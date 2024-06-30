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Полина Лааксо
Карьера

«Сотрудники, которые ставят личную жизнь выше работы, — просто прохожие»

Рост конкуренции среди технологических компаний в Китае снова заставляет сотрудников всё больше перерабатывать. Есть ли от этого польза — в конспекте материала FT.

Источник фото: NYT
Источник фото: NYT

Долгое время сотрудники китайских технологических компаний работали по графику «996» — с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю. Основатель Alibaba Group Джек Ма, например, считал это «благом», специалисты — нет. Они организовали движение 996.icu, где ICU с английского — отделение интенсивной терапии. Именно туда можно было угодить с таким графиком, считали его противники.

Они заполучили поддержку государственных СМИ, и уже в 2021 году правительство объявило «996» незаконным. Однако давление на сотрудников всё равно не особо смягчилось, так как экономический рост замедляется, акции дешевеют, а инвесторы скрупулёзнее подходят к отбору проектов для инвестиций.

Основатель ecommerce-компании JD.com Ричард Лю на недавнем корпоративном звонке заявил: «Среди нас есть сотрудники, которые ставят свою личную жизнь на первое место, а работу на второе. Я понимаю — не все хотят упорно трудиться. Но тогда скажу вот что: такие сотрудники нам не братья — просто прохожие. И вместе нам работать не стоит».

В основном это касалось инженеров-разработчиков, которые не приносят компании желаемых результатов в условиях жёсткой конкуренции.

В 2023 году маркетплейс Pinduoduo получил прибыль в размере 60 млрд юаней — это по 3,4 млн юаней на каждого из 17 тысяч сотрудников. При этом в 2021 году двое специалистов компании скончались — как считают их коллеги, отчасти из-за сильного переутомления.

Бывшая сотрудница Pinduoduo рассказала FT, что за два года работы в компании она практически перестала общаться с друзьями, заниматься хобби и вести личную жизнь. Уволившись же, она «вновь стала частью общества».

В угоду эффективности компании вроде Alibaba и Tencent сократили десятки тысяч сотрудников, из-за чего оставшиеся всё больше переживали, что могут стать следующими.

Тревожнее всего приходится специалистам от 35 лет и старше. Многим руководителям не нравится, что они просят больше денег и не готовы работать больше обычного, так как после работы их ждут ещё и домашние обязанности.

Вице-президенту по связям с общественностью Baidu Цюй Цзин, впрочем, всё равно. В публичных видеороликах она заявила: если сотрудник не готов сопровождать её в командировках длительностью в 50 дней или всегда быть на связи, значит, на прибавку или повышение он может не рассчитывать. «Я им не мама. Меня волнуют только результаты», — объяснила она.

Baidu в итоге уволила девушку и подчеркнула, что её взгляды не отражают культуру компании. Но опрошенные изданием работники разных технологических фирм признались, что узнали в ней своих начальников — тех, что будут ждать от них ответа даже в отпуске.

Собеседник FT, руководящий технологической компанией в Китае, говорит, что понимает желание сотрудников уходить в 19:30 — дома их ждут семьи. Но конкуренты работают до 21:00 или 22:00. «Как мы сможем выжить, если не сделаем того же?» — говорит он.

С точки зрения бизнеса он, возможно, прав. Кроме того, у тех же инженеров-разработчиков одни из самых высоких зарплат, поэтому и ожидания от них соответствующие. Но, например, разработчик из Tencent Games не уверен, что именно так должен выглядеть путь к большей производительности. По его словам, сотрудники как шестерёнки — скрежещут без смазки, пока не износятся совсем.

#переработки #китай

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4 комментария
Невероятный Блондин

руководящий технологической компанией в Китае, говорит, что понимает желание сотрудников уходить в 19:30 — дома их ждут семьи. Но конкуренты работают до 21:00 или 22:00. «Как мы сможем выжить, если не сделаем того же?» — говорит он.Катаешь жалобу на конкурентов о нарушении трудового законодательства, Делов-то.

А ты точно руководишь технологической компанией?🤭🤭🤭

2
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Вадим Д.

Жизнь работников никому не интересна.
А в Китае и подавно.

1
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Алекс Ввв

Если доходы кампании реально равномерно разделены между всеми сотрудниками . то можно ожидать от всех полной и равной отдачи. и они так же знают что уходя у них выкупят их долю за рыночные деньги тоесть им интересно поработать так чтоб устав получить больше выплат за свою дольку. Если же работают одни, а богатеют другие - то смысл идти на поводу у руководителей-манипуляторов ?
Работники, кто ведется на такое, ломают не только свою жизнь. Они дают повод думать манипуляторам что те все делают правильно. Ведь - их же слушаются.

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Алекс Ввв

Ибо как думают руководители :
"Если человек не ценит себя сам - то почему я должен его ценить" ? И скорее всего они в этом правы, как показывает практика. Работники сами возводят себя в ранг ничтожеств потом сами и страдают. А те кто этого не делает те богатеют и наживаются на пусть и хороших специалистах - но ничтожествах, с их точки зрения.

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