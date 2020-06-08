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«Виртуальная Долина»: что предлагает «Место» — сообщество стартапов и инвесторов от Николая Давыдова и Андрея Дороничева Материал редакции

Авторы идеи верят, что для запуска проекта и поиска партнёров не обязательно ехать в Кремниевую долину. Но первые участники сомневаются, что концепция останется эффективной в чатах на тысячи человек.

4 комментария
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13 мая директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов анонсировали проект «Место» — сообщество для предпринимателей, инвесторов и стартапов.

За месяц команда проекта получила 13 тысяч заявок. 5 июня состоялся тестовый запуск, и доступ получили первые 100 человек, но организаторы обещают, что до начала июля пригласят и остальных. В сообщество уже вступили основатели фонда Brothers Venture Даниил и Давид Либерманы и создатель образовательного стартапа U Skillz Дмитрий Фалалеев.

Однако первые участники уже опасаются, что «Место» станет неудобным, когда в нём соберутся тысячи человек. Основатели рассказали vc.ru, как собираются решать эту проблему, как сейчас устроено сообщество и что получат его участники.

Так могут выглядеть рекламные плакаты «Места» Skam

Как появилась идея проекта

Идея проекта возникла у Дороничева после фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине. Ему написали тысячи зрителей, «мечтающих найти своих и создавать что-то большое». И Дороничев решил сделать площадку, где они могли бы объединиться.

Прототипом «Места» стал пост предпринимателя в Instagram, в котором он рассказал, как правильно работать с идеями, чтобы они воплотились в жизнь, и предложил подписчикам поделиться своими идеями.

Дороничев рассказал о проекте Давыдову, и тот согласился, что нужно перезнакомить всех, кто предлагает идеи, чтобы они нашли инвесторов и экспертов.

Мне кажется, «Место» может получиться очень классной штукой, нужной людям.

В «Месте» смогут собираться люди с идеями, знаниями, руками и деньгами, делиться и создавать другие классные штуки. Такая виртуальная Долина.

Николай Давыдов
сооснователь Gagarin Capital

После обсуждения поста Дороничева к команде присоединилась генеральный директор коммуникационного агентства Blue Ocean Bureau Яна Белова. В комментариях она рассказала, что тоже мечтает собирать в онлайне людей, чтобы создавать новые продукты и «собираться по вечерам на виртуальной кухне».

Мы хотим создать для участников среду, которая будет формировать новое поколение русскоязычных предпринимателей. Она основана на взаимопомощи — это фундаментальная ценность «Места».

Если вы приедете в Долину, увидите такую же экосистему взаимопомощи, где сооснователи Airbnb приходят на встречи Y Combinator и читают лекции.

Мы хотим показать, что необязательно ехать в Долину, достаточно попасть в среду, где принято общаться и взаимодействовать, как в Долине. И вложившись в среду, мы пожнём плоды.

Андрей Дороничев
директор по продуктам в Google

Дороничев надеется, что в результате работы сообщества через 5–10 лет будут созданы успешные продукты и глобальные компании, такие как Miro — российский сервис, который позволяет командам удалённо обсуждать идеи и визуализировать их с помощью эскизов и схем. Сервисом пользуются Netflix, Twitter, Airbnb, Cisco, Skyscanner, а в апреле 2020 года стартап привлёк $50 млн от фонда Iconiq Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и главы Twitter и Square Джека Дорси.

«Если мы создадим такие компании за счёт того, что люди будут помогать друг другу, то это будет успех», — считает Дороничев.

Как устроено сообщество

Чтобы стать участником, нужно подать заявку на сайте «Места». Волонтёры проекта проверяют анкету и высылают участнику на почту письмо со ссылкой для входа в сообщество. Оно работает на платформе мессенджера Openland.

Анкета участника проекта

Больше всего заявок приходит от предпринимателей, которые хотят создавать продукты в сфере здорового образа жизни, медицины, образования, воспитания детей и социальных услуг, рассказала vc.ru Белова.

Большинство желающих вступить в сообщество — это люди, у которых нет большого опыта в бизнесе, но они знают, чего хотят, понимают проблему и у них есть идея, отмечает Белова. Есть и те, кто хочет прорекламировать свой продукт в сообществе, найти клиентов или сотрудников. Такие анкеты команда не принимает.

Но среди первых участников есть и известные специалисты, например, бывший директор по продукту в Skyeng Михаил Карпов, основатели фонда Brothers Venture Даниил и Давид Либерманы, основатель U Skillz Дмитрий Фалалеев, основатель digital-агентства Smetana Андрей Бузина.

