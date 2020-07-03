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Галина Мубаракшина
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The Verge: глава стартапа Away второй раз за полгода уйдёт из компании из-за критики СМИ в соцсетях Материал редакции

До этого соосновательницу компании-производителя чемоданов Стеф Кори обвиняли в создании токсичной атмосферы в коллективе.

  • Сооснователь производителя чемоданов Away Стеф Кори, которая вернулась в компанию в январе 2020 года, в течение года покинет пост гендиректора, пишет The Verge со ссылкой на письмо руководства компании сотрудникам.
  • Поводом для увольнения Кори стала анонимная коллективная жалоба сотрудников Away на публичные высказывания гендиректора о медиа, указывает издание. В одной из публикаций в Instagram она, в частности, назвала СМИ «цифровыми торговыми точками с несуществующими редакционными стандартами» и намекнула на подачу исков о клевете.
  • Некоторых работников Away возмутили эти высказывания: на фоне акций Black Lives Matter и Pride они сочли эту критику опасной для бренда, отмечает The Verge. «Её поступки доказывают, что она ничему не научилась», — цитирует издание.
  • Сооснователь компании Джен Рубио и гендиректор Away Стюарт Хаселден, которые руководили компанией в отсутствие Кори, поддержали сотрудников.
  • В декабре 2019 года Кори ушла из Away после статьи о том, как она создала токсичную атмосферу в коллективе: грубила сотрудникам и заставляла их перерабатывать. В январе 2020 года она вернулась, признав свои ошибки. Позже публикация с извинениями была удалена, указывает The Verge.
  • По возвращении Кори разделила должность гендиректора со Стюарт Хаселден, бывшим операционным директором производителя спортивной одежды Lululemon Athletica. В мае 2019 года инвесторы оценили Away в $1,4 млрд.
Стеф Кори Adweek

#новость #away

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Антон

1

Прям, как тот дурачок с Иви который шастает куда пошлют 

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Arthur Niazyan

0

Go away!

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Вася Пражкин

0

Double Away

 заставляла их перерабатывать

Вот же тиран! Поди и черных тоже заставляла, а это им напоминало рабство.

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TL

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Почти как Колпаков. Хорошо бы не дожидаться, пока он второй раз запустит руку кому-нибудь в ягодицы или чего похлеще

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