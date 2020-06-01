Зачем корпорациям думать о психологическом здоровье сотрудников

Психолог онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk Лилия Радюшкина рассказывает о том, как работа с эмоциональным фоном сотрудников влияет на успешность компании.

В закладки

Психолог в компании

Компании, создающие сложные и технологичные продукты заинтересованы в привлечении квалифицированных сотрудников с высоким эмоциональным интеллектом, которые являются лицом компании и залогом ее успеха.

Основным инструментом мотивации таких сотрудников является не «кнут и пряник», а возможность договориться, заинтересовать и сформировать здоровую атмосферу в коллективе, которая поможет предотвратить эмоциональное выгорание.

Хотя люди и проводят большую часть своего дня в стенах компании (или в «виртуальных стенах» в условиях пандемии), у них также есть жизнь вне ее. А с ней возникают и личные проблемы, или неожиданное несчастье, или просто какое-то беспокойство. Наивно предполагать, что, придя на работу, человек оставляет все личное за порогом офиса. А удаленная работа еще более тесно переплетает разные стороны жизни.

Кроме того, внутри коллектива возникают конфликтные ситуации и недопонимание, как внутри проектных команд, так и между руководителями и подчиненными. Часто их причина не в злобном умысле, а в недосказанности, пробелах в коммуникации, и, как следствие, расхождениях в ожидаемых результатах.

Не все руководители готовы к переговорам, чаще им нужна поддержка в этом процессе. Кроме того, проявление интереса к личной жизни сотрудника, может быть расценено крайне неуместным, особенно если такое поведение не вписывается в привычную корпоративную культуру компании.

Специально обученный человек — корпоративный психолог лучше всего подходит для этой задачи. Его роль заключается в сотрудничестве, а не конкуренции. «Взгляд со стороны» даёт возможность членам компании расширить внутреннюю картину восприятия тех или иных событий и успешнее продвигаться в своей бизнес сфере.

Запросы на повышение мотивации, сплочение команды под конкретный проект или улучшение качества лидерских компетенций чаще всего удовлетворяются приглашёнными бизнес-тренерами.

Но корпоративные психологи также могут решать «бизнесовые» задачи, благодаря системному подходу и работе с первопричиной, а не симптомами. Такой подход включает в себя работу с долгосрочной мотивацией, эмоциональным выгоранием, подготовкой сотрудников к новой должности или принятия в команду нового сотрудника.

Формат общения с психологом

Существуют индивидуальные консультации с сотрудниками и руководителями и работа с группой. Индивидуальная консультация длится около часа. Групповые консультации — от 1,5 до 5-6 часов в зависимости от сложности поставленной задачи.

Топ-менеджеры предпочитают обсуждать свои вопросы с психологом один на один.

Владельцы бизнесов часто называют своё дело «вторым ребенком». Чем выше позиция и влияние человека в компании, тем сложнее отделить рабочее время от личной жизни.

При работе с мотивацией или разборе конфликтных ситуаций лучше всего заниматься с группой. Так проявляется эмпатия, сотрудники видят на примере друг друга похожие ситуации и больше раскрываются. Они замечают, что их коллеги тоже могут ошибаться, и дают себе внутреннее разрешение на ошибку, а значит открывают поле для проявления инициативы, раскрытия собственного потенциала и, в конечном счете, потенциала компании.

В групповой работе психолог дает инструменты, которые коллектив может использовать в дальнейшем при самостоятельном решении проблем. Групповые мероприятия объединяют людей, которые часто лишены возможности коммуникации друг с другом, особенно в условиях удалённой работы — дополнительного стресс-фактора новой реальности.

Кстати, об удаленной работе: в зарубежной практике корпоративных психологов часто называют «on-site» консультантами. Но это вовсе не значит, что они физически присутствуют в пространстве компании. Все популярнее становится работа с корпоративным психологом онлайн через аудио-, видео-консультации и переписку.

Вот так, например, глава британского digital-агентства Ribot описывает опыт работы своей компании с психологическим сервисом: «четыре раза в месяц сотрудникам предоставляется возможность обсудить волнующие их вопросы с корпоративным психологом в совершенно конфиденциальной обстановке. Эти проблемы могут быть личными, или они могут быть связаны с работой, но Ribot никогда не узнает содержание этих обсуждений. Нам это не нужно. Я просто знаю, что возможность поделиться, разобраться и, получить помощь в разрешении внутренних тревог обогатит человека. В результате это принесет пользу и компании».

Доверие к программе психологической поддержки сотрудников

Чаще сотрудники воспринимают инициативу внедрения психолога в бизнес-процесс как лояльность и заботу работодателя. Они положительно воспринимают инициативу руководства, например, решить конфликт мирным путем, ценят возможность быть услышанными.

