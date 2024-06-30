«Сотрудники, которые ставят личную жизнь выше работы, — просто прохожие»

С точки зрения бизнеса он, возможно, прав. Кроме того, у тех же инженеров-разработчиков одни из самых высоких зарплат, поэтому и ожидания от них соответствующие. Но, например, разработчик из Tencent Games не уверен, что именно так должен выглядеть путь к большей производительности. По его словам, сотрудники как шестерёнки — скрежещут без смазки, пока не износятся совсем.
руководящий технологической компанией в Китае, говорит, что понимает желание сотрудников уходить в 19:30 — дома их ждут семьи. Но конкуренты работают до 21:00 или 22:00. «Как мы сможем выжить, если не сделаем того же?» — говорит он.Катаешь жалобу на конкурентов о нарушении трудового законодательства, Делов-то.
А ты точно руководишь технологической компанией?🤭🤭🤭
Жизнь работников никому не интересна.
А в Китае и подавно.
Если доходы кампании реально равномерно разделены между всеми сотрудниками . то можно ожидать от всех полной и равной отдачи. и они так же знают что уходя у них выкупят их долю за рыночные деньги тоесть им интересно поработать так чтоб устав получить больше выплат за свою дольку. Если же работают одни, а богатеют другие - то смысл идти на поводу у руководителей-манипуляторов ?
Работники, кто ведется на такое, ломают не только свою жизнь. Они дают повод думать манипуляторам что те все делают правильно. Ведь - их же слушаются.
Ибо как думают руководители :
"Если человек не ценит себя сам - то почему я должен его ценить" ? И скорее всего они в этом правы, как показывает практика. Работники сами возводят себя в ранг ничтожеств потом сами и страдают. А те кто этого не делает те богатеют и наживаются на пусть и хороших специалистах - но ничтожествах, с их точки зрения.