Комментарии
больше миллиона раз
Москвы, которая входила в список в 2015 году, в рейтинге нет.
Startup Genome составила ежегодный рейтинг 30 лучших мест для стартапов за 2020 год.
Список свидетельствует о росте многих научно-исследовательских центров, считают аналитики. Кроме того, в 2020 году наиболее заметен подъём Азии: на неё приходится 30% городов из списка. Для сравнения, в 2012 году их было только 20%, говорятся в отчёте.
Второй год подряд семь лучших экосистем остаются неизменными. Кремниевая долина традиционно занимает первое место с 2012 года, когда Startup Genome выпустила первый рейтинг.
Больше всего «лучших экосистем» для стартапов в США — 14, на втором месте Китай — четыре города, а на третьем — Канада с тремя городами.
В 2015 году в рейтинг входила Москва и находилась на 13-м месте, теперь её нет в списке.
А как же Сингапур?
Время стартапов закончилось. Никто больше не позволить развиться в единорога - скопирую тут же. Гиперконкуренция! Единственный шанс сегодня сделать стартап, это либо сразу привлечь огромные деньги, либо делать на заказ стратегического покупателя.
Такое можно говорить абсолютно про любое время... в Древней Греции могли тут же скопировать популярную статую, в Древней Японии скопировать картины и доспехи, можно тут же скопировать самые популярные булочки из соседней кондитерской. Абсолютно во все времена были уникальные творения и их копии. Другой вопрос в том, что даже скопировав цифровой контент, момент запуска и "снятия сливок" может быть уже упущен. Посмотрите как сейчас судорожно многие соц.сети начиная от ВК и заканчивая YouTube пытаются создать аналог TikTok, сохранить свою аудиторию и хоть немного урвать денег от этого тренда.
*единороги были и будут всегда, другой вопрос сколько они заработают ДО того, как на рынок другие выкинут аналогичный продукт и на сколько уникальный, качественный и востребованный будет оригинальный товар.
Apple подарила людям планшеты, уже через год на рынок хлынули аналоги, но все равно эта компания остается в лидерах про продажам.
**не стоит уж сильно сгущать краски.
Ничего, сейчас КААААК налоги на АйТи опустят и сохраним багажник.
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