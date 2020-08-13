Бывший сотрудник Mozilla запустил сайт с вакансиями для тех, кого уволила компания Материал редакции
В августе Mozilla сообщила о сокращении четверти штата — 250 человек.
Бывший сотрудник Mozilla Грегори Кобергер запустил сайт Mozillalifeboat с вакансиями для работников, которых уволила компания.
На сайте размещены подборки вакансий от GitHub, DuckDuckGo, Coursera и других. Компании также могут сами разместить свои предложения.
Кроме того, на сайте есть подборка с резюме бывших сотрудников Mozilla, а в Twitter запустили хэштег mozillalifeboat, по которому могут связаться работодатели и те, кто ищет новое место.
«С тех пор как я покинул Mozilla, прошло более восьми лет, но именно там я начал свою карьеру и компания всегда будет много значить для меня. Это особенное место с замечательными сотрудниками и огромной сетью выпускников», — написал Кобергер.
Mozilla объявила об увольнении 250 человек в начале августа 2020 года, объяснив это падением выручки и реструктуризацией из-за пандемии. В начале года компания также сократила 70 человек. В результате в штате осталось около 750 работников.
А зачем создавать отдельный сайт, если можно открыть LinkedIn?
Антон, это хороший лайфхак при найме. Теперь HR отделы перечисленных компаний знают о Грегори Кобергере.
Хороший ход от парня. Сделано с любовью для рекламы, теперь у ребят есть хоть какой-то шанс не утонуть в безработице.
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