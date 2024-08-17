Дискуссия: если сотрудник нужен в офисе — компания должна считать время в дороге частью рабочего дня

Правда, заявления о том, что работодателям есть из кого выбирать, столкнулось с критикой. Одни отметили, что хорошие специалисты всегда в дефиците. Другие — что именно поэтому очень даже могут предъявлять требования к компании. А вот «не самые хорошие», наоборот, согласятся на то, что предлагают.
А почему я должен тратить 4 часа в день на дорогу до работы?
Не должен - никто тебя не заставляет выбирать именно эту работу. Выбери рядом. Переедь ближе. Это все твои проблемы.
Что в жизни должно пойти не так чтобы ближайшая работа была в двух часах от дома?
Не совсем, конечно, удивлён, что идиотов так много. Им предлагаю ещё один вариант: работодатель должен компенсировать разницу в ценах между ближайшим магазином и тем, что был у вас в деревне до переезда.
Живу в деревне, никуда переезжать не собираюсь, компенсаций ни у кого не прошу. )
Если работа не рядом с домом, ты хороший специалист и в требованиях ездить каждый день на другой конец города - тогда это просто вопрос торга по заработной плате.
Очень условно, если, например средняя з.п 70 тысяч, а работать можно и удалённо (формально никакой разницы в результатах не будет), то соглашаться есть смысл только от 100 тысяч и выше.
То есть прихоть или в некоторых ситуациях, даже дурость работодателя, на мой взгляд, должен оплачивать инициатор "офисных заседаний". Болтология, совещания и лишние просиживания штанов в любом случае должны хотя бы умозрительно оплачены допом.
Учитывая, что в стране системный кризис, зарплаты падают по сравнению с информацией, а безработица растет, работодатели не будут тратиться ещё и на компенсацию проезда, за еду́ платят и то хорошо. А так, практика компенсации за проезд и аренду жилья есть и не только в европейских странах, но и Сингапуре, Японии, Южной Корее, Гонконге, Новой Зеландии