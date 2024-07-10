СДЭК назначил нового гендиректора — им стал сооснователь компании Вячеслав Пиксаев

Второй основатель и бывший глава компании Леонид Гольдорт в июле продал свою долю в ней. Фото: Boomin.ruНовым гендиректором СДЭК с 10 июля 2024 года стал Вячеслав Пиксаев — один из основателей компании, пишет ТАCC.На новой должности он продолжит развивать компанию, уделяя «особое внимание поиску новых решений» для этого и выхода на «новый этап».До этого гендиректором СДЭК был Леонид Гольдорт — второй основатель. В начале июля 2024 года он продал свою долю (55,44%) в компании УК «Современные фонды недвижимости».По словам Пиксаева, главная цель на «ближайшее время» — выйти на IPO. Компании «предстоит усердно работать», чтобы восстановить темпы и достичь запланированных финансовых показателей.Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев (по данным «Контур.Фокуса», у него около 37% в «СДЭК-Глобал», основном юрлице компании) создали СДЭК в 2000 году. Фирма работает по франшизе. На конец первого полугодия 2023-го у СДЭК было свыше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, писали «Ведомости».#новости #сдэк
Новый этап сливов, новые решения для потери посылок?
Оперативно однако, старый еще не успел уйти уже новенький!