Прямой эфир
компанию-создателя
До этого он 10 лет проработал в Okko.
Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий покинул ivi, проработав месяц — он был назначен исполнительным директором онлайн-кинотеатра в начале мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.
В ivi Гродецкий руководил операционной деятельностью и напрямую подчинялся гендиректору и основателю сервиса Олегу Туманову. Гродецкий решил покинуть компанию «несмотря на позитивный совместный опыт сотрудничества», уточнили в ivi.
Сам Гродецкий заявил изданию, что планирует «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов». Название компании он не раскрыл.
До ivi Гродецкий работал в Okko: он пришёл в компанию «Скартел» (бренд Yota) в 2009 году. В том же году основатели Yota Сергей Адоньев и Альберт Авдолян запустили Okko. Гродецкий стал руководителем отдела лицензирования контента в сервисе, в 2010 году — коммерческим директором, а в 2015 году — гендиректором. В марте 2020 года он ушёл из Okko.
Блоги компаний
Показать еще