Компанию также покинул руководитель Pixel. Издание The Infromation связывает их уход с неудачным стартом продаж Pixel 4.

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Два ключевых руководителя разработки смартфона Pixel покинули компанию после выпуска последней модели Pixel 4, пишет The Verge. Это Марк Левой и Марио Кейроз.

Кейроз, который напрямую подчинялся гендиректору Google Сундару Пичаи, покинул пост главного менеджера Pixel в январе 2020 года. Он перешёл на работу в Palo Alto Networks. Левой уволился в марте, уточняет издание.

Марк Левой руководил командой технических специалистов Pixel — она развивала технологию вычислительной фотографии, позволяющей делать качественные снимки на смартфон. Левой — профессор Стэнфордского университета. В 2011 году он совмещал работу в Google X, а в 2014 году перешёл в штат компании. Его команда работала над функцией съёмки при слабом освещении, в режимах «портрет» и HDR.

The Information со ссылкой на источники отмечает, что качество нового смартфона не устроило руководителя аппаратного направления в Google Рика Остерлоха. Незадолго до презентации в октябре 2019 года на встрече с командой технических специалистов он заявил, что не согласен с некоторыми решениями относительно смартфона. В частности, он остался недоволен ёмкостью батареи, указывает издание.