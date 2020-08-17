Участники с лучшими результатами смогут пройти собеседование в «Яндекс» по упрощённой схеме.

В закладки

«Яндекс» открыл регистрацию на чемпионат по программированию Yandex Cup. Поучаствовать в нём могут все желающие в возрасте от 18 лет, большинство заданий рассчитаны на опытных разработчиков, рассказали vc.ru в компании.

Объявление на vc.ru Победы в тендерах с «Тендерпланом» Все закупки по РФ в одном месте, прогноз потенциальных участников и снижение цен Попробовать

Чемпионат будет проводиться по шести дисциплинам: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и «Алгоритм».

Первые пять направлений открыты для участников из России и СНГ и проводятся на русском языке, в «Алгоритме» могут поучаствовать программисты со всего мира, он проводится на русском и английском языках.

Регистрация на чемпионат открыта до 25 октября 2020 года. С 21 сентября по 18 октября пройдёт пробный этап, с 19 по 25 октября — квалификация. 7 ноября состоится финал, в который выйдут участники, успешно прошедшие квалификацию. Победителей объявят 21 ноября.

Призовой фонд конкурса — 3,3 млн рублей. Победители в каждой из дисциплин получат по 300 тысяч рублей, участники, занявшие второе место, — по 150 тысяч рублей, третье место — по 100 тысяч рублей. Участникам из топ-100 вручат промокоды от сервисов «Яндекса».