Мороженое и менее строгий дресс-код: как компании справляются с летней жарой в России

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочие часы, а депутаты собираются запретить штрафовать сотрудников за опоздания из-за жары.Источник фото: «РИА Новости»В конце июня и начале июля 2024 года во многих регионах страны обновились температурные рекорды — с жарой под +30-40°C.Редакция радио «Ъ FM» поинтересовалась у бизнеса, какие меры приходится предпринимать в таких условиях. В одном из банков, например, рассказали, что лояльнее относятся к строгому дресс-коду. Одежда не должна напоминать пляжную, а короткие топы запрещены, но в «более свободном презентабельном виде» ходить можно.Опрошенная коммуникационная группа наполнила холодильники бесплатным мороженым. Она также разрешает работать из дома, если в офисе некомфортно из-за жары.Пресс-служба Wildberries рассказала, что увеличила количество кулеров с питьевой водой, установила больше вентиляторов и усилила ночное проветривание помещений. В «Яндекс Маркете» «открыли дополнительные питьевые точки и запустили ночную продувку складов, а в некоторых регионах в придоковых зонах орошают асфальт».Правда, по данным Telegram-канала Readovka, на деле всё может обстоять иначе. Со ссылкой на переписки якобы в рабочем чате он рассказывал, что на складе Wildberries «Алексин» в Тульской области нет воды и кондиционеров. Обстоятельства проверит Алексинская межрайонная прокуратура.Курьер «Яндекс Еды» — тоже по данным Readovka — не смог завершить смену раньше срока без штрафа. Он сообщил поддержке, что ему поплохело из-за жары, и попросил приостановить смену, но получил отказ. Менее чем за час до конца смены завершить её можно самостоятельно, просто платно: одна минута — 2 рубля.Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который запретит наказывать сотрудников за опоздание, вызванное тяжёлыми погодными условиями, в том числе жарой от +28,5°C.Если такая температура держится в рабочем помещении, Роспотребнадзор рекомендует сокращать трудовой день на час. Если воздух нагревается до 30,5°C — на четыре часа.А ваша компания предприняла дополнительные меры из-за жары?ДаНетУ нас в городе не было жарыУ нас нет офиса, работаем на удалёнкеНет голосовАнонимный#новости #офис
Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочие часы, а депутаты собираются запретить штрафовать сотрудников за опоздания из-за жары.- интересная рекомендация конечно)а кто убыток возмещать будет бизнесу?)опоздание из за жары это как вообще?
кто убыток возмещать будет бизнесуКак обычно, Спортлото принимает заявки на возмещение
Все убытки ложатся в цену товара/услуги, т.е. платит дорогой россиянин...
Курьер «Яндекс Еды» сообщил поддержке, что ему поплохело из-за жары, и попросил приостановить смену, но получил отказ.переписки якобы в рабочем чате он рассказывал, что на складе Wildberries «Алексин» в Тульской области нет воды и кондиционеров
В публичном поле все всегда вежливые, заботливые, и даже любят животных.
Но в реальности практически каждому даже номинальному менеджеру глубоко наплевать и даже доставляет тайную радость когда подчиненные и клиенты страдают.
Случай с локал-китчен лишнее тому подтверждение.
исключение 1-3% компаний.
Ответственности нет никакой, курьер он самозанятый значит не работник, сдохнет ну как бы и что?
Я почему-то и был уверен, что все эти сказки про заботу о сотрудниках только на бумаге, не везде конечно, но все же, а жара действительно невыносимая, даже читал, что увеличилась статистика инсультов!
И еще один плюс удаленки - настраиваешь кондей/вентилятор как тебе удобно и сидишь в чем угодно, хоть в трусах.