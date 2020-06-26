Москвы, которая входила в список в 2015 году, в рейтинге нет.

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Startup Genome составила ежегодный рейтинг 30 лучших мест для стартапов за 2020 год.

Кремниевая долина. Нью-Йорк. Лондон. Пекин. Бостон. Тель-Авив. Лос-Анджелес. Шанхай. Сиэтл. Стокгольм.

Список свидетельствует о росте многих научно-исследовательских центров, считают аналитики. Кроме того, в 2020 году наиболее заметен подъём Азии: на неё приходится 30% городов из списка. Для сравнения, в 2012 году их было только 20%, говорятся в отчёте.

Второй год подряд семь лучших экосистем остаются неизменными. Кремниевая долина традиционно занимает первое место с 2012 года, когда Startup Genome выпустила первый рейтинг.

Больше всего «лучших экосистем» для стартапов в США — 14, на втором месте Китай — четыре города, а на третьем — Канада с тремя городами.