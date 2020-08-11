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Vladislava Rakhmanova
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Свежие вакансии для ИТ-специалистов Материал редакции

От Spotify, «Яндекса», МТС и других компаний.

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Разработка

  1. Senior Java Developer в Paysend, от 200 тысяч рублей, Москва.
  2. Разработчик Unity/C# в 2Reallife (gamedev), от 120 до 150 тысяч рублей, Москва.
  3. Технический директор по направлению «Искусственный интеллект» в НИЦ АО «Швабе» в МФТИ, Долгопрудный.
  4. Фронтенд-разработчик (Vue.js) в Modum Lab, удалённо.
  5. Frontend Developer (React) в «Примавера», от 120 тысяч рублей, удалённо.
  6. DevOps-инженер в Brandquad, до 200 тысяч рублей, удалённо.

Продакт-, проджект- и контент-менеджмент

  1. Музыкальный редактор в «Spotify Россия», Москва.
  2. Владелец продукта (мобильный ID и биометрия) в МТС, Москва.
  3. Старший менеджер продукта в команду сервисов для организаций в «Яндекс», от 150 до 300 тысяч рублей, Москва.
  4. Project Manager в igooods (retail team), от 80 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
  5. Creative Strategist в HypeFactory, от 100 до 130 тысяч рублей, Санкт-Петербург.

Маркетинг и продажи

  1. Product Marketing Manager (IT) в EveryTag, от 120 тысяч рублей, Москва.
  2. Директор по маркетингу и развитию в «Pro Авто», от 150 до 250 тысяч рублей, Москва.
  3. Копирайтер в MidHub, Санкт-Петербург.
  4. Content Writer в Convead, удалённо.
  5. Senior Marketer (EN-рынки) в Markeaze, от 150 тысяч рублей, удалённо.
  6. Менеджер по маркетингу реферальных программ в Timeweb, удалённо.
  7. Marketing Performance Manager в Harei Zahav, от 90 до 150 тысяч рублей, удалённо.
  8. Специалист по b2b-продаже услуг в Venture Translations, от 30 до 50 тысяч рублей, удалённо.

Геймдев

  1. Продуктовый аналитик в Zavod Games, от 150 до 180 тысяч рублей, Москва.
  2. 2D-художник, иллюстратор в Zavod Games, от 50 до 70 тысяч рублей. Москва.
  3. Специалист службы поддержки игроков в Zavod Games, от 40 до 60 тысяч рублей, удалённо.

Дизайн

  1. Motion Designer в Clay, Санкт-Петербург.
  2. Senior Web Designer в Clay, Санкт-Петербург.

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#вакансии

Vladislava Rakhmanova
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