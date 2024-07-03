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Полина Лааксо
Карьера

Мороженое и менее строгий дресс-код: как компании справляются с летней жарой в России

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочие часы, а депутаты собираются запретить штрафовать сотрудников за опоздания из-за жары.

Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20210621/temperatura-1737831626.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В конце июня и начале июля 2024 года во многих регионах страны обновились температурные рекорды — с жарой под +30-40°C.
  • Редакция радио «Ъ FM» поинтересовалась у бизнеса, какие меры приходится предпринимать в таких условиях. В одном из банков, например, рассказали, что лояльнее относятся к строгому дресс-коду. Одежда не должна напоминать пляжную, а короткие топы запрещены, но в «более свободном презентабельном виде» ходить можно.
  • Опрошенная коммуникационная группа наполнила холодильники бесплатным мороженым. Она также разрешает работать из дома, если в офисе некомфортно из-за жары.
  • Пресс-служба Wildberries рассказала, что увеличила количество кулеров с питьевой водой, установила больше вентиляторов и усилила ночное проветривание помещений. В «Яндекс Маркете» «открыли дополнительные питьевые точки и запустили ночную продувку складов, а в некоторых регионах в придоковых зонах орошают асфальт».
  • Правда, по данным Telegram-канала Readovka, на деле всё может обстоять иначе. Со ссылкой на переписки якобы в рабочем чате он рассказывал, что на складе Wildberries «Алексин» в Тульской области нет воды и кондиционеров. Обстоятельства проверит Алексинская межрайонная прокуратура.
  • Курьер «Яндекс Еды» — тоже по данным Readovka — не смог завершить смену раньше срока без штрафа. Он сообщил поддержке, что ему поплохело из-за жары, и попросил приостановить смену, но получил отказ. Менее чем за час до конца смены завершить её можно самостоятельно, просто платно: одна минута — 2 рубля.
  • Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который запретит наказывать сотрудников за опоздание, вызванное тяжёлыми погодными условиями, в том числе жарой от +28,5°C.
  • Если такая температура держится в рабочем помещении, Роспотребнадзор рекомендует сокращать трудовой день на час. Если воздух нагревается до 30,5°C — на четыре часа.
А ваша компания предприняла дополнительные меры из-за жары?
Да
Нет
У нас в городе не было жары
У нас нет офиса, работаем на удалёнке
Нет голосовАнонимный

#новости #офис

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7
7 комментариев
Вячеслав Ковалев

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочие часы, а депутаты собираются запретить штрафовать сотрудников за опоздания из-за жары.- интересная рекомендация конечно)а кто убыток возмещать будет бизнесу?)опоздание из за жары это как вообще?

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Eddie II

кто убыток возмещать будет бизнесуКак обычно, Спортлото принимает заявки на возмещение

1
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Денис Демидов

Все убытки ложатся в цену товара/услуги, т.е. платит дорогой россиянин...

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Невероятный Блондин

Курьер «Яндекс Еды» сообщил поддержке, что ему поплохело из-за жары, и попросил приостановить смену, но получил отказ.переписки якобы в рабочем чате он рассказывал, что на складе Wildberries «Алексин» в Тульской области нет воды и кондиционеров

В публичном поле все всегда вежливые, заботливые, и даже любят животных.
Но в реальности практически каждому даже номинальному менеджеру глубоко наплевать и даже доставляет тайную радость когда подчиненные и клиенты страдают.

Случай с локал-китчен лишнее тому подтверждение.

исключение 1-3% компаний.

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dddaaasss

Ответственности нет никакой, курьер он самозанятый значит не работник, сдохнет ну как бы и что?

1
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Ruslan Zorya

Я почему-то и был уверен, что все эти сказки про заботу о сотрудниках только на бумаге, не везде конечно, но все же, а жара действительно невыносимая, даже читал, что увеличилась статистика инсультов!

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Антон Логинов

И еще один плюс удаленки - настраиваешь кондей/вентилятор как тебе удобно и сидишь в чем угодно, хоть в трусах.

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