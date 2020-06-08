До этого он 10 лет проработал в Okko.

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Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий покинул ivi, проработав месяц — он был назначен исполнительным директором онлайн-кинотеатра в начале мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.

В ivi Гродецкий руководил операционной деятельностью и напрямую подчинялся гендиректору и основателю сервиса Олегу Туманову. Гродецкий решил покинуть компанию «несмотря на позитивный совместный опыт сотрудничества», уточнили в ivi.

Сам Гродецкий заявил изданию, что планирует «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов». Название компании он не раскрыл.