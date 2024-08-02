Intel сократит около 19 тысяч сотрудников, чтобы урезать операционные расходы

С большей частью специалистов попрощаются до конца 2024 года.Это часть плана по оптимизации бизнеса, который должен помочь разработчику сэкономить более $10 млрд в 2025 году, говорится в заявлении.Показатели выручки не оправдывают ожиданий Intel, а расходы при этом «слишком высокие». Первая по итогам второго квартала 2024 года составила $12,8 млрд, на 1% меньше год к году. Чистый убыток — $1,61 млрд (против $1,48 млрд прибыли за аналогичный период в 2023 году).Intel пишет, что сократит более 15% штата, но точное количество человек не приводит. По данным The Verge, у компании больше 125 тысяч штатных сотрудников, значит, под сокращение может попасть вплоть до 19 тысяч человек.Помимо этого, Intel до 2026 года включительно будет уменьшать расходы на маркетинг и R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) — на «миллиарды долларов». И сократит капитальные расходы на 20% уже в 2024 году.На фоне новостей акции разработчика упали на 20%. На закрытии торгов 1 августа 2024 года они стоили по $29,05 за бумагу. После закрытия на постмаркете торговались на отметке $23,04.Источник фото: Reuters#новости #intel #сокращения
Ппп походу вторая волна началась,19 тысяч сотрудников останутся без работы, это конечно большое число, если раньше всегда говорил, что всех потом с руками оторвут, то сейчас понимаю, что сокращения продолжаются во многих компаниях и найти хорошую работу все сложнее
Сеньоры разрабы уже по году почти ищут работу в США. Там и до этого было долго с наймом, сейчас вообще труба по длительности.
ARM убивает Intel.
В последние лет 20 происходит стремительный рост числа автономных устройств, питаемых от аккумуляторов, и поэтому крайне важной характеристикой является энергоэффективность процессора. ARM-архитектура лучшая из существующих для создания энергоэффективных процессоров. У решений Intel с этим похуже, и потому уже давно эта корпорация теряет долю в рынке процессоров. И теперь закономерно не хватает денег на содержание раздутого штата... Сокращение сотрудников это вопрос времени, многими этот шаг ожидался.
Да, честно говоря, кто только не убивает Интел. Арм, АМД, прости господи сама Интел себя убивает. Им сейчас еще убытки считать от деградирующих с завода топовых линеек core 7 и 9, причем сразу двух последних поколений. Грустно.
Интел уже давно клепает поделки на Risc архитектуре.
Чем убивает?
Это другой рынок, более большой, но он слабо конкурирует с процессорами для дектопа и серверов.