Серьёзность отношения к работе с психологом усиливается пропорционально построению альянса. Иными словами, она зависит от доверия специалисту, которое требует проверки, и также от надёжности и открытости психолога.

Компания должна понимать правила работы в самом начале, чтобы снизить тревожность от процесса и повысить его прозрачность для клиента. Важно озвучить психологу пожелания компании к совместной работе, если эти требования присутствуют. Психолог должен быть готов получать неудобные и, возможно, дурацкие вопросы. Информированность и понятные границы помогают установить надёжный контакт.

Нюанс работы с компанией, в отличие от частной практики, — трехсторонний контракт на психологическую работу, между компанией, сотрудником и психологом. В этом контракте учитываются интересы и потребности всех сторон. Но определенно соблюдается важное правило – сохранение конфиденциальности индивидуальных консультаций.

Корпоративный психолог чётко выставляет границу безопасности. В рамках корпорации психологи говорят с сотрудником о компании, о процессах внутри неё и об отношении к ней или к людям внутри компании.

Также рассматриваются личностные аспекты, которые могут влиять на работу сотрудника в компании и его эмоциональное состояние. Сложные ситуации могут быть обозначены и рекомендованы к более глубинной проработке в рамках личной терапии.

Самые частые запросы

Конфликты, изменения корпоративного статуса, увольнения, особенно с управляющих должностей, производственное выгорание — основные проблемы, которые требуют вмешательства корпоративного психолога.

Адаптация

Для новых сотрудников я применяю опыт «приветственных» встреч и практику «5 самых дурацких вопросов к работодателю». Новичкам даётся задание сформулировать 5 дурацких вопросов к работодателю, это своего рода разрешение быть не идеальным.

Каждый из участников озвучивает на встрече свой список, а руководитель берет обязательство на него ответить. Получается ироничный и расслабленный диалог на равных.

Практика снимает напряжение от адаптации сотрудника и показывает, что его руководители тоже люди и обладают весьма неплохим чувством юмора.

Повышение

При смене позиции и повышении финансового уровня часто срабатывает «синдром самозванца» или поднимаются личностные страхи. Например, страх не справиться с новым функционалом или совершить непростительную ошибку и быть публично опозоренным.

Подобные изменения вызывают у человека сильный стресс, который может спровоцировать пробуждение глубинных переживаний.

В таком случае:

ищем источник ответственность или страха не справиться

проверяем его здесь и сейчас на реалистичность

проясняем все последствия его реализации

ищем инструменты выхода из этих последствий

Работа со страхом заключается в его проговаривании и прояснении деталей и последствий.

Поймите, что вы — самый ценный ресурс. Не будет вас или вы пострадаете — пострадает вся команда. Основное правило — сначала маска себе, потом ребенку. То есть сначала ресурсы и поддержка себе, и только потом отдача и мотивация других.

Не бойтесь просить, прояснять, делегировать. Критерий успешности руководителя — не в степени его ответственности и количестве выполненных задач, а в грамотном умении их делегировать.

Начните с построения структуры и системы контроля и отчетов Вам. Построение грамотной структуры — 50% успеха руководителя.

Дайте себе право на ошибку — успешность измеряется не в безошибочности, а в возможности оперативно исправить недочёт.

И главное — вы лучший кандидат на эту должность. Вас уже выбрали, вы прошли отбор, значит вы достаточно хороши для этой позиции.

Конфликты

В сфере разрешения конфликтов обе стороны, подобно семейной паре, отказываются слышать друг друга и идти в сотрудничество.

Часто партнеры в бизнесе, например, решают продать компанию только потому, что враждуют друг с другом, а не потому, что бизнес стал убыточным, или они хотят отойти от дел. Хотя в данном случае выгоднее помириться.

Психологу в такой ситуации приходится быть еще и виртуозным дипломатом, интегрировать бизнес опыт с психологическими и переговорными компетенциями. Важная задача — «держать» пространство переговоров мирным. Чтобы каждая из сторон могла высказаться, а другие выслушать, спокойно и без критики.

Схема разрешения корпоративных тупиковых ситуаций, например, когда участники одной команды отказываются сотрудничать друг с другом в рамках одного проекта:

Выслушать речь каждого из участников конфликта до конца. Не перебивать. Это самое сложное. Дышать, считать «баранов» про себя, терпеть и дать другому выразить себя до конца.

Постараться правильно понять другого в моменте, здесь и сейчас. Что он хочет сказать? Если не понятно, можно переспросить, спокойным тоном: «Я правильно поняла, что…» — спокойное прояснение аргументов противоположной стороны.

Выразить свою позицию, пожелания, без унижения другого.

Использовать исключительно Я-высказывания. Например, «ты делаешь то-то не так» — не верно. Верно: «я очень злюсь, когда ты задерживаешь сроки своей работы. Мне приходится задерживаться допоздна… ».

