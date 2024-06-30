«Сотрудники, которые ставят личную жизнь выше работы, — просто прохожие»

Вице-президенту по связям с общественностью Baidu Цюй Цзин, впрочем, всё равно. В публичных видеороликах она заявила: если сотрудник не готов сопровождать её в командировках длительностью в 50 дней или всегда быть на связи, значит, на прибавку или повышение он может не рассчитывать. «Я им не мама. Меня волнуют только результаты», — объяснила она.