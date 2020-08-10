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Mail.ru Group создала должность вице-президента для своей экосистемы — её заняла Анна Артамонова Материал редакции
Она займётся созданием связей между «ВКонтакте», «Юлой», «Ситимобилом» и другими сервисами группы.
- Mail.ru Group создала должность вице-президента по экосистемным продуктам и назначила на этот пост Анну Артамонову, сообщил vc.ru представитель компании.
- Артамонова будет курировать развитие единой учётной записи VK Connect, голосового ассистента «Маруся», платформы VK Mini Apps, программы лояльности Combo и других продуктов, которые связывают экосистему.
- В частности, она поможет организовать систему связанных друг с другом сервисов, объяснили в компании.
- Сейчас в экосистему Mail.ru Group входят «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Почта», «Облако» и другие сервисы сайта Mail.ru, «Юла», игровое направление My.Games, сервисы доставки Delivery Club и «Самокат», сервис такси «Ситимобил» и каршеринг YouDrive, онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox и другие проекты.
- Артамонова работает в Mail.ru Group с 2003 года. С 2010 года в роли вице-президента компании она руководила бизнес-юнитами «Почта» и «Портал», Instant Messengers и «Поиск» и продолжит управлять этими направлениями.
- Mail.ru Group планирует на базе «ВКонтакте» создать «суперприложение» с разными функциями. Например, сейчас в приложении уже можно заказать такси или доставку еды. В феврале 2019 года «ВКонтакте» договорилась с интернет-магазинами AliExpress и Tmall о продаже их товаров на площадке соцсети.
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