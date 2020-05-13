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Лиана Липанова
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Топ-менеджер Google Андрей Дороничев анонсировал сообщество для инвесторов и стартапов после фильма Дудя о Долине Материал редакции

Проект некоммерческий и не связан с Google и Gagarin Capital, сооснователь которого Николай Давыдов также стал автором «Места».

51 комментарий
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Директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов анонсировали онлайн-проект «Место» — сообщество инвесторов и стартапов. Об этом в Instagram рассказал Дороничев.

По его словам, идея создания проекта пришла к ним после фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине.

После фильма о Долине, многие зажглись. Мне написали тысячи ребят, которым близки наши ценности. Тысячи мечтающих найти своих и создать что-то большое. Вот бы нам объединиться! Найти место встречи. Я не думаю, что такое место можно найти. Его нужно создать. Поэтому мы с Колей Давыдовым придумали cообщество «Место».

Здесь люди с идеями питчат и находят последователей. Люди с умениями собираются в команды и строят. А люди с деньгами — в них инвестируют.

Андрей Дороничев
директор по продуктам Google

Проект некоммерчский и не связан с Google и Gagarin Capital, объяснил Дороничев.

«Мы хотим чтобы сообщество росло и развивалось самостоятельно на базе заложенных нами принципов. Мы хотим, чтобы "Место" принадлежало не нам, а участникам», — добавил он.

Чтобы присоединиться к сообществу, нужно заполнить анкету на сайте.

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51 комментарий
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Media Shaper

6

Респект Юрию, многие вдохновились после просмотра ролика. Я смотрел не отрываясь!!💪 Уже больше 17 млн просмотров на Youtube!

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Александр Якунин

Media
18

Чему вдохновились?

Ответить

Magistr Architecture

Александр
23

Умению Дудя генерировать миллионы просмотров не только на ноунейм рэперах, но и на ноунейм стартаперах

Ответить

Valera Rybakoff

Александр
2

Правильное слово, неверно, не вдохновились, а - выдохнули. На 3 часа отвлеклись от всей это российской депрессухи с кромешной нищетой, ворами, ментами, попами и пропагандой. То есть речь не идёт о вдохновении, скорее: "А чё так можно было?". 😁

Ответить

Magistr Architecture

Media
1

Встали в очередь на визу?😂

Ответить

Станислав Кудрявцев

7

Ну хоть какая то польза от фильма дудя, хотя фильм в целом однобокий только хорошее, хотя по честному нужно было бы рассказать о тех кому не удалось и почему, тогда стал бы полезней...

Ответить

Денис Демидов

Станислав
23

Людей трудно зажечь, а потухнуть они и сами рады, стоит ли тогда силы тратить на опускание матки?
Нет ни одной человеческой сферы, где большинство не потерпело бы неудачу, всем интересно сколько можно выиграть в лотерею, а не сколько купили билетик и проиграли.

Ответить

Андрей Антонов

Станислав
6

Ну, негативный опыт может оттолкнуть людей и вообще отбить желание двигаться хоть куда-то. Если рассказать негативную сторону, то люди, у которых, возможно, всё бы получилось, тоже могли бы не поехать. А если поехали, и не получилось, сомневаюсь, что остановятся после всего этого. Да, не получится в Долине. Вернутся в Россию и сделают что-то хорошее здесь.

Ответить

Станислав Кудрявцев

Андрей
6

Парни, ну так про форекс тоже рассказывают, как много там можно заработать, а по факту зарабатывают единицы...Я считаю, что вещи нужно освещать всестронне для лучшего понимания, а то рассказывают как в той сказке - про горы золота, забыв упомянуть про дракона...

Ответить

Roman Nikitin

Станислав
3

блин, если честно, то надоело. Вся журналистика вокруг построена на негативном хайпе. Дай волю НТВ и РенТВ и они расскажут, что предпринимательство вызывает рак яичек у окружающих предпринимателя людей. 
Пусть хоть где-то хоть чуть-чуть позажигают звезды, ведь это кому-то да нужно...

