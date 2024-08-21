Глава Nothing: «Высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи»

Безусловно, в мире есть компании, процветающие и на удалёнке, и в гибридном режиме. Но именно нашему бизнесу такие форматы не подходят. Они не помогут раскрыть весь наш потенциал. <...>



Знаю, решение спорное и устроит не всех, но это нормально. Вы должны [работать] там, где будете процветать, а мы — с теми, кто захочет работать в [предлагаемых нами условиях] в ближайшие десятилетия.