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Компании нужны люди с опытом для развития рекламного бизнеса.
TikTok активно нанимает бывших сотрудников крупных американских ИТ-компаний, планируя существенно увеличить свой штат, пишет CNBC.
По всему миру в TikTok работают 172 бывших сотрудника Google, 165 бывших сотрудников Facebook, 57 бывших сотрудников Amazon и 40 бывших работников Apple, указывает телеканал со ссылкой на анализ профилей пользователей в LinkedIn. Всего, по данным CNBC, в компании около 4600 человек.
Некоторые из этих работников пришли в TikTok несколько лет назад, но многие пополнили штат недавно, отмечает CNBC. В их числе, например:
Некоторые бывшие HR-специалисты Google и Facebook также работают в TikTok, указывает CNBC. TikTok предлагает работникам хорошие зарплаты — например, ведущему специалисту по машинному обучению компания готова платить от 200 тысяч фунтов стерлингов в год ($246 тысяч), утверждает источник телеканала.
Команды Google и Facebook хорошо знают, как строить большой рекламный бизнес, рассказал CNBC глава рекламного агентства Fanbytes Тимоти Арму. Принимая на работу людей, которые обладают таким опытом, TikTok обретает уверенность в своём будущем и благодаря им может составить конкуренцию Facebook и Google, считает Арму.
Несмотря на угрозу блокировки соцсети в США (американские власти подозревают, что TikTok следит за пользователями), 22 июля 2020 года TikTok заявила, что планирует в течение трёх лет нанять в стране 10 тысяч сотрудников, указывает телеканал. Сейчас в США у TikTok 1400 человек.
TikTok и Facebook отказались от комментариев, Google не смогла оперативно ответить на запрос телеканала.
Я всё ещё под впечатлением от того, что тик ток почти целиком заполнил нишу, ещё недавно полностью занятую снапчатом.
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