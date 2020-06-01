Зачем корпорациям думать о психологическом здоровье сотрудников

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Психолог онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk Лилия Радюшкина рассказывает о том, как работа с эмоциональным фоном сотрудников влияет на успешность компании.
Компании, создающие сложные и технологичные продукты заинтересованы в привлечении квалифицированных сотрудников с высоким эмоциональным интеллектом, которые являются лицом компании и залогом ее успеха.
Основным инструментом мотивации таких сотрудников является не «кнут и пряник», а возможность договориться, заинтересовать и сформировать здоровую атмосферу в коллективе, которая поможет предотвратить эмоциональное выгорание.
Хотя люди и проводят большую часть своего дня в стенах компании (или в «виртуальных стенах» в условиях пандемии), у них также есть жизнь вне ее. А с ней возникают и личные проблемы, или неожиданное несчастье, или просто какое-то беспокойство. Наивно предполагать, что, придя на работу, человек оставляет все личное за порогом офиса. А удаленная работа еще более тесно переплетает разные стороны жизни.
Кроме того, внутри коллектива возникают конфликтные ситуации и недопонимание, как внутри проектных команд, так и между руководителями и подчиненными. Часто их причина не в злобном умысле, а в недосказанности, пробелах в коммуникации, и, как следствие, расхождениях в ожидаемых результатах.
Не все руководители готовы к переговорам, чаще им нужна поддержка в этом процессе. Кроме того, проявление интереса к личной жизни сотрудника, может быть расценено крайне неуместным, особенно если такое поведение не вписывается в привычную корпоративную культуру компании.
Специально обученный человек — корпоративный психолог лучше всего подходит для этой задачи. Его роль заключается в сотрудничестве, а не конкуренции. «Взгляд со стороны» даёт возможность членам компании расширить внутреннюю картину восприятия тех или иных событий и успешнее продвигаться в своей бизнес сфере.
Запросы на повышение мотивации, сплочение команды под конкретный проект или улучшение качества лидерских компетенций чаще всего удовлетворяются приглашёнными бизнес-тренерами.
Но корпоративные психологи также могут решать «бизнесовые» задачи, благодаря системному подходу и работе с первопричиной, а не симптомами. Такой подход включает в себя работу с долгосрочной мотивацией, эмоциональным выгоранием, подготовкой сотрудников к новой должности или принятия в команду нового сотрудника.
Существуют индивидуальные консультации с сотрудниками и руководителями и работа с группой. Индивидуальная консультация длится около часа. Групповые консультации — от 1,5 до 5-6 часов в зависимости от сложности поставленной задачи.
Топ-менеджеры предпочитают обсуждать свои вопросы с психологом один на один.
Владельцы бизнесов часто называют своё дело «вторым ребенком». Чем выше позиция и влияние человека в компании, тем сложнее отделить рабочее время от личной жизни.
При работе с мотивацией или разборе конфликтных ситуаций лучше всего заниматься с группой. Так проявляется эмпатия, сотрудники видят на примере друг друга похожие ситуации и больше раскрываются. Они замечают, что их коллеги тоже могут ошибаться, и дают себе внутреннее разрешение на ошибку, а значит открывают поле для проявления инициативы, раскрытия собственного потенциала и, в конечном счете, потенциала компании.
В групповой работе психолог дает инструменты, которые коллектив может использовать в дальнейшем при самостоятельном решении проблем. Групповые мероприятия объединяют людей, которые часто лишены возможности коммуникации друг с другом, особенно в условиях удалённой работы — дополнительного стресс-фактора новой реальности.
Кстати, об удаленной работе: в зарубежной практике корпоративных психологов часто называют «on-site» консультантами. Но это вовсе не значит, что они физически присутствуют в пространстве компании. Все популярнее становится работа с корпоративным психологом онлайн через аудио-, видео-консультации и переписку.
Вот так, например, глава британского digital-агентства Ribot описывает опыт работы своей компании с психологическим сервисом: «четыре раза в месяц сотрудникам предоставляется возможность обсудить волнующие их вопросы с корпоративным психологом в совершенно конфиденциальной обстановке. Эти проблемы могут быть личными, или они могут быть связаны с работой, но Ribot никогда не узнает содержание этих обсуждений. Нам это не нужно. Я просто знаю, что возможность поделиться, разобраться и, получить помощь в разрешении внутренних тревог обогатит человека. В результате это принесет пользу и компании».
Чаще сотрудники воспринимают инициативу внедрения психолога в бизнес-процесс как лояльность и заботу работодателя. Они положительно воспринимают инициативу руководства, например, решить конфликт мирным путем, ценят возможность быть услышанными.
Серьёзность отношения к работе с психологом усиливается пропорционально построению альянса. Иными словами, она зависит от доверия специалисту, которое требует проверки, и также от надёжности и открытости психолога.
Компания должна понимать правила работы в самом начале, чтобы снизить тревожность от процесса и повысить его прозрачность для клиента. Важно озвучить психологу пожелания компании к совместной работе, если эти требования присутствуют. Психолог должен быть готов получать неудобные и, возможно, дурацкие вопросы. Информированность и понятные границы помогают установить надёжный контакт.
Нюанс работы с компанией, в отличие от частной практики, — трехсторонний контракт на психологическую работу, между компанией, сотрудником и психологом. В этом контракте учитываются интересы и потребности всех сторон. Но определенно соблюдается важное правило – сохранение конфиденциальности индивидуальных консультаций.
