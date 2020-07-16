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Карьера
Ольга Такмазьян
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«Здравый смысл — если для вас этот термин сложен, то вы ошиблись дверью»: правила работы в «Евросети» эпохи Чичваркина Материал редакции

Работникам разрешали приносить в офис животных и собственную мебель, поощряли бизнес-эксперименты и категорически запрещали курение.

Пользователь Twitter @al_nazar

Пользователь Twitter запустил тред с фотографиями свода правил сотрудников Евросети 2008 года, который был составлен под руководством Евгения Чичваркина.

Корпоративный устав назывался «Билль о правах и понятиях» и содержал более 30 принципов.

Красный магистр Пуч-и-Кадафалк @al_nazar
Тред фоток одного бизнес-документа нулевых. Культового артефакта, как людей послушать. https://t.co/YbL0HDEQkF
  • Здравый смысл! Если для вас этот термин неясен, сложен и туманен, то вы ошиблись дверью. Дальше можно не читать.
  • Для сотрудника компании набором инструментов являются: здравый смысл, врождённая доброжелательность, нелень, победоголизм и сдельная форма оплаты труда.
  • Принцип «охоты на уток». Если в каком-то из аспектов деятельности компании обнаружено говно — стрелять надо (если ты хочешь попасть в мишень, целься вперёд, как минимум, на корпус мишени, по ходу движения предмета). То есть санкции подвергается не напортачившее лицо, а его непосредственный руководитель.
  • Принцип меритократии: на руководящих постах должны быть лучшие люди, как по профессиональным, так и по личным качествам, а не братья-сватья.
  • Право на самовыражение. В компании не существует дресс-кода (сотрудникам розницы: жёлтый цвет должен доминировать в верхней части одежды). Можно приносить на работу негромких, невонючих животных, которые не будут мешать работе других. Также не ограничиваются рост, вес, возраст (в рамках законодательства РФ), национальность, сексуальная ориентация, свобода вероисповедания и принадлежность к политическим партиям или движениям, но вы не имеете права пропагандировать это внутри компании. Приветствуются оригинальное оформление визитной карточки, рабочего места (включая предметы мебели, принадлежащие вам) и т.д. Не регламентируется наличие или отсутствие предметов гардероба, татуировок, пирсинга и причёсок.
  • Право быть уволенным за алкоголизм, наркоманию и игроманию. Право не получить продвижение по служебной лестнице, премий, а также вообще закончить работу в компании по причине, связанной с курением. Если человек склонен к самообману — а курящие люди таковы — то он хранит в себе потенциальную опасность. Такой человек нечестен по отношению к некурящим. Он тратит время на «подумать-покурить», на звонок другу-курильщику, на ожидание друга-курильщика, на курение, на ожидание, пока друг докурит, на обратный путь и ещё минут пятнадцать из его рта воняет куревом, что отвлекает других. Люди, уличённые в алкоголизме, наркомании или игромании, а также курящие около салона в корпоративной одежде, увольняются незамедлительно. Разовое употребление лёгких наркотиков может не являться признаком наркозависимости.
  • Право на внедрение бизнес-идей, проведение экспериментов в ограниченное время на ограниченной местности, если это не противоречит принципу бизнес-необходимости и здравому смыслу.
  • Право на незвучание слова нет. Если покупатель желает совершить покупку, а данный товар отсутствует, вы обязаны обеспечить этим товаром (например, позвонить руководителю сектора, обратиться в логистику или заказ в интернет-магазине).

#евросеть #чичваркин #тред

Ольга Такмазьян
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Андрей Матигин

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Нужно фото из курилки, на котором Чичваркин с битой

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