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Карьера
Лиана Липанова
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«Преемник, наставник, второй по важности»: глава подразделения Amazon по работе с клиентами Джефф Уилки уйдёт в отставку Материал редакции

Он проработал в компании больше 20 лет и создал систему логистики Amazon.

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Генеральный директор подразделения Amazon по работе с потребителями во всем мире (Amazon Worldwide Consumer) Джефф Уилки покинет компанию в начале 2021 года, сообщила Amazon в официальном извещении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Джефф Уилки Reuters

Его должность займёт Дэйв Кларк, старший вице-президент Amazon по международным операциям. Он создал парк грузовых авиаперевозок компании и службу доставки на «последней миле».

В своей служебной записке, адресованной сотрудникам компании, Уилки заявил, что настало «время уделить внимание личным интересам, которые отступали на второй план на протяжении более двух десятилетий», сообщает The Wall Street Journal.

Уилки добавил, что у него нет новой работы, и что он «как никогда счастлив и горд за Amazon», но он хочет двигаться дальше и уступить дорогу другим.

Уилки присоединился к компании в 1999 году и помог Amazon выстроить свою логистику так, чтобы «стать настоящим гигантом», рассказывает The Verge. В 2016 году он был назначен руководителем глобального потребительского бизнеса компании.

Джефф Безос в письме сотрудникам назвал топ-менеджера наставником и заявил, что Уилки подготовил компанию к успешной работе в его отсутствие.

Reuters называет топ-менеджера вторым по значимости и утверждает, что Уилки должен был стать преемником Безоса. The Verge также пишет, что Уилки считается возможным преемником главы компании.

#новость #amazon

Лиана Липанова
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