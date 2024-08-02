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Карьера

Intel сократит около 19 тысяч сотрудников, чтобы урезать операционные расходы

С большей частью специалистов попрощаются до конца 2024 года.

  • Это часть плана по оптимизации бизнеса, который должен помочь разработчику сэкономить более $10 млрд в 2025 году, говорится в заявлении.
  • Показатели выручки не оправдывают ожиданий Intel, а расходы при этом «слишком высокие». Первая по итогам второго квартала 2024 года составила $12,8 млрд, на 1% меньше год к году. Чистый убыток — $1,61 млрд (против $1,48 млрд прибыли за аналогичный период в 2023 году).
  • Intel пишет, что сократит более 15% штата, но точное количество человек не приводит. По данным The Verge, у компании больше 125 тысяч штатных сотрудников, значит, под сокращение может попасть вплоть до 19 тысяч человек.
  • Помимо этого, Intel до 2026 года включительно будет уменьшать расходы на маркетинг и R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) — на «миллиарды долларов». И сократит капитальные расходы на 20% уже в 2024 году.
  • На фоне новостей акции разработчика упали на 20%. На закрытии торгов 1 августа 2024 года они стоили по $29,05 за бумагу. После закрытия на постмаркете торговались на отметке $23,04.
Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters

#новости #intel #сокращения

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91 комментарий
Юрий Петраков

Ппп походу вторая волна началась,19 тысяч сотрудников останутся без работы, это конечно большое число, если раньше всегда говорил, что всех потом с руками оторвут, то сейчас понимаю, что сокращения продолжаются во многих компаниях и найти хорошую работу все сложнее

14
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Мимо проходивший

Сеньоры разрабы уже по году почти ищут работу в США. Там и до этого было долго с наймом, сейчас вообще труба по длительности.

4
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Blackgood

ARM убивает Intel.

10
1
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Blackgood

В последние лет 20 происходит стремительный рост числа автономных устройств, питаемых от аккумуляторов, и поэтому крайне важной характеристикой является энергоэффективность процессора. ARM-архитектура лучшая из существующих для создания энергоэффективных процессоров. У решений Intel с этим похуже, и потому уже давно эта корпорация теряет долю в рынке процессоров. И теперь закономерно не хватает денег на содержание раздутого штата... Сокращение сотрудников это вопрос времени, многими этот шаг ожидался.

9
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капитан ильич

Да, честно говоря, кто только не убивает Интел. Арм, АМД, прости господи сама Интел себя убивает. Им сейчас еще убытки считать от деградирующих с завода топовых линеек core 7 и 9, причем сразу двух последних поколений. Грустно.

5
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Алекс

Интел уже давно клепает поделки на Risc архитектуре.

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under construction

Чем убивает?
Это другой рынок, более большой, но он слабо конкурирует с процессорами для дектопа и серверов.

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