Корпоративный психолог чётко выставляет границу безопасности. В рамках корпорации психологи говорят с сотрудником о компании, о процессах внутри неё и об отношении к ней или к людям внутри компании.
Также рассматриваются личностные аспекты, которые могут влиять на работу сотрудника в компании и его эмоциональное состояние. Сложные ситуации могут быть обозначены и рекомендованы к более глубинной проработке в рамках личной терапии.
Конфликты, изменения корпоративного статуса, увольнения, особенно с управляющих должностей, производственное выгорание — основные проблемы, которые требуют вмешательства корпоративного психолога.
Для новых сотрудников я применяю опыт «приветственных» встреч и практику «5 самых дурацких вопросов к работодателю». Новичкам даётся задание сформулировать 5 дурацких вопросов к работодателю, это своего рода разрешение быть не идеальным.
Каждый из участников озвучивает на встрече свой список, а руководитель берет обязательство на него ответить. Получается ироничный и расслабленный диалог на равных.
Практика снимает напряжение от адаптации сотрудника и показывает, что его руководители тоже люди и обладают весьма неплохим чувством юмора.
При смене позиции и повышении финансового уровня часто срабатывает «синдром самозванца» или поднимаются личностные страхи. Например, страх не справиться с новым функционалом или совершить непростительную ошибку и быть публично опозоренным.
Подобные изменения вызывают у человека сильный стресс, который может спровоцировать пробуждение глубинных переживаний.
В таком случае:
Работа со страхом заключается в его проговаривании и прояснении деталей и последствий.
В сфере разрешения конфликтов обе стороны, подобно семейной паре, отказываются слышать друг друга и идти в сотрудничество.
Часто партнеры в бизнесе, например, решают продать компанию только потому, что враждуют друг с другом, а не потому, что бизнес стал убыточным, или они хотят отойти от дел. Хотя в данном случае выгоднее помириться.
Психологу в такой ситуации приходится быть еще и виртуозным дипломатом, интегрировать бизнес опыт с психологическими и переговорными компетенциями. Важная задача — «держать» пространство переговоров мирным. Чтобы каждая из сторон могла высказаться, а другие выслушать, спокойно и без критики.
Схема разрешения корпоративных тупиковых ситуаций, например, когда участники одной команды отказываются сотрудничать друг с другом в рамках одного проекта:
Нерешённый конфликт — мина замедленного действия. Ты не знаешь, когда и при каких обстоятельствах она взорвётся, и какой эффект это окажет на команду.
С производственным выгоранием сталкиваются даже самые опытные и мотивированные лидеры. Многие вкладываются в мотивацию своих подчинённых, не заботясь о пополнении личного ресурса.
Часто слышу фразу о том, что опытный и эффективный руководитель должен мотивировать себя сам. Но это не совсем верно. Иногда даже самому сильному и ответственному нужно место, время и внимание другого для сверки своих чувств и осознания уровня своего стресса.
Эмоциональное выгорание наступает постепенно и проходит четыре стадии: мобилизация, выдерживание, невыдерживание и деформация. Специалист может «диагностировать» стадию и предложить стратегию для личной перезагрузки. Признание в необходимости поддержки — это норма, а не проявление слабости.
Сегодня актуален новый запрос на эффективную работу команды в условиях изоляции: новые вводные в виде «удалёнки», наличия детей в пространстве Zoom и невозможности сбежать в офис.
Компания имеет меньше рычагов управления сотрудниками. Особенно, если они не привыкли к самостоятельности и «предпринимательскому мышлению» — когда ты заинтересован в получении прибыли без внешнего контроля и стимулирования.
Как показывает практика, компания пытается усилить контроль через бесконечные оперативки и конференц-звонки, пробует дистанционно сохранить дисциплину через дополнительные проверки, забывая о необходимости поддерживать сотрудников и помогать им. Усиление контроля приводит к сопротивлению и избеганию работы, к нервным срывам и выгоранию.
Я предлагаю пересмотреть режим работы в пользу большей гибкости и возможности, например, побыть с семьей.
Запросы от компаний на программы психологической поддержки сотрудников и услуги корпоративного психолога приходят всё чаще.
Опыт западных компаний показывает, что специалисты в области ментального здоровья, плотно сотрудничающие с бизнесом, — это норма. Функционал становится всё более востребованным и в российских фирмах, которые активно развиваются и осознают, что сотрудники и их эмоциональный фон — главный актив компании, от которого напрямую зависит объём и качество прибыли.
Тренд меняется в сторону индивидуальной, точечной работы с конкретным сотрудником. Групповые тренинги или вебинары остаются популярными, но отходят на второй план, в том числе на фоне пандемии.
Наиболее частым корпоративным запросом сегодня становится работа со стрессом и тревогой, связанные с переходом на «удалёнку». А также страхом из-за того, что не все сотрудники вернутся обратно в офис.
С прекращением изоляции нас ждёт обратный тренд. Адаптация к повторной травматизации от стресса, связанного с выходом из ограничений и возвращением в open space.
Сотрудников нужно будет снова знакомить друг с другом после длительной разлуки. Для этого подойдут объединяющие командные мероприятия: формат бизнес-игры или мастермайнда, направленные на построение совместных целей на будущее и разработки путей их достижения.
И разумеется, всем нам (и руководителям, и сотрудникам) еще длительное время будет нужна психологическая помощь в преодолении накопленного за последние месяцы личного стресса, который влияет на рабочие процессы не меньше корпоративных сложностей и организационных изменений.
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