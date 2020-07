Командная осознанность — что отличает лучшие продуктовые команды

Как стать хорошим продакт-менеджером

Два подхода к принятию решений про продукты

Ловушка продуктового консультанта

Супергеройство в продакт-менеджменте до добра не доводит

Проблема продуктового консультанта

Продакт-менеджмент — это командный спорт

Три столпа командной осознанности

Признаки наличия командной осознанности

Что делает отличный продакт-менеджер

Пример результата опроса команды про понимание The Who, The What, The Why

Собственный опыт создания командной осознанности

1. Делиться выводами после звонков с клиентами

2. Цели продукта или компании выражены в критериях для оценки задач

3. Каждую неделю все в команде оценивают задачи

4. Каждый понедельник звонок по планам

5. Как именно мы понимаем, где у нас есть и нет командной осознанности

Результаты внедрения Shared Understanding в команде Ducalis.io

Материалы из статьи

P.S. Синдром Стива Джобса — быть единоличным гением, который видит будущее, не интересуется мнением клиентов, сотрудников, один знает знает, что нужно делать. Но в то же время он говорил “Hire smart people and let them tell you what to do”.