Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Техника
Торговля
Разработка
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Карьера

СДЭК назначил нового гендиректора — им стал сооснователь компании Вячеслав Пиксаев

Второй основатель и бывший глава компании Леонид Гольдорт в июле продал свою долю в ней.

Фото: <a href="https://boomin.ru/publications/article/vyacheslav-piksaev-my-khotim-zapustit-tekhnologicheskuyu-logisticheskuyu-platformu-ne-tolko-v-rossii/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Boomin.ru</a>
Фото: Boomin.ru
  • Новым гендиректором СДЭК с 10 июля 2024 года стал Вячеслав Пиксаев — один из основателей компании, пишет ТАCC.
  • На новой должности он продолжит развивать компанию, уделяя «особое внимание поиску новых решений» для этого и выхода на «новый этап».
  • До этого гендиректором СДЭК был Леонид Гольдорт — второй основатель. В начале июля 2024 года он продал свою долю (55,44%) в компании УК «Современные фонды недвижимости».
  • По словам Пиксаева, главная цель на «ближайшее время» — выйти на IPO. Компании «предстоит усердно работать», чтобы восстановить темпы и достичь запланированных финансовых показателей.

  • Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев (по данным «Контур.Фокуса», у него около 37% в «СДЭК-Глобал», основном юрлице компании) создали СДЭК в 2000 году. Фирма работает по франшизе. На конец первого полугодия 2023-го у СДЭК было свыше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, писали «Ведомости».

#новости #сдэк

1
2
2 комментария
Сергей И

Новый этап сливов, новые решения для потери посылок?

Ответить
Stepan Tomara

Оперативно однако, старый еще не успел уйти уже новенький!

Ответить