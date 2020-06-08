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оказалась нейронной сетью
Авторы идеи верят, что для запуска проекта и поиска партнёров не обязательно ехать в Кремниевую долину. Но первые участники сомневаются, что концепция останется эффективной в чатах на тысячи человек.
13 мая директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов анонсировали проект «Место» — сообщество для предпринимателей, инвесторов и стартапов.
За месяц команда проекта получила 13 тысяч заявок. 5 июня состоялся тестовый запуск, и доступ получили первые 100 человек, но организаторы обещают, что до начала июля пригласят и остальных. В сообщество уже вступили основатели фонда Brothers Venture Даниил и Давид Либерманы и создатель образовательного стартапа U Skillz Дмитрий Фалалеев.
Однако первые участники уже опасаются, что «Место» станет неудобным, когда в нём соберутся тысячи человек. Основатели рассказали vc.ru, как собираются решать эту проблему, как сейчас устроено сообщество и что получат его участники.
Идея проекта возникла у Дороничева после фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине. Ему написали тысячи зрителей, «мечтающих найти своих и создавать что-то большое». И Дороничев решил сделать площадку, где они могли бы объединиться.
Прототипом «Места» стал пост предпринимателя в Instagram, в котором он рассказал, как правильно работать с идеями, чтобы они воплотились в жизнь, и предложил подписчикам поделиться своими идеями.
Дороничев рассказал о проекте Давыдову, и тот согласился, что нужно перезнакомить всех, кто предлагает идеи, чтобы они нашли инвесторов и экспертов.
После обсуждения поста Дороничева к команде присоединилась генеральный директор коммуникационного агентства Blue Ocean Bureau Яна Белова. В комментариях она рассказала, что тоже мечтает собирать в онлайне людей, чтобы создавать новые продукты и «собираться по вечерам на виртуальной кухне».
Дороничев надеется, что в результате работы сообщества через 5–10 лет будут созданы успешные продукты и глобальные компании, такие как Miro — российский сервис, который позволяет командам удалённо обсуждать идеи и визуализировать их с помощью эскизов и схем. Сервисом пользуются Netflix, Twitter, Airbnb, Cisco, Skyscanner, а в апреле 2020 года стартап привлёк $50 млн от фонда Iconiq Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и главы Twitter и Square Джека Дорси.
«Если мы создадим такие компании за счёт того, что люди будут помогать друг другу, то это будет успех», — считает Дороничев.
Чтобы стать участником, нужно подать заявку на сайте «Места». Волонтёры проекта проверяют анкету и высылают участнику на почту письмо со ссылкой для входа в сообщество. Оно работает на платформе мессенджера Openland.
Больше всего заявок приходит от предпринимателей, которые хотят создавать продукты в сфере здорового образа жизни, медицины, образования, воспитания детей и социальных услуг, рассказала vc.ru Белова.
Большинство желающих вступить в сообщество — это люди, у которых нет большого опыта в бизнесе, но они знают, чего хотят, понимают проблему и у них есть идея, отмечает Белова. Есть и те, кто хочет прорекламировать свой продукт в сообществе, найти клиентов или сотрудников. Такие анкеты команда не принимает.
Но среди первых участников есть и известные специалисты, например, бывший директор по продукту в Skyeng Михаил Карпов, основатели фонда Brothers Venture Даниил и Давид Либерманы, основатель U Skillz Дмитрий Фалалеев, основатель digital-агентства Smetana Андрей Бузина.
Члены сообщества могут переписываться в нескольких тематических каналах:
Участники будут встречаться на онлайн-квартирниках (неформальных встречах), онлайн-питчах идей и лекциях инвесторов и менторов. Например, на первой неделе после тестового запуска генеральный директор PandaDoc Никита Микадо поговорит о том, как продать идею инвесторам. Год назад его сервис привлёк $10 млн инвестиций.
На запуск «Места» основатели потратили $300. Проект некоммерческий, он не связан ни с Gagarin Capital, ни с Google и будет развиваться на волонтёрских началах, говорит Давыдов.
Основатели собираются создать в сообществе такую же среду, в которой живут сами в Долине. Но они не хотят быть «главными», называют себя «со-создателями» и надеются, что каждый новый участник будет наравне с ними влиять на развитие проекта.
«Все сотрудники в этой компании волонтёры, а руководителей нет, потому что они не нужны — все и так на одной волне и понимают, зачем и что делают», — поделилась в Telegram-канале сообщества Белова.
Основатели хотят поддерживать среду взаимопомощи, продвигая несколько принципов общения, которые они считают основными в предпринимательской среде Кремниевой долины. Они звучат так: «Мы создаём. Мы помогаем. Мы доверяем. Мы делимся». Каждый более подробно расписан на сайте «Места».
Создатели рассказывают о них первым участникам и надеются, что те будут соблюдать их и продвигать среди новых членов сообщества.
Основатели хотят в будущем отсеивать тех, кто будет нарушать принципы общения. Пока они не знают, как это сделать, но надеются, что сообщество не нужно будет активно модерировать — все и так будут общаться в соответствии с его правилами и ценностями. Дороничев верит: тех, кто будет неэтичным, участники быстро выявят и забанят.
Однако на первой неформальной онлайн-встрече с основателями участники высказали опасения насчёт развития проекта. Они боятся, что все нужные идеи и люди будут теряться в ленте сообщений, когда в сообществе будет 13 тысяч человек. Как тогда регулировать общение и поддерживать среду взаимопомощи, основатели пока не знают.
Они хотят решить эту проблему с помощью участников. Белова собирается создать канал, в котором они будут обсуждать, чего не хватает в «Месте» и как его можно улучшить, будут голосовать за удачные идеи и сами создавать необходимые инструменты и дополнительные сервисы.
При этом в каждом канале появится своя инициативная группа, которая будет его вести и придумывать мероприятия, надеется она.
На встрече у участников появился ещё один вопрос. Они не поняли, будет ли кто-то оценивать участников и модерировать идеи. У основателей не было ответа, и Дороничев предложил создать ещё один канал, чтобы обсудить эту проблему.
Но если для каждого обсуждения создавать отдельный канал, в них скоро можно будет потеряться, стали переживать участники. Чтобы не упускать нужные чаты из вида, Давыдов предложил создать канал с каналами, где модераторы будут собирать ссылки на важные сообщения, и завести Google-документ с полезными ссылками.
На уровне идеи сообщества всё звучит понятно, но по реализации есть вопросы, согласна Белова. Ответить на них получится, только если все будут проявлять инициативу, предлагать и пробовать разные решения, считает она.
любую проблему можно решить созданием ещё одного канала. любую, за исключением одной...
Сначала будет документ, потом поиск по этому документ, потом понадобиться механизм индексации и ранжирования каналов. Можно будет купить первые места и определятся это будет на основании аукциона. Погодите...
Отправил заявку в первый день, но так и не получил доступ :) Когда уже можно будет начать?
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