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Анатолий Б.

Roman
0

Как на негативном? На федеральных каналах сплошной позитив: с вирусом героически борются, тесты бесплатно делают, ИВЛ-ы производят, больницы строят, масками всех обеспечивают, помощь нуждающимся оказывают, предпринимателей поддерживают! Беспрецедентная поддержка всех граждан РФ!

Ответить

Ivan Kalinin

11

Святые угодники, сколько же хейта от типа элитных айтишников и стартаперов с VC. Одним дизайн не нравится, другим однобокий фильм дудя, третьи ещё до запуска записали Дороничева в инфоцыгане авансом, четвертые уже всех наградили званием хомячки.
Чуваки просто хотят на волне повышенного интереса к теме попробовать на коленке собрать комьюнити. Что в этом плохого?!

Ответить

Igor Kalashnikov

Ivan
0

А нам всё равно не нравится! Явно развод и обман! />

Ответить

Ilya Shubenok

Igor
0

Ага, украдут твою идею, бу го га! 

Ответить

Roberto Martinez

–12

Это прикол какой то или что!? Сайт на тилде да и еще состоящий из простой формы(ты нам расскажи идею мы может с тобой свяжемся) Директор по продуктам гугла не может сделать нормальную площадку для инвесторов и стартапов wat !?

Ответить

Hrachik Adjamian

Roberto
25

Директор по продуктам хорошо отличает суть вещей от шелухи. Успех гипотезы на этой стадии не зависит от дизайна сайта.

Ответить

BearStrikesBack

Hrachik
1

Странно только, что Ютуб мобильный ваш директор не сделал прибыльным за столько лет. Как и Stadia, которую только ленивый не пнул. Ох уж это стандартное русское желание сотворить себе кумира.

Ответить

Alexander Ragin

BearStrikesBack
0

А как технический директор связан с прибыльностью продукта? Это же не стартап, а большая компания, где каждый делает свою работу

Ответить

Da Apricot

Roberto
0

Так реализуйте свою гениальную идею сами, это же так легко. не нужны никакие единомышленники

Ответить

Макар Брельгин

1

Ох уж эти стартап идеи на Tilda за одну ночь. Упаковали хотя бы сайт для трафика изначально )

Ответить

Андрей Антонов

Макар
12

Зачем? Сомневаюсь, что проект носит изначально коммерческий характер. Тем, кому нужно, сами найдут

Ответить

Станислав Кудрявцев

Андрей
1

Как программист, скажу что написать свой код всегда проще, чем разобраться в чужом, вот и эти решили ни искать уже такие "места", а создать свое с блэкджеком и ...)

Ответить

Михаил Качалов

Станислав
–1

Написать свой плохой код проще чем разбираться в чужом плохом коде. Хороший код читабелен, понятен и реюзабелен.

Ответить

бонч

Макар
12

Могли бы для начала с KPI и OKR определится да аджайл настроить параллельно прописав все рабоче процессы. А то сделали сайтик на тилде за ночь, ужас.
Плюс непонятно как будет выглядеть скрам борд, какие в нём будут колонки и как будет организованы планнинги и во сколько утренний стэндап? Про неясность брейнсторминга внутри коммьюнити вообще молчу. Кто их учил стартапы создавать?

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Александр Казанский

бонч
1

"Вы говорите словами из IKEA "))

Ответить

Николай Малков

–5

Опять какой-то развод. А хомячки уже визжат от удовольствия.

Ответить

Eugene Smirnov

4

Для хомячков. Ещё тренинги начнут проводить. А на тренинге продавать следующий тренинг, что бы ипотеку за дом платить.

Ответить

Eugene Smirnov

Eugene
3

Не зря Дуров сказал, что они лицемеры.

Ответить

Eric Lee

Eugene
3

Уже.

Ответить

Eugene Smirnov

Eric
2

Бля.

