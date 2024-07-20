Дискуссия: нормально ли звонить соискателю после 18:00

Одни категорически против. Другие не видят проблемы: если фирме нужен специалист, а специалисту работа, то почему бы и нет. Обсуждение развернулось в соцсети Х: пользовательница рассказала, что получила звонок от эйчара в 20:51. Она спросила, «видел ли [тот] время», после чего собеседник сразу же прислал ей отказ.Кадр из американского сериала «Офис», 2005-2013Мнение №1: если не уважают личное время соискателей, то и к сотрудникам относятся так жеНекоторые считают, что звонки после 18:00 — отражение климата и рабочей культуры в компании. Последней, очевидно, нужны «рабы, не имеющие личной жизни» и «согласные работать за еду 27/7», иначе как объяснить беспокойство в то время, когда многие уже поужинали, готовятся ко сну или вообще спят.Сначала работодатель в позднее время спрашивает кандидата про интерес к вакансии, а потом будет задерживать на смене, призывать круглосуточно оставаться на связи, звонить в выходные дни и просить внеурочно выйти в офис, а в случае отказов станет намекать, что специалист недостаточно напрягается.Сторонники этой позиции критикуют таких работодателей, называют их «[ненормальными]», считают, что им нужно отказывать, и в шутку предлагают радовать их ответными звонками в 00:01.Источник: ХИсточник: ХМнение №2: звонки до 21:00 — «норма»Часть пользователей отметила: звонки после 18:00 удобны многим кандидатам, потому что до этого времени они могут находиться на «текущей» работе. Да и вообще: деловые звонки до 21:00 (а то и до 22:00) — это якобы давняя и «общепринятая» норма. Оправдания разные:Эйчар звонит из города или страны с другим часовым поясом.Работает по отличному от стандартного графику — например, до 21:00.Не успел позвонить соискателю до 18:00, а очень нужно было.Представляет стороннее агентство, правила которого не всегда соотносятся с распорядками нанимающей компании.21:00 не «глухая ночь», считают не разделяющие недовольство автора пользователи. К тому же работа, по их мнению, нужна, прежде всего, кандидату, поэтому какая разница, когда звонят. Главное, что интерес в принципе есть.Полина ЛааксоКарьера17.08.2022Работа — стиль жизни, коллектив — семья: работники рассказывают о «тревожных звоночках» на собеседованиях И куда они точно не пойдут — например, в компании, которые «поддерживают культуру стартапа», ездят всем коллективом на шашлыки и работают в «динамичной среде».Мнение №3: хамить необязательно, даже если звонят слишком поздноНекоторые пользователи признались, что на месте работодателя тоже прислали бы девушке отказ, потому что спрашивать, видел ли человек время, — «грубо», «агрессивно» и «максимально токсично». Такой кандидат выглядит как «конфликтный», «хамло», «психически неуравновешенный» и «неадекват», считают они.По их словам, автор «делом доказала», что ставит личную жизнь выше работы, а HR-специалист — молодец, потому что отсеял соискателя, который «не хочет работать» и ответом «провалил собеседование».Источник: ХИсточник: ХЗвонить кандидату после 18:00 — нормально?Да — при любых обстоятельствахДа, если договориться о звонке в перепискеДа, если он разрешил такие звонки в резюме и/или указал, что всё ещё не ушел с текущей работыНет — независимо от обстоятельствНет, если кандидат попросил в резюме звонить до 18:00Нет голосовАнонимный#рекрутинг #наём
если соискатель действительно соискует))) то ему хоть ночью можно звонить
Так мб соискатель не бомж и может себе позволить послать нахуй работодателя, который не уважает его личное время? Работодатели почему-то этот момент не хотят учитывать
Если предварительно договориться — пуркуа па?
А вот звонить без договорённости — подите прочь.
Звонить без договорённости плохо в любое время
Нужно сначала позвонить и договориться о звонке.
Правда это получится звонок без договоренности...
Звонить в нерабочее время - это хороший способ протестировать заинтересованность потенциального работника в работе.
Пусть мои конкуренты посылают таких работодателей по телефону, значит у меня будет больше выбор среди работодателей.
Ого, сколько ссылок на Твиттер. Это что, TwitterJournal?