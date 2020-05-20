Глава одного из крупнейших в мире конструкторов магазинов Shopify предлагает несколько ментальных установок, которые помогут развивать карьеру и бизнес, правильнее оценивать результаты работы и не бояться совершать ошибки.

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Автор рассылки по саморазвитию Джордж Мак запустил тред в Twitter, в котором рассказал о ментальных моделях, правилах ведения бизнеса, важных книгах и образе мышления сооснователя и главы платформы Shopify Тоби Лютке.

Shopify — вторая по популярности в мире платформа для создания интернет-магазинов с ежегодным оборотом товаров в $40 млрд и 1 млн подключённых компаний. В мае 2020 года Forbes оценил состояние Тоби Лютке в $6,5 млрд.

По словам Мака, Лютке один из его любимых мыслителей, советы которого могут пригодиться как молодым специалистам, так и предпринимателям.

Тоби Лютке

Работайте по закону Крокера

Крокер — редактор «Википедии», который просил никогда не извиняться за редактирование его страниц. Вместо этого он хотел, чтобы редакторы просто улучшали страницы. Он взял на себя всю ответственность за своё душевное состояние — если Крокер обиделся, это его вина.

Обратная связь — это подарок. Она нужна не для того, чтобы вредить, а чтобы двигаться вперёд и прояснить что-то для себя. Мне нужна искренняя обратная связь от каждого. Если я обиделся, это потому, что мой мозг внедрил в мои память и мысли идею — меня кто-то оскорбил. Но я же сделал это по собственному желанию. Это был мой собственный выбор. Мой мозг свалил ответственность на другого.

Тоби Лютке глава Shopify

Всегда смотрите на причины, а не на результат

Этой модели, по словам Мака, глава Shopify придерживается наиболее последовательно.

Глобальный максимум важнее локального максимума. Локальный максимум — оптимизация шестерёнки в механизме.

Глобальный максимум — оптимизация самого механизма.



Любимый пример Лютке — водитель грузовика, который в День благодарения восемь часов просидел в порту в ожидании разгрузки машины. Тут его осенило: почему бы сразу не перенести весь кузов на корабль, а не разгружать и загружать его на суше.

Водителя этого грузовика звали Малкольм Маклин — он изобрел транспортный контейнер. Маклин — самый недооцененный предприниматель прошлого века и крёстный отец современной мировой торговли, отмечает Мак. Его идея сократила расходы на транспортировку с $6 за тонну до 16 центов.

Лютке действует исходя из принципа «всё, что я делаю, может быть ошибкой».

Я думаю, что лучшая на сегодняшний день компания заслуживает шесть баллов из десяти по шкале «идеальных компаний». Моя цель — приблизиться к 6/10 и постараться добраться до 7/10. Человечество никак не может избавиться от заблуждения, будто полностью понимает современную жизнь. Оглядываясь, мы смеемся над тем, что думали полвека назад. И забываем: 50 лет спустя так же будут смеяться и над нами. Тоби Лютке глава Shopify

Думайте в долгосрочной перспективе

Мак отмечает сходство мышления руководителей Shopify и Amazon. Оба предупреждают акционеров, что пожертвуют краткосрочной прибылью ради долгосрочных ценностей.

Лютке считает, что любое бизнес-решение сводится к одному-единственному вопросу — добиваетесь ли вы максимальной эффективности отдельной сделки или же ориентируетесь на долгосрочную стратегию.

Маркетологи скажут, что Shopify следует заставить партнеров брендировать сайты надписью “Powered by Shopify”. Так каждый посетитель будет знать, что сервис делает подобные магазины. Это своего рода петля роста, о которой мечтают венчурные инвесторы.

Но Shopify так не делает. «Мы хотим, чтобы другие хорошо выглядели», — заявляет Лютке. Он называет это LTV-мышлением (lifetime value — пожизненная ценность клиента, та прибыль, которую приносит клиент за всё время сотрудничества).

