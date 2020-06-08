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Лиана Липанова
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Бывший глава Okko Иван Гродецкий покинул должность исполнительного директора ivi спустя месяц работы Материал редакции

До этого он 10 лет проработал в Okko.

4 комментария
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Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий покинул ivi, проработав месяц — он был назначен исполнительным директором онлайн-кинотеатра в начале мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.

В ivi Гродецкий руководил операционной деятельностью и напрямую подчинялся гендиректору и основателю сервиса Олегу Туманову. Гродецкий решил покинуть компанию «несмотря на позитивный совместный опыт сотрудничества», уточнили в ivi.

Сам Гродецкий заявил изданию, что планирует «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов». Название компании он не раскрыл.

До ivi Гродецкий работал в Okko: он пришёл в компанию «Скартел» (бренд Yota) в 2009 году. В том же году основатели Yota Сергей Адоньев и Альберт Авдолян запустили Okko. Гродецкий стал руководителем отдела лицензирования контента в сервисе, в 2010 году — коммерческим директором, а в 2015 году — гендиректором. В марте 2020 года он ушёл из Okko.

#новость #ivi #okko

Лиана Липанова
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Serzh-24

4

Испыталку не прошел

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Andrew Simon

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Жил был на свете иван городецкий, в иви пришел, офигел не по деццццки. )

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Yosha

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Ковид не щадит никого...🤡

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Артур Ильяев

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В wink уйдёт 100%

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