работниками PayPal в Сан-Бруно, Калифорния. Мобильный Youtube уже работал до Андрея и никакого отношения к топ-менеджменту Google он не имеет. CEO Youtube является Susan Wojcicki, в Linkedin десяток людей, которые стоят за Youtube и работают там десяток лет.
Он уже начал разъезжать на гибридном лексусе и рассказывать, как открыть свой стартап, а заодно и получить гринкарту, или еще не дошел до этой стадии?
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