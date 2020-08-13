В августе Mozilla сообщила о сокращении четверти штата — 250 человек.

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Бывший сотрудник Mozilla Грегори Кобергер запустил сайт Mozillalifeboat с вакансиями для работников, которых уволила компания.

На сайте размещены подборки вакансий от GitHub, DuckDuckGo, Coursera и других. Компании также могут сами разместить свои предложения.

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Кроме того, на сайте есть подборка с резюме бывших сотрудников Mozilla, а в Twitter запустили хэштег mozillalifeboat, по которому могут связаться работодатели и те, кто ищет новое место.

«С тех пор как я покинул Mozilla, прошло более восьми лет, но именно там я начал свою карьеру и компания всегда будет много значить для меня. Это особенное место с замечательными сотрудниками и огромной сетью выпускников», — написал Кобергер.