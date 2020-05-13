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Галина Мубаракшина
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Разработчик камер смартфонов Pixel Марк Левой ушёл из Google Материал редакции

Компанию также покинул руководитель Pixel. Издание The Infromation связывает их уход с неудачным стартом продаж Pixel 4.

3 комментария
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Два ключевых руководителя разработки смартфона Pixel покинули компанию после выпуска последней модели Pixel 4, пишет The Verge. Это Марк Левой и Марио Кейроз.

Кейроз, который напрямую подчинялся гендиректору Google Сундару Пичаи, покинул пост главного менеджера Pixel в январе 2020 года. Он перешёл на работу в Palo Alto Networks. Левой уволился в марте, уточняет издание.

Марк Левой руководил командой технических специалистов Pixel — она развивала технологию вычислительной фотографии, позволяющей делать качественные снимки на смартфон. Левой — профессор Стэнфордского университета. В 2011 году он совмещал работу в Google X, а в 2014 году перешёл в штат компании. Его команда работала над функцией съёмки при слабом освещении, в режимах «портрет» и HDR.

The Information со ссылкой на источники отмечает, что качество нового смартфона не устроило руководителя аппаратного направления в Google Рика Остерлоха. Незадолго до презентации в октябре 2019 года на встрече с командой технических специалистов он заявил, что не согласен с некоторыми решениями относительно смартфона. В частности, он остался недоволен ёмкостью батареи, указывает издание.

Также, по сведениям The Information, компанию не устроили продажи новой модели смартфона — Pixel 4 была не так успешна, как другие устройства. В первые два квартала после выпуска, по оценкам аналитиков IDS, было отгружено около 2 млн Pixel 4. За первые шесть месяцев после старта продаж компания отгрузила 3,5 млн Pixel 3 и около 3 млн Pixel 3A.

#новость #google #pixel

Галина Мубаракшина
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Sergey Nikolaevich Gerasimov

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Ага, люди виноваты, что очередное нечто, на Андроиде - никому не интересно.
Смартфон от Гугла, это как телефон от Мегафона

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Михаил Синицын

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И у Google бывают промахи, в кремниевой долине говорят много замены растёт

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evilnw

Михаил
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Складывается впечатление, что в последнее время у Google только промахи и бывают.

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