Члены сообщества могут переписываться в нескольких тематических каналах:

  • Welcome — здесь знакомятся и рассказывают о себе.
  • Ideas — здесь обсуждают идеи, например, предлагают создать коливинги для стартап-команд и интерактивные базы знаний для старта карьеры.
  • NeedHelp — в этом чате любой может предложить присоединиться к проекту, попросить дать обратную связь по своим презентациям для инвесторов, помочь с нужными контактами.
  • CanHelp — канал для поиска тех, кто готов помочь советом или делом в разработке и развитии стартапов, помочь как юрист или специалист в профильной области знаний, например, производстве автомобилей.
  • News — в этом канале появляется важная информация, полезные ссылки, новости и анонсы мероприятий.
  • Kitchen — чат для неформального общения.

Участники будут встречаться на онлайн-квартирниках (неформальных встречах), онлайн-питчах идей и лекциях инвесторов и менторов. Например, на первой неделе после тестового запуска генеральный директор PandaDoc Никита Микадо поговорит о том, как продать идею инвесторам. Год назад его сервис привлёк $10 млн инвестиций.

Как основатели хотят превратить сообщество в «виртуальную Долину»

На запуск «Места» основатели потратили $300. Проект некоммерческий, он не связан ни с Gagarin Capital, ни с Google и будет развиваться на волонтёрских началах, говорит Давыдов.

Основатели собираются создать в сообществе такую же среду, в которой живут сами в Долине. Но они не хотят быть «главными», называют себя «со-создателями» и надеются, что каждый новый участник будет наравне с ними влиять на развитие проекта.

«Все сотрудники в этой компании волонтёры, а руководителей нет, потому что они не нужны — все и так на одной волне и понимают, зачем и что делают», — поделилась в Telegram-канале сообщества Белова.

Основатели хотят поддерживать среду взаимопомощи, продвигая несколько принципов общения, которые они считают основными в предпринимательской среде Кремниевой долины. Они звучат так: «Мы создаём. Мы помогаем. Мы доверяем. Мы делимся». Каждый более подробно расписан на сайте «Места».

Создатели рассказывают о них первым участникам и надеются, что те будут соблюдать их и продвигать среди новых членов сообщества.

Принципы сообщества

Основатели хотят в будущем отсеивать тех, кто будет нарушать принципы общения. Пока они не знают, как это сделать, но надеются, что сообщество не нужно будет активно модерировать — все и так будут общаться в соответствии с его правилами и ценностями. Дороничев верит: тех, кто будет неэтичным, участники быстро выявят и забанят.

Если участник после Zoom-встречи резковато шутит, что за спиной у спикера не хватало брендированного ковра, ребята из сообщества сами подключаются — с предложением шутить так, чтобы это звучало не обидно, или написать с предложением забрендировать канал или сделать мерч. Даже если бы модераторы хотели отреагировать, они бы не успели.

Яна Белова
генеральный директор Blue Ocean Bureau

Однако на первой неформальной онлайн-встрече с основателями участники высказали опасения насчёт развития проекта. Они боятся, что все нужные идеи и люди будут теряться в ленте сообщений, когда в сообществе будет 13 тысяч человек. Как тогда регулировать общение и поддерживать среду взаимопомощи, основатели пока не знают.

Они хотят решить эту проблему с помощью участников. Белова собирается создать канал, в котором они будут обсуждать, чего не хватает в «Месте» и как его можно улучшить, будут голосовать за удачные идеи и сами создавать необходимые инструменты и дополнительные сервисы.

При этом в каждом канале появится своя инициативная группа, которая будет его вести и придумывать мероприятия, надеется она.

На встрече у участников появился ещё один вопрос. Они не поняли, будет ли кто-то оценивать участников и модерировать идеи. У основателей не было ответа, и Дороничев предложил создать ещё один канал, чтобы обсудить эту проблему.

Но если для каждого обсуждения создавать отдельный канал, в них скоро можно будет потеряться, стали переживать участники. Чтобы не упускать нужные чаты из вида, Давыдов предложил создать канал с каналами, где модераторы будут собирать ссылки на важные сообщения, и завести Google-документ с полезными ссылками.

На уровне идеи сообщества всё звучит понятно, но по реализации есть вопросы, согласна Белова. Ответить на них получится, только если все будут проявлять инициативу, предлагать и пробовать разные решения, считает она.

#место #дороничев #давыдов #кремниеваядолина

Катя Грановская
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4 комментария
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Bulat Ziganshin

1

любую проблему можно решить созданием ещё одного канала. любую, за исключением одной...

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Artemiy Shlesberg

0

Сначала будет документ, потом поиск по этому документ, потом понадобиться механизм индексации и ранжирования каналов. Можно будет купить первые места и определятся это будет на основании аукциона. Погодите...

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Александр Бубнов

0

Отправил заявку в первый день, но так и не получил доступ :) Когда уже можно будет начать?

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911

0

300k$ на что 😱 

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