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Глава одного из крупнейших в мире конструкторов магазинов Shopify предлагает несколько ментальных установок, которые помогут развивать карьеру и бизнес, правильнее оценивать результаты работы и не бояться совершать ошибки.
Автор рассылки по саморазвитию Джордж Мак запустил тред в Twitter, в котором рассказал о ментальных моделях, правилах ведения бизнеса, важных книгах и образе мышления сооснователя и главы платформы Shopify Тоби Лютке.
Shopify — вторая по популярности в мире платформа для создания интернет-магазинов с ежегодным оборотом товаров в $40 млрд и 1 млн подключённых компаний. В мае 2020 года Forbes оценил состояние Тоби Лютке в $6,5 млрд.
По словам Мака, Лютке один из его любимых мыслителей, советы которого могут пригодиться как молодым специалистам, так и предпринимателям.
Крокер — редактор «Википедии», который просил никогда не извиняться за редактирование его страниц. Вместо этого он хотел, чтобы редакторы просто улучшали страницы. Он взял на себя всю ответственность за своё душевное состояние — если Крокер обиделся, это его вина.
Этой модели, по словам Мака, глава Shopify придерживается наиболее последовательно.
Любимый пример Лютке — водитель грузовика, который в День благодарения восемь часов просидел в порту в ожидании разгрузки машины. Тут его осенило: почему бы сразу не перенести весь кузов на корабль, а не разгружать и загружать его на суше.
Водителя этого грузовика звали Малкольм Маклин — он изобрел транспортный контейнер. Маклин — самый недооцененный предприниматель прошлого века и крёстный отец современной мировой торговли, отмечает Мак. Его идея сократила расходы на транспортировку с $6 за тонну до 16 центов.
Лютке действует исходя из принципа «всё, что я делаю, может быть ошибкой».
Мак отмечает сходство мышления руководителей Shopify и Amazon. Оба предупреждают акционеров, что пожертвуют краткосрочной прибылью ради долгосрочных ценностей.
Лютке считает, что любое бизнес-решение сводится к одному-единственному вопросу — добиваетесь ли вы максимальной эффективности отдельной сделки или же ориентируетесь на долгосрочную стратегию.
Маркетологи скажут, что Shopify следует заставить партнеров брендировать сайты надписью “Powered by Shopify”. Так каждый посетитель будет знать, что сервис делает подобные магазины. Это своего рода петля роста, о которой мечтают венчурные инвесторы.
Но Shopify так не делает. «Мы хотим, чтобы другие хорошо выглядели», — заявляет Лютке. Он называет это LTV-мышлением (lifetime value — пожизненная ценность клиента, та прибыль, которую приносит клиент за всё время сотрудничества).
Такое отношение — идеальная стратегия роста компании на долгий срок, отмечает Мак.
«Видеоигры — это маленькие пространства, где можно многому научиться», — заявляет Лютке. Он считает, что некоторые игры могут помочь мозгу отрепетировать тысячи повторений ситуаций, которых очень мало в реальной жизни.
Каждый сотрудник Shopify может за счёт компании играть в экономическую стратегию-симулятор Factorio — одну из самых любимых игр Лютке. Он расценивает эффект от Factorio как экономически выгодную инвестицию для Shopify.
«Ошибаясь, я каждый раз понимал, что недостающая информация на самом деле была передо мной», — считает Лютке. — Задним числом мы обычно недооцениваем, насколько сложно было принять решение. Если ваша работа — принимать решения, относитесь к ней так же, как к чему-то, в чём хотите стать лучше».
Когда Лютке принимает решение, он сохраняет небольшой отчет. В одном абзаце предприниматель объясняет себе, какую информацию использовал для вывода и читает отчеты каждые полгода.
Шахматист Гарри Каспаров развил системное мышление для анализа своих ошибок в партиях. Он оценивал ошибки не с точки зрения результата — «если пешка на E4 проиграла партию, то не ставь снова пешку на E4. Каспаров держался системного подхода: «О чем я думал, что повлияло на моё решение?»
Мышление на результат не даст повторить одну-единственную ошибку. Системное мышление не даст применить те ментальные модели, которые привели к этой оплошности. Оно предотвращает одну ошибку, а вслед за ней — ещё 100 других, устранив первопричину.
У Лютке не было диплома по бизнесу, и он не работал по 100 часов в неделю. Вместо этого он играл в видеоигры, что привело к увлечению программированием, и катался на сноуборде, благодаря чему открыл интернет-магазин для сноубордистов.
Эти «способности» подтолкнули Лютке к созданию Shopify.
«Следовать искреннему любопытству ума — лучшая основа для карьеры, чем если следовать тому, что прямо сейчас может принести деньги», — считает гендиректор AngelList Навал Равикант.
Желание делать то, что подсказывают навыки и интересы, часто обратно пропорционально успеху на ранних стадиях. «Хватит париться о дипломах», — заключает Мак.
К этому списку автор треда Джордж Мак добавляет две видеоигры: Factorio и StarCraft.
КЛАСС. неужели кто то не ноет, что его ущемляют критикой а адекватно включает мозг и принимает все это с пользой!
БРАВО! хоть кто то еще так же думает. алилуя
прям на злобу дня всем хипстоватым обижинкам!
СПАСИБО за статью
философия стоицизма
Работа от предпосылок
Системный анализ через эмпатию
Геймификация и открытость к приобретению симулированного опыта
Прямо чек лист адекватных мнений о менеджменте, ещё бы добавить философию TQM и может закрывать бинго
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