Домашнее задание участникам после групповой сессии: не критиковать и не оценивать другого. Хотя бы в течение 21 дня.

Нерешённый конфликт — мина замедленного действия. Ты не знаешь, когда и при каких обстоятельствах она взорвётся, и какой эффект это окажет на команду.

Эмоциональное выгорание

С производственным выгоранием сталкиваются даже самые опытные и мотивированные лидеры. Многие вкладываются в мотивацию своих подчинённых, не заботясь о пополнении личного ресурса.

Часто слышу фразу о том, что опытный и эффективный руководитель должен мотивировать себя сам. Но это не совсем верно. Иногда даже самому сильному и ответственному нужно место, время и внимание другого для сверки своих чувств и осознания уровня своего стресса.

Эмоциональное выгорание наступает постепенно и проходит четыре стадии: мобилизация, выдерживание, невыдерживание и деформация. Специалист может «диагностировать» стадию и предложить стратегию для личной перезагрузки. Признание в необходимости поддержки — это норма, а не проявление слабости.

Изоляция

Сегодня актуален новый запрос на эффективную работу команды в условиях изоляции: новые вводные в виде «удалёнки», наличия детей в пространстве Zoom и невозможности сбежать в офис.

Компания имеет меньше рычагов управления сотрудниками. Особенно, если они не привыкли к самостоятельности и «предпринимательскому мышлению» — когда ты заинтересован в получении прибыли без внешнего контроля и стимулирования.

Как показывает практика, компания пытается усилить контроль через бесконечные оперативки и конференц-звонки, пробует дистанционно сохранить дисциплину через дополнительные проверки, забывая о необходимости поддерживать сотрудников и помогать им. Усиление контроля приводит к сопротивлению и избеганию работы, к нервным срывам и выгоранию.

Я предлагаю пересмотреть режим работы в пользу большей гибкости и возможности, например, побыть с семьей.

Составить календарь-конструктор, который каждый из сотрудников заполняет сам, ориентируясь на личный ритм: часы работы, дедлайн для отправки отчета о сделанном за день, личное время на спорт, семью и отдых. Каждый решает сам, когда начинать работу: рано утром, днём или даже ночью. Важно, чтобы конкретный объём за день был выполнен.

Изначальный режим дня не должен был быть идеальным. Можно выставить критерий достижимости в 90% от желаемого идеала.

Структурировать время. Это снижает общую тревожность и даёт ощущение согласованности действий: «вот сейчас я вполне легально могу отдохнуть, а вот это — согласованное заранее время для работы или звонка».

Оценивать достигнутые результаты, свою эффективность и общее эмоциональное состояние по итогам каждого дня. Так сотрудник может оценить выбранный режим дня: он должен быть выполнимым, регулярным и приносить внутреннее удовлетворение от его соблюдения.

Запрашивать поддержку у коллег или у психолога, если есть ощущение, что не справляешься с поставленными задачами. Чем раньше проблема будет заявлена, тем больше шансов её решить быстро.

Вести дневник своего эмоционального состояния. Практика показывает, что после написания, интенсивность переживаний сокращается. Во время карантина резко увеличивается интенсивность внутренних переживаний, так как их становится сложнее перерабатывать в деятельность. Часто люди не осознают, какому сильному уровню стресса они подвержены в моменте. Изоляция дает дополнительную дозу стресса, иногда она становится настолько критической, что «бьёт» по иммунитету и вызывает психосоматику в виде головных болей, потери сна, частого сердцебиения и других проблем с самочувствием.

Перспективы профессии

Запросы от компаний на программы психологической поддержки сотрудников и услуги корпоративного психолога приходят всё чаще.

Опыт западных компаний показывает, что специалисты в области ментального здоровья, плотно сотрудничающие с бизнесом, — это норма. Функционал становится всё более востребованным и в российских фирмах, которые активно развиваются и осознают, что сотрудники и их эмоциональный фон — главный актив компании, от которого напрямую зависит объём и качество прибыли.

Тренд меняется в сторону индивидуальной, точечной работы с конкретным сотрудником. Групповые тренинги или вебинары остаются популярными, но отходят на второй план, в том числе на фоне пандемии.

Наиболее частым корпоративным запросом сегодня становится работа со стрессом и тревогой, связанные с переходом на «удалёнку». А также страхом из-за того, что не все сотрудники вернутся обратно в офис.

С прекращением изоляции нас ждёт обратный тренд. Адаптация к повторной травматизации от стресса, связанного с выходом из ограничений и возвращением в open space.

Сотрудников нужно будет снова знакомить друг с другом после длительной разлуки. Для этого подойдут объединяющие командные мероприятия: формат бизнес-игры или мастермайнда, направленные на построение совместных целей на будущее и разработки путей их достижения.