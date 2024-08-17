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Полина Лааксо
Карьера

Дискуссия: если сотрудник нужен в офисе — компания должна считать время в дороге частью рабочего дня

И компенсировать затраты на проезд.

  • Обсуждение развернулось в Х, где пользовательница заявила: если работодатель хочет, чтобы она работала из офиса, пусть компенсирует ей поездку на такси «от двери дома до офиса», включит время на дорогу в рабочий день и обеспечит обедами.
Кадр из сериала «Наследники» Джесси Армстронга, 2018-2023
Кадр из сериала «Наследники» Джесси Армстронга, 2018-2023

Мнение №1: на практике за такие запросы могут разве что послать

У работодателя есть встречное предложение, полагают некоторые пользователи: «С такими "хотелками" сиди без работы».

Далеко не все считают допустимым предъявлять такие требования. Якобы это всё равно что попросить у работодателя: оплатить аренду трёхкомнатной квартиры в пешей доступности от офиса, посадить в личный кабинет, пока остальные 30 человек ютятся в «опенспейсе», или поставить кровать, чтобы созваниваться лёжа.

Источник: <a href="https://twitter.com/depletium/status/1824067462708482558" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х

Мнение №2: просить о таком могут только высококлассные работники

Чтобы «так размышлять», нужно быть конкурентоспособным — и это как минимум. По мнению некоторых пользователей, на рынке много хороших специалистов, которые готовы ходить в офис или уже живут рядом.

Правда, заявления о том, что работодателям есть из кого выбирать, столкнулось с критикой. Одни отметили, что хорошие специалисты всегда в дефиците. Другие — что именно поэтому очень даже могут предъявлять требования к компании. А вот «не самые хорошие», наоборот, согласятся на то, что предлагают.

Источник: <a href="https://twitter.com/Jolakott/status/1824066788318957753" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х

Мнение №3: никто не мешает переехать поближе к офису

Один из пользователей спросил у автора, почему нельзя просто взять и переехать поближе к работе.

В комментариях шутят, что с таким же успехом можно «заводить новую семью поближе к работе» и покупать новую квартиру после каждой смены работы. Или предложить компании оплатить жильё в соседнем здании сразу всем сотрудникам.

Мнение №4: просить компенсацию затрат на дорогу — это нормально

Если задачи, ради которых зовут в офис, можно выполнять из дома, то компания действительно должна оплачивать дорогу и считать время в пути частью оплачиваемого рабочего дня, рассуждают некоторые. Особенно если сотрудник работает не стандартные восемь-девять часов, а вдвое меньше.

Источник: <a href="https://twitter.com/Goldenberg1996/status/1824073401507405886" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х
Источник: <a href="https://twitter.com/Sketch_Turner/status/1824061666247500033" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х
Нормально ли просить у компании компенсировать дорогу и считать время в пути за рабочее?
Нормально
Ненормально
Просить компенсацию — нормально. Считать время в дороге частью рабочего дня — перебор.
Просить считать время в дороге частью рабочего дня — нормально. Просить компенсацию — перебор.
Нет голосовАнонимный

#удалёнка #офис

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11
54
54 комментария
potap.mike

А почему я должен тратить 4 часа в день на дорогу до работы?

4
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Alex

Не должен - никто тебя не заставляет выбирать именно эту работу. Выбери рядом. Переедь ближе. Это все твои проблемы.

9
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Кирилл

Что в жизни должно пойти не так чтобы ближайшая работа была в двух часах от дома?

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Alex

Не совсем, конечно, удивлён, что идиотов так много. Им предлагаю ещё один вариант: работодатель должен компенсировать разницу в ценах между ближайшим магазином и тем, что был у вас в деревне до переезда.

5
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Line at Line

Живу в деревне, никуда переезжать не собираюсь, компенсаций ни у кого не прошу. )

1
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Константин Суворов

Если работа не рядом с домом, ты хороший специалист и в требованиях ездить каждый день на другой конец города - тогда это просто вопрос торга по заработной плате.

Очень условно, если, например средняя з.п 70 тысяч, а работать можно и удалённо (формально никакой разницы в результатах не будет), то соглашаться есть смысл только от 100 тысяч и выше.

То есть прихоть или в некоторых ситуациях, даже дурость работодателя, на мой взгляд, должен оплачивать инициатор "офисных заседаний". Болтология, совещания и лишние просиживания штанов в любом случае должны хотя бы умозрительно оплачены допом.

5
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Indy Pop

Учитывая, что в стране системный кризис, зарплаты падают по сравнению с информацией, а безработица растет, работодатели не будут тратиться ещё и на компенсацию проезда, за еду́ платят и то хорошо. А так, практика компенсации за проезд и аренду жилья есть и не только в европейских странах, но и Сингапуре, Японии, Южной Корее, Гонконге, Новой Зеландии

2
1
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