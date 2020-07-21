В Google Левой работал над технологией вычислительной фотографии для качественных снимков на смартфоне.

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Разработчик камер смартфонов Pixel от Google Марк Левой перешёл на работу в Adobe, сообщает The Verge со ссылкой на компанию. Он будет подчиняться техническому директору Абаю Параснису (Abhay Parasnis) и приступит к своим обязанностям 21 июля.

В Adobe Левой займётся «концепцией универсального приложения» для камеры, рассказали в компании. Что подразумевается под универсальным приложением, в компании не пояснили.

По словам источников The Verge, речь идёт о платформе приложений, которую Facebook, Snapchat и другие компании смогут использовать для создания собственных приложений для камеры, или о приложении, которое может работать с более крупной камерой, например, с зеркальным фотоаппаратом.

У Adobe уже есть приложение для камеры Photoshop Camera, а также ещё одно встроенное в Adobe Lightroom, напоминает издание. Но, возможно, компания хочет их изменить, предполагает The Verge.

Левой будет работать с командами Photoshop Camera, Adobe Research и Sensei AI, рассказали в компании. Поэтому, возможно, Photoshop Camera станет основой нового «универсального приложения», пишет The Verge.