The Verge: глава стартапа Away второй раз за полгода уйдёт из компании из-за критики СМИ в соцсетях
Материал редакции
До этого соосновательницу компании-производителя чемоданов Стеф Кори обвиняли в создании токсичной атмосферы в коллективе.
Сооснователь производителя чемоданов Away Стеф Кори, которая вернулась в компанию в январе 2020 года, в течение года покинет пост гендиректора, пишет The Verge со ссылкой на письмо руководства компании сотрудникам.
Поводом для увольнения Кори стала анонимная коллективная жалоба сотрудников Away на публичные высказывания гендиректора о медиа, указывает издание. В одной из публикаций в Instagram она, в частности, назвала СМИ «цифровыми торговыми точками с несуществующими редакционными стандартами» и намекнула на подачу исков о клевете.
Некоторых работников Away возмутили эти высказывания: на фоне акций Black Lives Matter и Pride они сочли эту критику опасной для бренда, отмечает The Verge. «Её поступки доказывают, что она ничему не научилась», — цитирует издание.
Сооснователь компании Джен Рубио и гендиректор Away Стюарт Хаселден, которые руководили компанией в отсутствие Кори, поддержали сотрудников.
В декабре 2019 года Кори ушла из Away после статьи о том, как она создала токсичную атмосферу в коллективе: грубила сотрудникам и заставляла их перерабатывать. В январе 2020 года она вернулась, признав свои ошибки. Позже публикация с извинениями была удалена, указывает The Verge.
По возвращении Кори разделила должность гендиректора со Стюарт Хаселден, бывшим операционным директором производителя спортивной одежды Lululemon Athletica. В мае 2019 года инвесторы оценили Away в $1,4 млрд.
Антон
Прям, как тот дурачок с Иви который шастает куда пошлют
Arthur Niazyan
Go away!
Вася Пражкин
Double Away
заставляла их перерабатывать
Вот же тиран! Поди и черных тоже заставляла, а это им напоминало рабство.
TL
Почти как Колпаков. Хорошо бы не дожидаться, пока он второй раз запустит руку кому-нибудь в ягодицы или чего похлеще