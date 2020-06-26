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Лиана Липанова
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Startup Genome составила рейтинг лучших мест для стартапов: его возглавили Кремниевая долина, Нью-Йорк и Лондон Материал редакции

Москвы, которая входила в список в 2015 году, в рейтинге нет.

8 комментариев
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Startup Genome составила ежегодный рейтинг 30 лучших мест для стартапов за 2020 год.

  1. Кремниевая долина.
  2. Нью-Йорк.
  3. Лондон.
  4. Пекин.
  5. Бостон.
  6. Тель-Авив.
  7. Лос-Анджелес.
  8. Шанхай.
  9. Сиэтл.
  10. Стокгольм.

Список свидетельствует о росте многих научно-исследовательских центров, считают аналитики. Кроме того, в 2020 году наиболее заметен подъём Азии: на неё приходится 30% городов из списка. Для сравнения, в 2012 году их было только 20%, говорятся в отчёте.

Второй год подряд семь лучших экосистем остаются неизменными. Кремниевая долина традиционно занимает первое место с 2012 года, когда Startup Genome выпустила первый рейтинг.

Больше всего «лучших экосистем» для стартапов в США — 14, на втором месте Китай — четыре города, а на третьем — Канада с тремя городами.

В 2015 году в рейтинг входила Москва и находилась на 13-м месте, теперь её нет в списке.

#новость #стартапы

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Лера Вавилова

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А как же Сингапур?

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NubProgrammer

Лера
0

если пройти по ссылке, то можно увидеть Сингапур на 17 месте

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Аарон Малис

Нейротекст
1

Кремниевая долина — это не члены клуба.

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Ivano Digital

0

Время стартапов закончилось. Никто больше не позволить развиться в единорога - скопирую тут же. Гиперконкуренция! Единственный шанс сегодня сделать стартап, это либо сразу привлечь огромные деньги, либо делать на заказ стратегического покупателя.

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Иванка Сегодина

Ivano
1

Такое можно говорить абсолютно про любое время... в Древней Греции могли тут же скопировать популярную статую, в Древней Японии скопировать картины и доспехи, можно тут же скопировать самые популярные булочки из соседней кондитерской. Абсолютно во все времена были уникальные творения и их копии. Другой вопрос в том, что даже скопировав цифровой контент, момент запуска и "снятия сливок" может быть уже упущен. Посмотрите как сейчас судорожно многие соц.сети начиная от ВК и заканчивая YouTube пытаются создать аналог TikTok, сохранить свою аудиторию и хоть немного урвать денег от этого тренда.

*единороги были и будут всегда, другой вопрос сколько они заработают ДО того, как на рынок другие выкинут аналогичный продукт и на сколько уникальный, качественный и востребованный будет оригинальный товар. 
Apple подарила людям планшеты, уже через год на рынок хлынули аналоги, но все равно эта компания остается в лидерах про продажам. 
**не стоит уж сильно сгущать краски. 

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Максим Никитин

0

В Сиэтле и Нью-Йорке повышенные риски из-за чёрных бунтов 

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Ким Кастекнив

0

а как же пункты дурычв?

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Yaroslav Lunev

Нейротекст
0

Ничего, сейчас КААААК налоги на АйТи опустят и сохраним багажник.

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