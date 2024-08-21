Глава Nothing: «Высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи»

Безусловно, в мире есть компании, процветающие и на удалёнке, и в гибридном режиме. Но именно нашему бизнесу такие форматы не подходят. Они не помогут раскрыть весь наш потенциал. <...>
Знаю, решение спорное и устроит не всех, но это нормально. Вы должны [работать] там, где будете процветать, а мы — с теми, кто захочет работать в [предлагаемых нами условиях] в ближайшие десятилетия.
Хорошо, когда офис это офис. С зоной отдыха, с шумоподавлением, приятные рабочие места.
А то поставят табуретку, все орут как на бирже, нихера не работают их древние компы, ибо 4гб памяти и больше низя.
Большинство офисов - это скотный двор в пыли советского союза.
А ещё многие любят снимать помещения в ебенях, куда добираться и уезжать - это половина рабочего дня.
Ой, а питание. С собой таскай, никто ж не будет платить за тебя. А с собой - это полвечера на готовку.
Я бы и непрочь в офис то походить, но там условия сделайте сперва.
Ещё стоит добавить, что парковки нет. Wifi работает хуже чем дома. На ночь компы чтобы оставлять включенными нельзя. Если мак - то нужно прятать в сейф, никто никакую охрану не гарантирует
Так оно и есть. Причем Маск теперь арендует офисы аж в Техасе - это примерно как у нас в Магадане. Норм так скотобойня
В целом я согласен с тем, что работа в офисе эффективнее, но зачастую это подходит больше менеджерским позициям, где нужно быстрее проводить коммуникацию / обмениваться пиздюлями. Что касается креативных профессий, а именно дизайнров, разработчиков итп - гибридный формат был бы лучше, так как многим комфортнее работать дома из своей сычевальни, чем из шумного опен спейса (даже самого комфортного). Но с командой по возможности надо хотя бы иногда видется, так как доверие в оффлайне выстраивать сильно проще и быстрее, чем исключительно онлайн.
Ну кстати реально если офис хороший, то в него и приезжать будет реально кайфово. И работоспособность будет выше.
Фига ты нежный
Ерунду говорит. Опенспейсы не совместимы с эффективностью. Пусть посчитает сколько времени уходит на бронирование переговорок, которых нет. Как плохо, когда компания большая, а в онлайне отвечают плохо и километры офиса нужно обойти. Да, офис возможно лучше для спорта, но не для работы.