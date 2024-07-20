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Полина Лааксо
Карьера

Дискуссия: нормально ли звонить соискателю после 18:00

Одни категорически против. Другие не видят проблемы: если фирме нужен специалист, а специалисту работа, то почему бы и нет.

Обсуждение развернулось в соцсети Х: пользовательница рассказала, что получила звонок от эйчара в 20:51. Она спросила, «видел ли [тот] время», после чего собеседник сразу же прислал ей отказ.

Кадр из американского сериала «Офис», 2005-2013
Кадр из американского сериала «Офис», 2005-2013

Мнение №1: если не уважают личное время соискателей, то и к сотрудникам относятся так же

Некоторые считают, что звонки после 18:00 — отражение климата и рабочей культуры в компании. Последней, очевидно, нужны «рабы, не имеющие личной жизни» и «согласные работать за еду 27/7», иначе как объяснить беспокойство в то время, когда многие уже поужинали, готовятся ко сну или вообще спят.

Сначала работодатель в позднее время спрашивает кандидата про интерес к вакансии, а потом будет задерживать на смене, призывать круглосуточно оставаться на связи, звонить в выходные дни и просить внеурочно выйти в офис, а в случае отказов станет намекать, что специалист недостаточно напрягается.

Сторонники этой позиции критикуют таких работодателей, называют их «[ненормальными]», считают, что им нужно отказывать, и в шутку предлагают радовать их ответными звонками в 00:01.

Источник: <a href="https://twitter.com/AngelinBelaya/status/1808858850277118050" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х
Источник: <a href="https://twitter.com/asherrax/status/1808907713633570885" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х

Мнение №2: звонки до 21:00 — «норма»

Часть пользователей отметила: звонки после 18:00 удобны многим кандидатам, потому что до этого времени они могут находиться на «текущей» работе. Да и вообще: деловые звонки до 21:00 (а то и до 22:00) — это якобы давняя и «общепринятая» норма.

Оправдания разные:

  • Эйчар звонит из города или страны с другим часовым поясом.
  • Работает по отличному от стандартного графику — например, до 21:00.
  • Не успел позвонить соискателю до 18:00, а очень нужно было.
  • Представляет стороннее агентство, правила которого не всегда соотносятся с распорядками нанимающей компании.

21:00 не «глухая ночь», считают не разделяющие недовольство автора пользователи. К тому же работа, по их мнению, нужна, прежде всего, кандидату, поэтому какая разница, когда звонят. Главное, что интерес в принципе есть.

Полина Лааксо
Карьера
Работа — стиль жизни, коллектив — семья: работники рассказывают о «тревожных звоночках» на собеседованиях

И куда они точно не пойдут — например, в компании, которые «поддерживают культуру стартапа», ездят всем коллективом на шашлыки и работают в «динамичной среде».

Кадр из фильма «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» — <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0BzbNm7Qa-M" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">сцена собеседования</a>, режиссёр — Майкл Бэй

Мнение №3: хамить необязательно, даже если звонят слишком поздно

Некоторые пользователи признались, что на месте работодателя тоже прислали бы девушке отказ, потому что спрашивать, видел ли человек время, — «грубо», «агрессивно» и «максимально токсично».

Такой кандидат выглядит как «конфликтный», «хамло», «психически неуравновешенный» и «неадекват», считают они.

По их словам, автор «делом доказала», что ставит личную жизнь выше работы, а HR-специалист — молодец, потому что отсеял соискателя, который «не хочет работать» и ответом «провалил собеседование».

Источник: <a href="https://twitter.com/PavelMikheev6/status/1808843212074725657" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х
Источник: <a href="https://twitter.com/fancyretwit/status/1808852304163958832" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х
Звонить кандидату после 18:00 — нормально?
Да — при любых обстоятельствах
Да, если договориться о звонке в переписке
Да, если он разрешил такие звонки в резюме и/или указал, что всё ещё не ушел с текущей работы
Нет — независимо от обстоятельств
Нет, если кандидат попросил в резюме звонить до 18:00
Нет голосовАнонимный

#рекрутинг #наём

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12 комментариев
Dogadov A.

если соискатель действительно соискует))) то ему хоть ночью можно звонить

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1
Ответить
Фан-клуб Валентина Стрыкало

Так мб соискатель не бомж и может себе позволить послать нахуй работодателя, который не уважает его личное время? Работодатели почему-то этот момент не хотят учитывать

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Вадим Д.

Если предварительно договориться — пуркуа па?

А вот звонить без договорённости — подите прочь.

2
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Александр Александрович

Звонить без договорённости плохо в любое время

1
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Huge Ammone

Нужно сначала позвонить и договориться о звонке.
Правда это получится звонок без договоренности...

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Huge Ammone

Звонить в нерабочее время - это хороший способ протестировать заинтересованность потенциального работника в работе.
Пусть мои конкуренты посылают таких работодателей по телефону, значит у меня будет больше выбор среди работодателей.

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Сергей Лукин

Ого, сколько ссылок на Твиттер. Это что, TwitterJournal?

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