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Евгения Евсеева
Карьера

SuperJob запустил платформу для абитуриентов с готовыми карьерными картами

В них указано — с какой позиции придётся стартовать и как дорасти до руководителя.

Карьерный путь в логистике: от диспетчера к директору филиала и от кладовщика к директору склада 
Карьерный путь в логистике: от диспетчера к директору филиала и от кладовщика к директору склада 
  • Также школьники смогут сами выстроить для себя идивидуальную карьерную траекторию — им нужно будет сделать это самостоятельно. Для этого нужно зарегистрироваться, пройти профориентационные тесты, изучить на платформе отзывы о вузах и другие данные.

#новости #superjob

1
12
12 комментариев
Вадим Д.

Универ — стажировка — курьер.

3
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Укладчик стекловаты

Так 4 экономика мира. Как никак) сейчас по ЗП выгоднее курьером работать чем инженером 🤣

1
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Артем Иванов

Кассир в Пятерочке — старший кассир — товаровед — старший товаровед — товароед

1
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Невероятный Блондин

Я просто пожелаю нынешним поступающим здоровья и крепких нервов.
А также их родителям.

1
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Роман Коц

вообще круто ,что есть сервис для поиска работы именно молодых специалистов, многие компании есть которые пока не готовы платить много за должность менеджера и им как раз необходимы студенты или те кто только закончили

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Укладчик стекловаты

Студенту сегодня лучше в курьеры идти. Денег больше.

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