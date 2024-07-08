Более 6500 сотрудников Samsung Electronics вышли на трёхдневную забастовку

Первая забастовка в истории компании прошла в начале июня 2024 года, но не принесла результатов.Более 6500 сотрудников из профсоюза National Samsung Electronics Union (NSEU) вышли на «полномасштабную» забастовку, которая продлится три дня, пишет Financial Times. Профсоюз требует повысить зарплаты, дополнительный день отпуска и изменить систему начисления премий, пишет Reuters.Поскольку в забастовке участвуют только около 20% членов NSEU, мероприятие «слабее», чем забастовки в других крупных южнокорейских компаниях, отмечает газета. Но количество участников выше, чем ожидал сам профсоюз. У NSEU около 30 тысяч членов, или 24% от 124 тысяч работников компании в стране, пишет Nikkei Asia.В NSEU ожидают, что в работе предприятия Samsung по производству чипов возникнут перебои в результате забастовки. В самой компании заявили Nikkei Asia, что мероприятие никак не повлияло на бизнес.Первая в истории Samsung Electronics забастовка прошла в начале июня 2024 года. Члены профсоюза массово взяли один день оплачиваемого отпуска, но переговоры «провалились», пишет Bloomberg. Если компания не удовлетворит требования и в этот раз, NSEU пригрозил провести пятидневную забастовку на неделе с 15 июля 2024 года, указывает FT.Источник: Kim Soo-hyeon / Reuters#новости #samsung
Ура! Я тоже хочу на забастовку! 😝🤗
Но я не работаю в самсунге... 😒
Если ты в России, тебе сделают за жопу кусь..
Думаю что и эта забастовка особых результатов не принесет, хотя посмотрим что по итогу с этого получится
Они настроены решительно.
Принесёт повышение цен и наказание данных сотрудников. А так больше ничего не принесёт.
Члены профсоюза массово взяли один день оплачиваемого отпуска- а что так можно было? разве отпуск не должно одобрить руководство?
Вероятно, там другие законы.