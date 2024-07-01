SuperJob запустил платформу для абитуриентов с готовыми карьерными картами

В них указано — с какой позиции придётся стартовать и как дорасти до руководителя.Сервис по поиску работы для студентов и молодых специалистов «SuperJob Старт» запустил отдельную платформу — для школьников, абитуриентов и их родителей.На площадке доступны уже сформированные «карьерные карты», которые показывают подробный путь по определённой профессии — от стартовой позиции до руководителя.Можно посмотреть, сколько времени займёт продвижение, на каких должностях предстоит работать, какие есть медианные и максимальные зарплаты. Из уже доступных на сайте карт — ИТ-директор, директор по логистике, директор по персоналу, главный бухгалтер и директор юрдепартамента.Карьерный путь в логистике: от диспетчера к директору филиала и от кладовщика к директору склада Также школьники смогут сами выстроить для себя идивидуальную карьерную траекторию — им нужно будет сделать это самостоятельно. Для этого нужно зарегистрироваться, пройти профориентационные тесты, изучить на платформе отзывы о вузах и другие данные.#новости #superjob
Универ — стажировка — курьер.
Так 4 экономика мира. Как никак) сейчас по ЗП выгоднее курьером работать чем инженером 🤣
Кассир в Пятерочке — старший кассир — товаровед — старший товаровед — товароед
Я просто пожелаю нынешним поступающим здоровья и крепких нервов.
А также их родителям.
вообще круто ,что есть сервис для поиска работы именно молодых специалистов, многие компании есть которые пока не готовы платить много за должность менеджера и им как раз необходимы студенты или те кто только закончили
Студенту сегодня лучше в курьеры идти. Денег больше.