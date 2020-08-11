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Свежие вакансии для ИТ-специалистов Материал редакции
От Spotify, «Яндекса», МТС и других компаний.
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Разработка
- Senior Java Developer в Paysend, от 200 тысяч рублей, Москва.
- Разработчик Unity/C# в 2Reallife (gamedev), от 120 до 150 тысяч рублей, Москва.
- Технический директор по направлению «Искусственный интеллект» в НИЦ АО «Швабе» в МФТИ, Долгопрудный.
- Фронтенд-разработчик (Vue.js) в Modum Lab, удалённо.
- Frontend Developer (React) в «Примавера», от 120 тысяч рублей, удалённо.
- DevOps-инженер в Brandquad, до 200 тысяч рублей, удалённо.
Продакт-, проджект- и контент-менеджмент
- Музыкальный редактор в «Spotify Россия», Москва.
- Владелец продукта (мобильный ID и биометрия) в МТС, Москва.
- Старший менеджер продукта в команду сервисов для организаций в «Яндекс», от 150 до 300 тысяч рублей, Москва.
- Project Manager в igooods (retail team), от 80 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
- Creative Strategist в HypeFactory, от 100 до 130 тысяч рублей, Санкт-Петербург.
Маркетинг и продажи
- Product Marketing Manager (IT) в EveryTag, от 120 тысяч рублей, Москва.
- Директор по маркетингу и развитию в «Pro Авто», от 150 до 250 тысяч рублей, Москва.
- Копирайтер в MidHub, Санкт-Петербург.
- Content Writer в Convead, удалённо.
- Senior Marketer (EN-рынки) в Markeaze, от 150 тысяч рублей, удалённо.
- Менеджер по маркетингу реферальных программ в Timeweb, удалённо.
- Marketing Performance Manager в Harei Zahav, от 90 до 150 тысяч рублей, удалённо.
- Специалист по b2b-продаже услуг в Venture Translations, от 30 до 50 тысяч рублей, удалённо.
Геймдев
- Продуктовый аналитик в Zavod Games, от 150 до 180 тысяч рублей, Москва.
- 2D-художник, иллюстратор в Zavod Games, от 50 до 70 тысяч рублей. Москва.
- Специалист службы поддержки игроков в Zavod Games, от 40 до 60 тысяч рублей, удалённо.
Дизайн
- Motion Designer в Clay, Санкт-Петербург.
- Senior Web Designer в Clay, Санкт-Петербург.
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Маркетинг
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