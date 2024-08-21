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Полина Лааксо
Карьера

Глава Nothing: «Высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи»

Сотрудников стартапа обяжут ходить в офис все пять рабочих дней.

  • В письме штату, которое цитируют The Verge и The Times of India, Карл Пэй отметил: Nothing — единственный новый производитель смартфонов за последние десять лет и самый быстрорастущий бренд смартфонов в Индии. Однако это «лишь 0,1% от того, на что способна компания».
  • Основная команда в Лондоне, которая до этого момента работала в гибридном режиме, должна к концу октября 2024 года вернуться в офис. Пэй объясняет это тремя установками, которым трудно соответствовать на удалёнке.
  • Nothing разрабатывает физические продукты. В этом процессе задействованы инженеры, дизайнеры, специалисты по качеству. Все они должны постоянно и тесно взаимодействовать друг с другом.
  • Чтобы потеснить конкурентов, нужны инновационные подходы, которые можно применить с минимальными ресурсами. И это касается не только разработки устройств, но и всех остальных бизнес-процессов.
  • Компания хочет реализовать 100% потенциала и «изменить мир», а не «построить хороший бизнес, чтобы потом продаться крупной корпорации». Это значит, что действовать нужно быстро. Однако «высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи».
  • Предвосхищая претензии к недостаточной «гибкости», Карл Пэй напомнил: никто не запрещает сотрудникам отпрашиваться по неотложным делам, ведь в Nothing «все взрослые люди».

Безусловно, в мире есть компании, процветающие и на удалёнке, и в гибридном режиме. Но именно нашему бизнесу такие форматы не подходят. Они не помогут раскрыть весь наш потенциал. <...>

Знаю, решение спорное и устроит не всех, но это нормально. Вы должны [работать] там, где будете процветать, а мы — с теми, кто захочет работать в [предлагаемых нами условиях] в ближайшие десятилетия.

Карл Пэй, глава Nothing
  • В феврале 2023 года о переходе с удалёнки на гибридный формат работы объявила Amazon, так как именно в офлайне рождались «лучшие идеи». Google хотела вернуть работников в офисы ещё в 2021 году, а позже начала учитывать посещаемость в ревью.
  • В Tesla удалёнка вообще запрещена. Илон Маск говорил, что офис должен быть «главным местом для работы», и публично называл удалёнку «привилегией», которой нет у многих специалистов. При этом именно благодаря последним «"ноутбучная" каста, живущая в стране грёз», может работать из дома.
  • Отказ от работы в офисах критиковал и бывший глава Google Эрик Шмидт. Он заявлял, что стартапы «выигрывают», потому что в отличие от больших корпораций «пашут как проклятые», вместо того чтобы бороться за возможность уходить домой пораньше и в принципе работать из дома.
Карл Пэй. Источник: Phone Arena
Карл Пэй. Источник: Phone Arena

#новости

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80 комментариев
Максим Иванов

Хорошо, когда офис это офис. С зоной отдыха, с шумоподавлением, приятные рабочие места.
А то поставят табуретку, все орут как на бирже, нихера не работают их древние компы, ибо 4гб памяти и больше низя.
Большинство офисов - это скотный двор в пыли советского союза.
А ещё многие любят снимать помещения в ебенях, куда добираться и уезжать - это половина рабочего дня.
Ой, а питание. С собой таскай, никто ж не будет платить за тебя. А с собой - это полвечера на готовку.
Я бы и непрочь в офис то походить, но там условия сделайте сперва.

24
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Тренди Мобайл Аппс

Ещё стоит добавить, что парковки нет. Wifi работает хуже чем дома. На ночь компы чтобы оставлять включенными нельзя. Если мак - то нужно прятать в сейф, никто никакую охрану не гарантирует

9
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Дед Мазай и зануды

Так оно и есть. Причем Маск теперь арендует офисы аж в Техасе - это примерно как у нас в Магадане. Норм так скотобойня

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Roman Kuvshinnikov

В целом я согласен с тем, что работа в офисе эффективнее, но зачастую это подходит больше менеджерским позициям, где нужно быстрее проводить коммуникацию / обмениваться пиздюлями. Что касается креативных профессий, а именно дизайнров, разработчиков итп - гибридный формат был бы лучше, так как многим комфортнее работать дома из своей сычевальни, чем из шумного опен спейса (даже самого комфортного). Но с командой по возможности надо хотя бы иногда видется, так как доверие в оффлайне выстраивать сильно проще и быстрее, чем исключительно онлайн.

4
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Борис Ш.

Ну кстати реально если офис хороший, то в него и приезжать будет реально кайфово. И работоспособность будет выше.

3
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Илья

Фига ты нежный

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Тренди Мобайл Аппс

Ерунду говорит. Опенспейсы не совместимы с эффективностью. Пусть посчитает сколько времени уходит на бронирование переговорок, которых нет. Как плохо, когда компания большая, а в онлайне отвечают плохо и километры офиса нужно обойти. Да, офис возможно лучше для спорта, но не для работы.

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