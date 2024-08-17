Дискуссия: если сотрудник нужен в офисе — компания должна считать время в дороге частью рабочего дня

Правда, заявления о том, что работодателям есть из кого выбирать, столкнулось с критикой. Одни отметили, что хорошие специалисты всегда в дефиците. Другие — что именно поэтому очень даже могут предъявлять требования к компании. А вот «не самые хорошие», наоборот, согласятся на то, что предлагают.