Ответить

Николай Малков

Eric
1

Какой же клоун!  Хорошо, когда твоя мамка тебя везде пропихнула, а у тебя все равно не хватает соображалки, только разводить хомяков...

Ответить

Алексис Второй

Eric
0

Этот кэмп ещё Додудя существовал.

Ответить

Евгений Пособилов

3

Чё злые-то такие?) Проект явно кому-то будет интересен.
Например, я тупой, но умею что-то делать руками. Возможно есть в этом мире человек с головой, которому нужны руки, и нам всего лишь нужно место встречи) Ну это я так, образно)

Ответить

Eugene Smirnov

Евгений
3

Ты не тупой. Каждый в своём таланте прекрасен.

Ответить

Евгений Пособилов

Eugene
0
Ответить

Artem 69

2

"Многие зажглись" 
Многие это кто? Те кто в теме и до этого знали, что и как.
Бл, какая же ржака. 

Ответить

Roman Nenznaskiy

Artem
–1

Вы забыли в конце вашего комментария ГыГы добавить. 

Ответить

Chingis Alekenov

2

да пофиг на дизайн сайта, главное чтобы задачу свою решали, можно вообще было в Гугл доксе и с Гугл формой сделать. Главное начать, а дизайн походу дело улучшат 

Ответить

Полет Нормальный

2

Андрей Дороничев тот еще жук. Сначала всем втирал, что запустил мобильный youtube, хотя на самом деле был рядовым подмастерьем в большой команде. Сейчас будет всем втирать, как делать стартапы. За деньги, естественно.

Ответить

Никита Лихачёв

0

На базе чего у них сделан форум и чат?

Ответить

Иванка Сегодина

1

На мой взгляд неплохо. Люди воспользовались свалившейся популярностью и решили направить всю эту шумиху в какое-то русло (хорошее или не очень - время покажет). 
*будет забавно, если через пять-десять лет, вся эта идея перерастет в нечто большое с RU корнями объединяющее тысячи или даже миллионы людей и они объединившиеся с идеями + деньгами, будут выдавать больше полезности чем наши Иннополисы и подконтрольные гос.структурам "долины".

Ответить

Zachary Vichinsky

0

Кто отправил анкету - лайк :)

Ответить

Zachary Vichinsky

Zachary
–1
Ответить

Полет Нормальный

1

Николай Давыдов по случайности провел одну сделку в качестве наемного менеджера и уже возомнил себя успешным инвесторам. Сейчас все деньги на аренуд доме потратит и вернется в России, советы давать, как стартапы развивать.

Ответить

Alexander Pavlyut

1

Ох уж эти стартапные запуски на тильдах.

Ответить

Роман Красовский

0

Дураки, нельзя что-то полезно слепить только собрав кучку даже умных людей. Все питчи-хуучи - ерунда. 
С идеей нужно заниматься в  буквальном смысле сексом, спать, кормить - только так так будет результат. Смотрите на природу:)
А все эти питчи - педерастия без результата

Ответить

Лев Щенин

0

Выделить "место" для слива свежей крови из России?
Отличная идея!
(тамада - отличный, и конкурсы - интересные (с)

Ответить

Alexander Matveev

0

Сериал? :)

Ответить

Вячеслав Витковский

0

YouTube был создан в феврале 2005 года Стивом Ченом, Чадом Хёрдли и Джаведом Каримом — тремя бывшими работниками PayPal в Сан-Бруно, Калифорния. Мобильный Youtube уже работал до Андрея и никакого отношения к топ-менеджменту Google он не имеет. CEO Youtube является Susan Wojcicki, в Linkedin десяток людей, которые стоят за Youtube и работают там десяток лет.

Ответить

Sergei Bakotin

0

Он уже начал разъезжать на гибридном лексусе и рассказывать, как открыть свой стартап, а заодно и получить гринкарту, или еще не дошел до этой стадии?

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Дмитрий Корнеев

–1

Будь как Дудь!

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