Такое отношение — идеальная стратегия роста компании на долгий срок, отмечает Мак.

George Mack @george__mack



There are few (legal) highs that compete with the "1st Shopify Sale Moment".



Every 60 SECONDS somebody makes their 1st sale on Shopify 🤯



They are trying to help reverse this graph by reducing the friction of entrepreneurship It's hard to find a more positive-sum company.There are few (legal) highs that compete with the "1st Shopify Sale Moment".Every 60 SECONDS somebody makes their 1st sale on Shopify 🤯They are trying to help reverse this graph by reducing the friction of entrepreneurship https://t.co/8p9OH8iPPO Сложно найти компанию, помимо Shopify, от которой выигрывают все. Мало что приносит больше кайфа (по крайней мере легально), чем «первая продажа на Shopify». Каждую минуту кто-то впервые продаёт товар на Shopify. На графике видно, что в странах с высоким доходом предпринимателей становится меньше. Компания старается перевести его в рост и делает предпринимательство проще.

Если вы чему-то научились в одной сфере, переносите опыт в другую

«Видеоигры — это маленькие пространства, где можно многому научиться», — заявляет Лютке. Он считает, что некоторые игры могут помочь мозгу отрепетировать тысячи повторений ситуаций, которых очень мало в реальной жизни.

В деловом мире вы делаете стратегическую ставку, к примеру, каждый год — пока вы получите опыт от десяти ставок, пройдет десять лет. А игроки в покер ставят так каждую раздачу карт — на десяток стратегий уйдёт меньше вечера. Тоби Лютке глава Shopify

Каждый сотрудник Shopify может за счёт компании играть в экономическую стратегию-симулятор Factorio — одну из самых любимых игр Лютке. Он расценивает эффект от Factorio как экономически выгодную инвестицию для Shopify.

Ищите причины принятия неверного решения

«Ошибаясь, я каждый раз понимал, что недостающая информация на самом деле была передо мной», — считает Лютке. — Задним числом мы обычно недооцениваем, насколько сложно было принять решение. Если ваша работа — принимать решения, относитесь к ней так же, как к чему-то, в чём хотите стать лучше».

Когда Лютке принимает решение, он сохраняет небольшой отчет. В одном абзаце предприниматель объясняет себе, какую информацию использовал для вывода и читает отчеты каждые полгода.

Шахматист Гарри Каспаров развил системное мышление для анализа своих ошибок в партиях. Он оценивал ошибки не с точки зрения результата — «если пешка на E4 проиграла партию, то не ставь снова пешку на E4. Каспаров держался системного подхода: «О чем я думал, что повлияло на моё решение?»

Мышление на результат не даст повторить одну-единственную ошибку. Системное мышление не даст применить те ментальные модели, которые привели к этой оплошности. Оно предотвращает одну ошибку, а вслед за ней — ещё 100 других, устранив первопричину.

Любопытство и талант лучше, чем диплом MBA

У Лютке не было диплома по бизнесу, и он не работал по 100 часов в неделю. Вместо этого он играл в видеоигры, что привело к увлечению программированием, и катался на сноуборде, благодаря чему открыл интернет-магазин для сноубордистов.

Эти «способности» подтолкнули Лютке к созданию Shopify.

«Следовать искреннему любопытству ума — лучшая основа для карьеры, чем если следовать тому, что прямо сейчас может принести деньги», — считает гендиректор AngelList Навал Равикант.

Желание делать то, что подсказывают навыки и интересы, часто обратно пропорционально успеху на ранних стадиях. «Хватит париться о дипломах», — заключает Мак.

Какие книги рекомендует прочитать глава Shopify

«Смелость не нравиться. Как полюбить себя, найти свое призвание и выбрать счастье», Ичиро Кишими, Фумитаке Кога.

«Высокоэффективный менеджмент», Эндрю Гроув.

“The Box”, Марк Левинсон.

«Азбука системного мышления», Донелла Медоуз

«К самому себе», Марк Аврелий

“A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy», Уильям Ирвин