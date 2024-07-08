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Таня Боброва
Карьера

Более 6500 сотрудников Samsung Electronics вышли на трёхдневную забастовку

Первая забастовка в истории компании прошла в начале июня 2024 года, но не принесла результатов.

  • Более 6500 сотрудников из профсоюза National Samsung Electronics Union (NSEU) вышли на «полномасштабную» забастовку, которая продлится три дня, пишет Financial Times. Профсоюз требует повысить зарплаты, дополнительный день отпуска и изменить систему начисления премий, пишет Reuters.
  • Поскольку в забастовке участвуют только около 20% членов NSEU, мероприятие «слабее», чем забастовки в других крупных южнокорейских компаниях, отмечает газета. Но количество участников выше, чем ожидал сам профсоюз. У NSEU около 30 тысяч членов, или 24% от 124 тысяч работников компании в стране, пишет Nikkei Asia.
  • В NSEU ожидают, что в работе предприятия Samsung по производству чипов возникнут перебои в результате забастовки. В самой компании заявили Nikkei Asia, что мероприятие никак не повлияло на бизнес.
  • Первая в истории Samsung Electronics забастовка прошла в начале июня 2024 года. Члены профсоюза массово взяли один день оплачиваемого отпуска, но переговоры «провалились», пишет Bloomberg. Если компания не удовлетворит требования и в этот раз, NSEU пригрозил провести пятидневную забастовку на неделе с 15 июля 2024 года, указывает FT.
Источник: Kim Soo-hyeon / <a href="https://www.reuters.com/technology/samsung-workers-union-south-korea-kicks-off-three-day-strike-2024-07-08/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Reuters</a>
Источник: Kim Soo-hyeon / Reuters

#новости #samsung

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12 комментариев
Запопу Кусь

Ура! Я тоже хочу на забастовку! 😝🤗
Но я не работаю в самсунге... 😒

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S.Capusta

Если ты в России, тебе сделают за жопу кусь..

2
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Donna Bauer

Думаю что и эта забастовка особых результатов не принесет, хотя посмотрим что по итогу с этого получится

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Константин

Они настроены решительно.

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R2-D2

Принесёт повышение цен и наказание данных сотрудников. А так больше ничего не принесёт.

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Влад Каничев

Члены профсоюза массово взяли один день оплачиваемого отпуска- а что так можно было? разве отпуск не должно одобрить руководство?

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Константин

Вероятно, там другие законы.

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