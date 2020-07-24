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Карьера
Галина Мубаракшина
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CNBC: TikTok нанимает бывших сотрудников Google и Facebook — ей нужен опыт этих компаний Материал редакции

Компании нужны люди с опытом для развития рекламного бизнеса.

4 комментария
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TikTok активно нанимает бывших сотрудников крупных американских ИТ-компаний, планируя существенно увеличить свой штат, пишет CNBC.

По всему миру в TikTok работают 172 бывших сотрудника Google, 165 бывших сотрудников Facebook, 57 бывших сотрудников Amazon и 40 бывших работников Apple, указывает телеканал со ссылкой на анализ профилей пользователей в LinkedIn. Всего, по данным CNBC, в компании около 4600 человек.

Некоторые из этих работников пришли в TikTok несколько лет назад, но многие пополнили штат недавно, отмечает CNBC. В их числе, например:

  • Бывший вице-президент по международному партнёрству Facebook Блейк Чендли, который проработал в компании 12 лет, стал вице-президентом TikTok по глобальным бизнес-решениям.
  • Бывший директор по маркетингу Instagram в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Тревор Джонсон, который до этого 11 лет работал в Facebook, стал директором по маркетингу и международным бизнес-решениям TikTok в Европе.
  • Бывший старший менеджер по публичной политике Google в Европе Тео Бертрам стал директором по работе с органами власти и публичной политике TikTok в Европе.

Некоторые бывшие HR-специалисты Google и Facebook также работают в TikTok, указывает CNBC. TikTok предлагает работникам хорошие зарплаты — например, ведущему специалисту по машинному обучению компания готова платить от 200 тысяч фунтов стерлингов в год ($246 тысяч), утверждает источник телеканала.

Команды Google и Facebook хорошо знают, как строить большой рекламный бизнес, рассказал CNBC глава рекламного агентства Fanbytes Тимоти Арму. Принимая на работу людей, которые обладают таким опытом, TikTok обретает уверенность в своём будущем и благодаря им может составить конкуренцию Facebook и Google, считает Арму.

Несмотря на угрозу блокировки соцсети в США (американские власти подозревают, что TikTok следит за пользователями), 22 июля 2020 года TikTok заявила, что планирует в течение трёх лет нанять в стране 10 тысяч сотрудников, указывает телеканал. Сейчас в США у TikTok 1400 человек.

TikTok и Facebook отказались от комментариев, Google не смогла оперативно ответить на запрос телеканала.

#новость #tiktok

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Alexey Vlasov

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Битва Титанов!

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Dmitry Chudinovskikh

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Я всё ещё под впечатлением от того, что тик ток почти целиком заполнил нишу, ещё недавно полностью занятую снапчатом.

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Антон Ерофеев

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Опыт сбора данных?

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Гриша Булыжников

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потроха, уши, что еще?..

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