Дискуссия: нормально ли звонить соискателю после 18:00

Часть пользователей отметила: звонки после 18:00 удобны многим кандидатам, потому что до этого времени они могут находиться на «текущей» работе. Да и вообще: деловые звонки до 21:00 (а то и до 22:00) — это якобы давняя и «общепринятая» норма.